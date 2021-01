SKLADIŠTA SU KRCATA DONACIJAMA, VOLONTERI TAMO I SPAVAJU, A NEKI JOŠ UVIJEK NISU DOBILI POMOĆ: Evo kako to objašnjava Crveni križ

Iz Crvenog križa objasnili kako to da su skladišta puna, a neki još nisu dobili pomoć te su otkrili i koliko je novca prikupljeno

I dalje pristiže humanitarna pomoć iz svih krajeva Hrvatske. Centar u kojem se prikuplja zatrpan je odjećom i kutijama hrane. Iz županije tvrde da do svih kojima he potrebna pomoć ista i dolazi. Također, iz županije uvjeravaju da od danas kreće bolja organizacija, prenosi DNEVNIK.hr.

Posla ima puno

Kutija po kutija slaže se u centar u Petrinji. Ovdje se skuplja humanitarna pomoć koja stiže iz svih krajeva Hrvatske pa i šire. Volonteri koji ovdje rade, ovdje i spavaju. “Došao sam zato što imam prijatelje koji su u Sisku, u Kostajnici, u Petrinji, njihove kuće su stradale. Nisam mogao ostati kući dok se oni pate”, kaže volonter Matej.

Posla ima puno. Stigle su nepregledne količine robe, brojne kutije hrane. “Tu smo došli upravo da bismo na neki način pomogli, da sa svojim znanjem pomognemo u organizaciji skladišta”, kaže volonter Danko Bačelić i dodaje kako je organizacija za sad dobra, ali može i bolje. Oni koji su ostali bez svega – dolaze po ono što im treba. Mirjana Žugaj iz Petrinje kaže da je izgubila sve i da su uzeli najbitnije. “Jedino je žalosno što nema praška nitko”, zaključuje.

“Pomoć se dostavlja”

No ne mogu svi doći po potrepština, pa ih volonteri razvoze. Na navode da do nekih nije stigla pomoć, Crveni križ kaže da su svaki dan na terenu. “Radimo i ono što je najbitnije pomoć se dostavlja. A samo ću ponoviti ako netko zna nekog kome nije dostavljena pomoć, neka nazovu, jave adresu. Ali pravu adresu jer nažalost dobivamo dojave pa se pojavimo, pa nema nikoga”, kaže Katarina Zorić iz Hrvatskog Crvenog križa.

Pokušavaju koordinirati i građane koji su došli razvoziti humanitarnu pomoć. U Petrinju, Sisak i okolna sela i dalje stižu redovi automobila. Do obitelji Glatki došle su hrpe paketa. No vjeruju da do svih nije došla ista količina pomoći. “Najbliže cesti smo i najlakše im je tu. Tu po okolnim selima se mnogim ljudima teško i voziti, onda stanu tu, sve živo istrpaju. Mi smo prva tri dana samo trpali u kuću. Ono što nikako ne paše proslijedit ćemo dalje”, kaže Anamarija Glatki iz Petrinje. Nije ovim ljudima potrebna samo hrana. Ova obitelj u svoju razrušenu kuću više ne ulazi. Pa su se smjestili u dvorištu. A zahvaljujući donaciji do njih je stigla kućica u kojoj sada mogu spavati. “Ljudi iz Zagreba su nam kupili i donirali kućicu. Inače smo spavali već tri noći u autima, kombijima i tako. Nas ovdje mi smo zbrinuli četiri obitelji s njih 16. I svi smo ovdje i čekamo ostale kućice da dođu”, kažu Petrinjci Kristina i Goran.

Za sada je postavljeno 20-ak kućica, na terenu je njih 100-ak. Varaždinci su došli su ih pomoći postavljati da obitelji mogu useliti. “Stožer nas je aktivirao za spajanje električnih instalacija, kontejnera , kućica i tako to”, kaže Karlo Magdić, volonter iz Varaždina.

Da od danas kreće bolja koordinacija, uvjerava županijski stožer. Najviše će u idućim danima trebati donirati građevinski materijal. Mole građane da se koordiniraju s njima. “Da se točno rasporedi ne znam, u Strašniku kod te i te obitelji, potrebno je izvršiti to i to i da se onda točno uputi na tu lokaciju, vjerujem da je vrijeme koje je učinilo početnu zbrku je sada iza nas”, govori Roman Rosavec, načelnik Stožera Civilne zaštite SMŽ. Uspostavljeno je pet mobilnih telefona kako bi se svi mogli lakše organizirati. I kako bi prava pomoć zaista došla tamo gdje je najpotrebnija.

Šef HCK-a: “Volontera ima dovoljno, svi će dobiti pomoć”

Reporter Dnevnika Nove TV izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Roberta Markta zamolio je za točnu informaciju nakon što se od gradskih društava Crvenog križa moglo čuti da donacije više nisu potrebne, a istovremeno se javljaju ljudi koji kažu da pomoć do njih još nije došla. “U pravu ste da su informacije s Banovine takve, da su skladišta puna i da u ovom trenu nije potrebno dodatno slati hrane, higijene, vode jer uistinu raspolažemo sa dovoljnim količinama”, kaže.

Na komentar reportera da ljudi već četiri dana spavaju u plasteniku kaže: “Vjerujte mi, ovo je područje od oko 1000 kvadratnih kilometara, 305 naselja, dopuštamo mogućnost da pomoć do nekih još uvijek nije stigla”, rekao je Markt. Kaže da volontera koji dijele pomoć ima dovoljno. “Imamo dovoljno volontera, imamo dovoljno svega, potpora je ovdje, HGSS, vojske i policije, radimo. Vjerujte da je ogroman posao u pitanju, sigurno je da neće dulje proći od par sati da su i ti zadnji ljudi koji možda nisu dobili pomoć da će biti opskrbljeni”, kaže i dodaje da su oprečne informacije produkt umora i straha.

“Žao mi je da je jedna takva trzavica izašla van. To je produkt umora i straha kojeg su svi ti ljudi prošli. Naravno da HCK, središnji ured upravlja s ovom operacijom, sva gradska društva imaju jasno definirane svoje obaveze koje i čine i mislim da tome ne treba pridavati preveliku pažnju”, kaže.

Rekao je i kako je putem računa HCK-a s današnjim danom prikupljeno 36 milijuna kuna. “Novčane donacije se primaju i dalje i siguran sam da će svi građani koji su uplatili novac putem HCK-a biti zadovoljni jer ćemo taj novac na najtransparentniji mogući način podijeliti hrvatskim građanima stradalima u potresu”, poručio je izvršni direktor HCK-a. Novac će se onima pogođenima potresom podijeliti nakon što se sukladno Zakonu o civilnoj zaštiti dobiju popisi nastradalog stanovništva.

“Na temelju tih popisa moći ćemo napraviti izračune i od tih ljudi zatražiti brojeve računa na koje ćemo uplatiti taj novac. To će zahtijevati određeno vrijeme no mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da to bude što prije jer smo svjesni da su potrebe velike”, rekao je Markt.

Upitan zašto se određena hrana baca Markt objašnjava kako HCK ne može dijeliti hranu bez deklaracije i onu kućne proizvodnje. “Jednostavno ne možemo dijeliti ljudima hranu kojoj nije utvrđena zdravstvena ispravnost. Svi delikatesni proizvodi, proizvodi domaće proizvodnje ne mogu biti predmet distribucije HCK-a, to mogu građani činiti jedni drugima, ali mi takvu hranu ne možemo dijeliti, prvenstveno zbog brige za naše sugrađane. Zamislite da se dogodi i trovanje uz ovo što su do sada prošli u potresu”, napominje.

Volontera, ponavlja, trenutačno ima dovoljno. “Svi su ljudi za određeno vrijeme dobili hranu. Ovo je operacija koja će trajati dugo, svi koji su željni da pomognu neka malo pričekaju koji dan i sigurno ćemo ih uključiti. Treba malo mira, 72 sata smo od potresa, sve što je do sad napravljeno je iznimno i da svi možemo biti ponosni na civilnu zaštitu i sustav domovinske sigurnosti koje smo mi dio”, zaključio je Robert Markt.

Mnogo je onih koji žele pomoći, pa ponovimo još jednom službeni račun za donacije koji je otvorila Vlada za akciju pod nazivom “Pomoć za obnovu nakon potresa”. Novac se može uplatiti na sljedeći račun:

HR12 1001 0051 8630 0016 0 – Državni proračun Republike Hrvatske

s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 – OIB uplatitelja.

Svaka kuna može pomoći.

