SKIDANJE SJEVERNOG TORNJA ZAGREBAČKE KATEDRALE: ‘Malo je gore nego što smo mislili. Čak i malo vjetra može sve zakomplicirati’

Skidanje sjevernog tornja katedrale u Zagrebu vrlo je zahtjevan posao, a glavni projektant obnove kaže da je stanje i gore nego što su mislili

Početak je Velikog tjedna, a pred zagrebačkom katedralom tek je nekoliko znatiželjnika i dizalica s koje statičari, penjači i arkitekti procjenjuju pravo stanje sjevernog tornja. Nikad bliže oštećenju dosad nije bio ni prvi čovjek obnove katedrale, javlja RTL.

Damir Foretić, projektant obnove katedrale kaže da je i malo gore nego što su mislili: “Jer sad se vide neke stvari koje su popucale malo na drugi način i iz drugog ugla smo to vidjeli, i odozdo i sa strane, i tako, stvar nije tako jednostavna, ali evo nadamo se da će sve dobro završiti”.

Najzahtjevniji dio posla čeka alpiniste. Zoran Malnar se upravo vratio iz izvida. Dvadesetak godina se bavi penjanjem, ali ovakav zadatak dobije se jednom u životu: “Mi bismo zapravo trebali privezati taj toranj za gurtne i za dizalicu, znači sve te same pripreme izvesti, kad to napravimo, moramo se odmaknuti od tereta i onda glavna dizalica preuzima taj teret”.

Opasnost od nekontroliranog pada

Iako je viša od 108 metara visoke katedrale, danas je ispred bila samo pomoćna dizalica, glavna tek treba stići i to iz Senja, jedina je takva u državi. Samo da bi je se sastavilo trebat će četiri dana.

Vrh tornja se u potresu doslovno zarotirao 15ak centimentara, glavna dizalica će ga trebati pažljivo ukloniti s klinova i još pažljivije spustiti dolje. Sve treba precizno isplanirati, ali računati i na iznenađenja, naime, kako napominje Foretić: “To dizanje kad bude, njega treba obaviti u jednom trenutku i ta operacija se neće moći prekidati i mi ćemo morati sve nastaviti raditi kako smo planirali jer inače nema povratka nazad”.

Ništa se neće dirati dok uvjeti ne budu idealni, čak i malo vjetra može sve zakomplicirati, a Malnar upozorava: “Gore je sad vjetar nekih 5m/s to nam isto ne ide na ruku, znači uvjeti stvarno trebaju biti idealni, a sad kako će se sve to dalje razvijati, to ćemo vidjeti”. Alpinisti će imati sigurno puno više toga što će moći ispričati nakon Uskrsa, kada krene demontaža oko 30 tona teškog kamena i prestane opasnost nekontroliranog pada.

