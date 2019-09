ŠKOLA ZA ŽIVOT DONIJELA JOŠ JEDNU BITNU PROMJENU: Onoga na što su mnogi navikli u zadnjim tjednima nastave više neće biti

Ova promjena je bila dugogodišnja želja mnogih učenika i nastavnika jer svake godine, za vrijeme zaključivanja ocjena, roditelji na njih rade ogroman pritisak, kao i neki ravnatelji

Škola za život donijela je osim tableta i modernijeg pristupa nastavi i učenju te drugačijeg ocjenjivanja učenika, i brojne druge promjene. Tri novosti su najveće: roditelji i učenici više neće u e-dnevnicima vidjeti prosjek ocjena pojedinog predmeta, ukida se okvirni vremenik pisanih provjera znanja, a posljednja se odnosi na odlaske roditelja u školu dva tjedna prije kraja školske godine.

Novim Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, propisano je da se u zadnja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori, piše Slobodna Dalmacija. Upravo je ta promjena bila dugogodišnja želja mnogih učenika i nastavnika jer svake godine, za vrijeme zaključivanja ocjena, roditelji na njih rade ogroman pritisak, kao i neki ravnatelji.

Zaključna ocjena na kraju godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) ponavljaju da novi pravilnik ne donosi velike promjene kada se govori o odbacivanju aritmetičke sredine upisanih ocjena kao jedinog kriterija za zaključnu ocjenu iz nekog predmeta. Isto je pisalo i u dosadašnjem pravilniku koji je na snazi jedno desetljeće. Iz tog pravilnika preuzeta je formulacija: “zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu”.

To znači da će sada i ubuduće nastavnik koji je učeniku, s prosjekom ocjene 4,3 iz tog predmeta, mogao zaključiti peticu ako taj učenik iz ključnih elemenata bio odličan ili je napredovao tijekom školske godine. Jedan od tih elemenata može biti znanje. Kako piše Slobodna Dalmacija, promjena je sada u izbacivanju prosjeka iz e-dnevnika jer su učitelji smatrali da on donosi zabunu. Učitelji su tijekom javne rasprave o novom pravilniku predlagali da se taj članak proširi formulacijom kako “zaključna ocjena iz nekog predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, posebno ako je, osim napredovanja, učenik i nazadovao u nekom predmetu”, međutim, to nije prihvaćeno.

Učitelji će imati veću autonomiju u zaključivanju ocjena

“Napredovanje u drugom polugodištu” je zadržano u novom pravilniku. Učitelji smatraju da to implicira kako u graničnim situacijama učenike mogu zaključiti samo višu, ali ne i nižu ocjenu iz aritmetičke sredine. No, izgleda da će učitelji tada imati malo veću autonomiju, što znači da bi učenici ubuduće iz nekog predmeta mogli imati i nižu zaključenu ocjenu od one na koju njihove ocjene upućuju tijekom školske godine.

“Pravilnik kaže kako zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina upisanih ocjena. Naime, osim brojčanih ocjena, prilikom zaključivanja ocjene treba uzeti u obzir i sve kvalitativne informacije zabilježene o radu učenika tijekom školske godine, kao i to da ne moraju svi elementi vrednovanja imati jednaku težinsku vrijednost (različito ponderiranje). Aritmetička sredina pretpostavlja jednaku težinu svih elemenata, odnosno ocjena, i ne može se računati s tekstualnim bilješkama. Zaključna ocjena može biti i veća i manja od aritmetičke sredine”, objasnili su iz resornog Ministarstva.