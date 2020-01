ŠKIBOLA I LOVRINOVIĆ PODNIJELI KAZNENU PRIJAVU PROTIV HNB-A: ‘Ona je sve samo ne hrvatska i narodna, radi u interesu drugih banaka’

Škibola je novinarima izjavio da zajedno s Lovrinovićem podnosi kaznenu prijavu protiv HNB-a, koja je ‘sve a nije Hrvatska, sve a nije narodna’ i koja radi u interesu drugih bankarskih udruženja

Nezavisni saborski zastupnici Marin Škibola i Ivan Lovrinović u srijedu su Državnom odvjetništvu (DORH) predali kaznenu prijevu protiv odgovornih osoba u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) za razdoblje u kojem je dijelovalo osam banaka u slučaju Franak i RBA štedno-kreditne zadruge iz Austrije.

Ispred DORH-a okupilo se osam saborskih zastupnika i pedesetak građana i predstavnika aktivističkih udruga noseći transparente “Hitno rješavajte lex Škibola i lex Franak”,”Odlučuje li Hrvatski sabor o bilo čemu u ovoj Hrvatskoj”, “Cro No1. in Koruption” te izražavajući nezadovoljstvo samovoljnim ponašanjem banaka i lihvarenjem građana.

Škibola: Vrijeme da se stane na kraj samovolji banaka

Škibola je novinarima izjavio da zajedno s Lovrinovićem podnosi kaznenu prijavu protiv HNB-a, koja je “sve a nije Hrvatska, sve a nije narodna” i koja radi u interesu drugih bankarskih udruženja.

“Dan kada su saborski zastupnici skupa s građanima stigli ispred DORH-a jer žele da DORH postane institucija hrvatskih građana je velika poruka za cijelu političku scenu i hrvatsku javnost”, poručio je.

Podsjetivši da je Raiffeisen banka prije nekoliko dana željela utjecati na Ustavni sud, koji može rušiti zakone koje donosi Hrvatski sabor, ocijenio je kako se radi o napadu na ustavno-pravni poredak zemlje. Škibola poručuje kako je sada ključni trenutak da se stane na kraj samovolji banaka koje na sve načine nastoje opstruirati hrvatsko sudstvo i zakonodavstvo.

Lovrinović podnio i kaznenu prijavu protiv RBA

Napominjući kako su došli ispred DORH-a kako bi mu dali čvrstu podršku u cilju provođenja istraga i zaštiti ustavno-pravnog poretka, Lovrinović je rekao da žele ohrabriti građane i aktivističke udruge u borbi protiv bankarskih lobija i najmoćnijih institucija u zemlji.

“Borba se isplati, mi moramo biti hodajuća promjena. Neće nama nitko promjene donijeti na tanjuru već se moramo žestoko i uporno boriti za ono što nam pripada, kao što je to slučaj Franak”, istaknuo je.

Banke po presudama Europskog suda i drugih osjećaju da će morati građanima vratiti ono što su nezakonito uzele, kazao je Lovrinović i podsjetio da se od početka zalagao za ukidanje valutne klauzule i da građani mogu uzeti kredite u kunama jer u njima i zarađuju. Upozorio je da su se zbog kredita mnogi građani razboljeli ili otišli iz zemlje jer nisu mogli vraćati dugove. “Poslije uspostave države i završetka rata ovo je najteža bitka koju bije hrvatski narod protiv financijske oligarhije i za provođenje zakona kako treba”, istaknuo je. Lovrinović je također podnio kaznenu prijavu protiv RBA Raiffeisen bank Austria zbog neprimjerenog ponašanja u Hrvatskoj.

Aleksić: HNB morao prekinuti nezakonito djelovanje banaka

Zastupnik stranke SNAGA Goran Aleksić podsjetio je kako je još 2012. godine ispred Udruge Franak napisao kaznenu prijavu protiv HNB-a, koja je kasnije odbačena, te je izrazio nadu da će današnju kaznenu prijavu DORH procesuirati kako treba. Osim toga je prije nekoliko mjeseci sve banke prijavio zbog nepoštenih kredita pa očekuje da će i na to reagirati DORH. Također će RBA banku optužiti zbog pokušaja djelovanja na sudove. Aleksić je ustvrdio da je HNB kao regulator, nakon što je donesena kolektivna presuda u slučaju Franak, morao prekinuti nezakonito djelovanje banaka. No, one su nastavile primjenjivati CHF tečaj u kreditima koji nisu konvertirani i primjenjivati nepoštenu kamatnu stopu.

“HNB je potpuno prestao djelovati kao regulator kada su banke u pitanju, on im je ‘držao ljestve’ cijelo vrijeme. U zadnje vrijeme vidimo da banke optužuju HNB da je kriv što su ugovarale nepoštene kredite. Same banke kažu da je HNB kriv, a i mi isto kažemo da je HNB kriv”, kazao je Aleksić.

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj smatra da HNB podržava “kriminalne organizacije kao što je Štedno-kreditna zadruga Raiffeisen banke, zbog kojih se ljudi ubijaju jer nikada neće moći vratiti svoj dug”. Podsjetio je kako je prije dvije godine podnio kaznenu prijavu protiv HNB-a jer je, drži, dozvolio Agrokoru korištenje mjenica bez pokrića.