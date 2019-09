ŠKOLARCIMA SE NOVI UDŽBENICI RASPALI ČIM SU IH PRIMILI U RUKE; Roditelji zgroženi: ‘A rekli su da ih čuvati ili ćemo platiti štetu’

Zakon kaže da su udžbenici u vlasništvu škole te da ih na kraju školske godine treba vratiti očuvane, inače treba platiti 50 posto cijene

U ponedjeljak je započela škola, a učenike su na klupama dočekali novi udžbenici. No, nekima su nakon dva dana knjige postale “salata”. Listovi ispadaju, a ljepilo ne drži. Osim novih i raspadnutih udžbenika, roditelje osječkih školaraca šokirali su i odgovori nastavnika.

“Kad smo idućeg dana stigli s djecom u školu, učiteljica nam je rekla: ‘Eto, udžbenici se počinju raspadati, pa kod kuće lijepite stranice selotejpom da se ne raspadnu cijeli.’ Svi smo zgroženi, jer su nam u školi rekli da udžbenike koje smo besplatno dobili moramo čuvati i na kraju školske godine vratiti, inače ćemo platiti štetu”, požalili su se roditelji te upozoravaju kako oni nisu jedini i da vjerojatno puno razreda u Hrvatskoj ima udžbenike u raspadnom stanju.

Najodabraniji nakladnik

Novinari Glasa Slavonije doznali su kako se radi o čak 5000 udžbenika koje je nakladnik isporučio prije nego što se ljepilo do kraja osušilo. Riječ je o samo jednom udžbeniku, onome za hrvatski jezik naziva “Škrinjica slova i riječi”, u izdanju Alfe, inače nakladnika čije su udžbenike učitelji ove godine odabrali u najvećem broju. Država je za besplatne udžbenike izdvojila oko 200 milijuna kuna, anjaveći dio kolača je otišao upravo Alfi.

No, roditelji su u mukama, jer ovaj radni udžbenik dolazi u dva dijela, a uz njega je predviđena i radna bilježnica koju su roditelji morali kupiti. Osim toga, od pet predmeta u kojem osječki školarci imaju radne udžbenike, tri su u izdanju Alfe.

“I drugi udžbenici nakladnika izgledaju isto kao i ovaj koji se svima raspao, cijelom razredu. Od Alfe imamo još matematiku te prirodu i društvo, također radne udžbenike. Bojimo se da će biti još toga čim ih se počne koristiti, jer do sada se koristio samo ovaj udžbenik iz hrvatskog. Sadržajem i konceptom zbilja smo zadovoljni, ali kvaliteta je katastrofa. Ti udžbenici nisu uvezani, nego su lijepljeni. I to, čini nam se, nekim užasno lošim ljepilom. Znamo da su besplatni, ali da se novi udžbenici raspadaju nakon jednog korištenja, kako je to moguće?”, pitaju se roditelji.

Ponudili zamjenske udžbenike

Zabrinuti su i oko toga hoće li morati platiti štetu na udžbenicima, iako djeca nisu kriva za nju, već nakladnik koji je znao za problem. Tako barem tvrdi direktor Alfe, Miro Petrić.

“Podatak kojeg spominjete evidentirali smo već prošli tjedan, a dogodilo se to da je, nažalost, manja količina spomenutog naslova izašla iz tiskare prije propisanog roka koji je potreban za sušenje ljepila. To je uzrokovalo da se korice i knjižni blok nisu dovoljno dobro “sljepili” te nisu postigli potrebnu razinu kompaktnosti. Čim smo saznali za nedostatak, odmah smo obavijestili sve škole te svima ponudili zamjenu za ispravan primjerak spomenutog naslova što ćemo učiniti u najkraćem mogućem roku. Iskreno nam je stalo da naši prvašići ne osjete nikakav nedostatak te smo maksimalno fokusirani na rješavanje nastale situacije”, tvrdi Petrić.

Inače, Zakon kaže da su udžbenici u vlasništvu škole te da ih na kraju školske godine treba vratiti očuvane. U suprotnom, treba platiti 50 posto cijene, a ako se trošak ne podmiri ili udžbenici ne budu vraćeni, djeca koja sljedeće godine dolaze u školu neće moći zadužiti besplatne udžbenike. No, srećom, u ovom je slučaju riječ o radnim udžbenicima za jednogodišnje korištenje koje škola učenicima može i darovati.