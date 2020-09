Odlukom Sabora skida se zastupnički imunitet Draženu Barišiću (HDZ) i Vinku Grgiću (SDP) koji su obuhvaćeni u aferi Janaf

Jutros je na sjednici Sabor skinut imunitet zastupnicima HDZ-a Dražen Barišiću i SDP-a Vinku Grgiću koji su obuhvaćeni istragom u slučaju Janaf.

Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice na svojoj sinoć održanoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o određivanju zamjenika zastupnika umjesto izabranog zastupnika Dražena Barišića, obuhvaćenog istragom afere Janaf. S obzirom na to da je zastupnik Dražen Barišić, izabran na listi Hrvatske demokratske zajednice u VI. Izbornoj jedinici u 10.sazivu Hrvatskoga sabora, svoj mandat stavio u mirovanje, Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice donijelo je odluku da se za zamjenika zastupnika odredi Mato Čičak.

Ukinuli im imunitet, Čičak postao novi zastupnik

Više saborskih zastupnika zatražilo je stanku tijekom sjednice Sabora kako bi raspravili još o skidanju imuniteta saborskim zastupnicima iz “Afere Janaf”. Došlo je do prepirke između Kreše Beljaka i Gordana Jandrokovića jer je HSS-ovac rekao da “dok je on dobivao slične ponude” dok sjedi na gradonačelničkoj fotelji na što mu je predsjednik Sabora odgovorio “da je to trebao prijaviti”.

Nakon stanke, saborski zastupnici su glasovali te ih je 121 diglo ruku za skidanje Barišićeva imuniteta. Za skidanje imuniteta Grgiću glasovalo je 123 zastupnika. Obojici je skinut imunitet.

Odlučivalo se i o skidanju imuniteta zastupniku Darku Puljašiću (HDZ)te mu je skinut imunitet zbog jednog ranijeg slučaja. Umjesto Barišića, u saborskoj klupi će sjediti Mato Čičak. Čičak je prisegnuo i postao je novi zastupnik u Hrvatskom saboru.

Istraga u slučaju Janaf

U 9:30 počela je nova sjednica mandatno imunitetnog povjerenstva Sabora. Barišićev mandat se stavlja u mirovanje, a potvrđuje njegova zamjena Mato Čičak. U 10 na sjednici Sabora Čičak polaže prisegu. Gradonačelnika Velike Gorice tereti se da je od rujna 2019. u Zagrebu i Velikoj Gorici u dogovoru s Petekom poduzeo sve radnje potrebne da se njegovoj tvrtki u otvorenom postupku jednog javnog nadmetanja procijenjene vrijednosti nabave 97,3 milijuna kuna dodijeli izvođenje tih radova

Uskok je u četvrtak navečer pokrenuo istragu protiv direktora Janafa Dragana Kovačevića i još desetorice okrivljenika dok se za dvojicu gradonačelnika iz redova vladajućeg HDZ-a i oporbenog SDP-a koji su i saborski zastupnici čeka da im Sabor sutra i formalno ukine imunitet.

Uz direktora Janafa istragom je obuhvaćen prvookrivljeni Krešo Petek, osnivač i stvarni voditelj poslovanja tvrtke Elektrocentar Petek, dok se skidanje imuniteta čeka za HDZ-ovog gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i SDP-ovog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića.

Mišljenja saborskih zastupnika

Saborski zastupnik HSS-a Krešo Beljak rekao je u petak u Saboru da su i njemu, kao gradonačelniku, dolazili ljudi s određenim idejama, ali da ih je sve odbio, te predložio, u kontekstu afere Janaf, da se pojam imuniteta ukine za sve saborske zastupnike.””Neka se pojam imuniteta ukine za sve zastupnike jer to više nema nikakvog smisla, poznavajući način rada određenih ljudi koji se danas spominju, ljudi koji su iza njih a danas se prave da ih ne poznaju. I meni su dolazili neki od tih ljudi kao gradonačelniku s određenim idejama”, kazao je uoči glasovanja Sabora o skidanju imuniteta Grgiću i Barišiću.

“Srećom da sam cijepljen pa sam odbio bilo kakvu kombinaciju, da nisam, i meni bi danas skidali imunitet”, dodao i poručio zastupnicima HDZ-a da se mogu smijati koliko hoće i da može govoriti i o imenima. “Tu sjede ljudi koji štite te ljude i stoje iza njih”, ustvrdio je Beljak i naveo kako je prije 12 godina Draženu Bošnjakoviću prijavio “slučaju Šmidhen” a da je on na to rekao kako ne vjeruje da je to istina.

Ako ste imali takvih ponuda trebali ste ih prijaviti, da se zna o kome se radi, poručio mu je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Dražen Bošnjaković (HDZ) kaže kako unatoč činjenici da postoji presumpcija nevinosti i ne postoje pravomoćne presude, afere bacaju sjenu na rad svih političara. Istaknuo je da je borba protiv korupcije iznimno važna i bitna u svim segmentima društva. Naglasio je i da saborska većina i dalje postoji.

Nikola Grmoja (Most) nije se želio baviti aferom Janaf , jer je kaže, narodu dosta afera, ali je upozorio predsjednika Sabora da ne bi došao poziciju da njemu mora skinuti imunitet. Naveo je kako mu je poslao e-mail kao čelnik antikorupcijskog vijeća kako bi svim zastupnicima proslijedio dokumentaciju o korupciji u Ministarstvu vanjskih poslova. Predsjednik Sabora Jandroković odgovorio mu je da on nije poštar.

Dalija Orešković (SSIP) smatra da postoji veliki nesrazmjer između korupcijskih afera i spektakularnih uhićenja te broja postupaka koji su okončani pravomoćnim presudama. Je li čitava borba protiv korupcije zapravo fingirana i lažna, upitala je. Miroslav Škoro (DP) kaže da optužnice stižu kao na tekućoj vrpci, a kasnije nitko više ne prati niti se zna kako će biti završeni.

Zekanović i Tomašević: HDZ i premijer su politički odgovorni

Oporbeni zastupnici Hrvoje Zekanović (HS) i Tomislav Tomašević (Možemo) u petak su politički odgovornima označili HDZ, posebno čelnika stranke i premijera Andreja Plenkovića jer je na liste za Sabor stavio Dražena Barišića i Darka Puljašića kojima je skinut zastupnički imunitet.

“Hoće li danas premijer snositi političku odgovornost jer se radi o ljudima koje je on prije nekoliko mjeseci delegirao na liste i postavio u Sabor”, upitao je Zekanović u Saboru i zaključio: “Ovo nije pobjeda Andreja Plenkovića, nego veliki poraz”. Na sličnom je tragu i Tomaševićevo razmišljanje.

“HDZ-ova je, prije svega premijerova odgovornost, imao je pravo staviti Darka Puljašića na listu, ali on je imao optužnicu u siječnju koja je potvrđena u srpnju”, rekao je.

Tomašević je upozorio i na informaciju po kojoj je Dragan Kovačević, predsjednik Uprave Janafa jučer uhićen u velikoj policijskoj akciji pod sumnjom da je namještao poslove i za njih primio mito, dobio dojavu da će biti uhićen.

“To je vrlo problematično”, kazao je uoči saborskog glasanja o skidanju imuniteta spomenutoj dvojici HDZ-ovih i jednom SDP-ovom zastupniku.

