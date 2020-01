ŠKIBOLA O SKANDALU U RBA BANCI: ‘To je skandalozno! Ako je ovo točno, ne bi više smjeli poslovati u Hrvatskoj!’

‘Znači, ne piše lobirati, nego vršiti pritisak. To je nedopušteno, i ako se ispostavi da je to istina, RBA banci bi trebalo oduzeti dozvolu za poslovanje u Hrvatskoj’

Nezavisni saborski zastupnik i predsjednik Kluba nezavisne liste mladih Marin Škibola održao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao medijske napise o tome da je RBA banka, u sklopu nabave usluga kriznog komuniciranje u slučaju ‘franak’ od PR agencija navodno tražila uslugu vršenja pritiska na rad Ustavnog suda.

“Smatram da je to skandalozna vijest i smatram da bi se hrvatske institucije trebale izjasniti po tom pitanju, je li bilo ikakvih utjecaja na hrvatsko pravosuđe kao što piše u tom članku, značije li se utjecalo na Ustavni sud po pitanju predmeta švicarski franak i po pitanju predmeta RBA zadruge.

‘Prljave metode’

Smatram da je ovo jedan presedan, zaista skandalozno, gdje mi imamo de facto dokaz, crno na bijelo, kako pojedine banke u Republici Hrvatskoj posluju, i kada im klima ne ide na ruku, odnosno ne ide njihovu interesu, spremni su se služiti zaista različitim metodama, onim najprljavijim metodama, a to su metode utjecanja na neovisno hrvatsko pravosuđe.

S ovoga mjesta poručujem da bi se predsjednik Ustavnog suda trebao osvrnuti na ove vijesti. Svakako bi se trebao izjasniti, je li istina da se utjecalo na Ustavni sud u predmetima švicarca i Raiffeisen zadruga.

Također, hrvatske institucije bi trebale to konkretnije istražiti. Ako je to istina, upućujem s ovog mjesta apel da se preispita smije li Raiffeisen banka i dalje poslovati u Republici Hrvatskoj.

Znači, ako je Raiffeisen banka utjecala na taj način na hrvatsko pravosuđe, moje mišljenje je da Raiffeisen banka ne bi trebala više poslovati u Republici Hrvatskoj, te da bi joj Hrvatska narodna banka trebala oduzeti dozvolu za rad”, rekao je Škibola, prenosi Novi list.

‘Treba im oduzeti dozvolu’

Ponovio je tvrdnje iz članka koji je prvi objavio Index, da je RBA banka objavila natječaj za agenciju za odnose s javnošću koja bi “trebala, među ostalim, osim stvaranja neke pozitivnije klime u društvu, znači putem medija i ostalih kanala, utjecati direktno na hrvatsko pravosuđe”. Na pitanje što točno znači direktno, u dokumentu piše “vršiti pritisak na Ustavni sud i na hrvatsko pravosuđe”.

“Sad, što to znači vršiti pritisak… U Hrvatskoj nije dopušteno vršiti pritisak, niti u jednoj demokraciji ne bi trebalo biti dopušteno vršiti pritisak, a to jasno piše u tom dokumentu. Znači, ne piše lobirati, nego vršiti pritisak. To je nedopušteno, i ako se ispostavi da je to istina, RBA banci bi trebalo oduzeti dozvolu za poslovanje u Hrvatskoj”, zaključio je Škibola.