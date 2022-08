Otvaranje Pelješkog mosta utjecalo je na bolju povezanost Hrvatske, smanjenje gužvi, ali i na gospodarske i društvene segmente. Tako je njegova izgradnja potaknula rast nekretnina u tom dijeli zemlje.

Prodaja građevinskog zemljišta na Pelješcu je u porastu od 2017. godine, s tim da je najveći porast prodaje zabilježen prošle godine, kad je prodano 150 posto više zemljišta nego 2018., odnosno gotovo dvostruko više u usporedbi s 2020. godinom, piše Slobodna Dalmacija.

"Svake godine imamo nešto više upita i realizacija. Cijene najbrže (po)rastu u očekivanjima prodavatelja, tako da su tražene cijene svakako zabilježile znatniji rast, posebno ove godine. Pri tome su u većim mjestima, koja su i do sada imala veću realizaciju i više cijene, one dignute za nekoliko postotaka, dok su u manjim mjestima, koja do sada nisu imala potražnju, ali joj se sada nadaju, cijene podigli za desetke postotaka", rekao je Matej Samardžić iz zagrebačke agencije "Opereta".

Problem je dokumentacija

No, vrlo mali broj kvalitetnih nekretnina ima uredno vlasništvo i dokumentaciju. Također je teško naći kvalitetnu nekretninu na traženim lokacijama, posebice u prvom redu uz more, neovisno o tome traže li se zemljište ili kuća. Uz sve to, budžeti kupaca još uvijek su ispod očekivanja prodavatelja.

Za dobru nekretninu uz more, uz prilagođene cijene, potražnja je višestruko veća od ponude. Takvih je nekretnina, ipak, malo i odmah se prodaju. Ponuda građevinskih i poljoprivrednih zemljišta na dislociranim lokacijama još uvijek je znatno iznad potražnje. Na tržištu su, uz zemljišta, najčešće stare kuće na "lošijim" lokacijama, u koje vlasnici ne vide računicu ulagati ili jednostavno nisu zainteresirani za renovaciju, kao i stariji apartmanski objekti na svim lokacijama.

"Pelješki most je najviše utjecao na percepciju prodavatelja, dok se pravi utjecaj na kupce i cijelo područje tek očekuje", tvrdi Samardžić.

Na prodaju i kuća iz 1830. godine

Pregledom ponude na Njuškalu može se vidjeti da se primjerice u Orebiću (Kučište) na prodaju nudi kuća u nizu, za adaptaciju, izgrađena 1830. godine, površine 85 kvadrata, po cijeni od 85.000 eura.

U Vignju se stan od 103 kvadrata u stambenoj zgradi prodaje po cijeni od 450.000 eura, što je čak 4369 eura po kvadratu. U Lovištima je tražena cijena za stan od 42 kvadrata 85.000 eura, a u Pogorju se prodaju dva stana: od 88 i 58 kvadrata, ukupna cijena 170.000 eura. U Trpnju se, primjerice, prodaje kuća od 300 kvadrata za 180.000 eura, izgrađena 1980., uz napomenu da iziskuje dodatno ulaganje i obnovu.

U Orebiću (Potomje) u ponudi je kuća iz 1900. godine, za renoviranje, površine 180 kvadrata, po cijeni od 90.000 eura. Kad se govori o kupcima, kupci su najčešće i dalje Hrvati.