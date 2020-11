ŠKARIČIĆ UPOZORAVA DA JE REAKCIJA NA KRIZU PRILIČNO LOŠA: ‘Činjenica je i da imamo skoro 50 umrlih dnevno’

‘Činjenica je i da imamo skoro 50 umrlih dnevno i da je to nešto prema čemu bi sve strane trebale imati respekt i shvatiti da je to nešto pogrešno’, smatra Škaričić

Nataša Škaričić – novinarka koja dugi niz godina prati zdravstveni sustav u Hrvatskoj, bila je gošća u Newsroomu N1 Televizije gdje je komentirala stanje s koronavirusom u Hrvatskoj.

“Ovo je vrlo komplicirana kriza s vrlo puno nepoznanica i zaista je teško predvidjeti mnoge stvari. Ono što se kod nas događa su mane zdravstvenog sustava o kojima mi koji se njime bavimo puno znamo. I znamo da je reakcija na ovu krizu prilično loša”, kazala je Škaričić koja smatra kako je sustav godinama uništavan te da ne možemo ni očekivati da kao takav valjano odgovori na ovu krizu.

Kasne reakcije

“Činjenica je i da imamo skoro 50 umrlih dnevno i da je to nešto prema čemu bi sve strane trebale imati respekt i shvatiti da je to nešto pogrešno”, smatra Škaričić.

Jedan od važnijih problema je po njenom mišljenju taj što liječnici i liječničke institucije reagiraju kasno.

“Oni reagiraju kasno, kada voda dođe do grla i to do njihovih grla, što nije u redu. Dakle, kompletan sustav je trebalo mobilizirati u 3. mjesecu i inzistirati na tome da oni koji vode ovu krizu rade sustavno na strategiji i svim mogućim scenarijima”, dodaje Škaričić zaključujući kako čak ni dvije najveće političke stranke u Hrvatskoj nikada nisu imale plan ili viziju za zdravstveni sustav što je zasigurno jedan od razloga zašto se zdravstveni sustav našao u velikom problemu.