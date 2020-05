ŠKARIČIĆ GODINAMA KRŠI ZAKON: Otkriven još jedan propust u splitskom Domu za starije, i to na katu s najviše preminulih

Inspekcija ministarstva socijalne skrbi je još 2015. godine utvrdila kako u Domu za starije osobe u Vukovarskoj ulici, korisnici žive u prenatrpanim sobama koje ne zadovoljavaju uvjete Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalne skrbi, a zaposlenici doma anonimno tvrde da je upravo to bio razlog brzog širenja koronavirusa od kojeg je dosad umrlo 18 njihovih štićenika

Nakon što je početkom travnja koronavirus poharao splitski Dom za starije osobe u Vukovarskoj ulici, zbog čega je dosad preminulo 18 njegovih korisnika, inspekcije Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku početkom svibnja nisu našle nikakve nepravilnosti. Resorni ministri su tada izvijestili kako nije potrebno preispitivati odgovornost ravnatelja doma, HDZ-ovca Ivana Škaričića, niti župana, također HDZ-ova Blaženka Bobana, s obzirom na to da je Splitsko-dalmatinska županija vlasnik i osnivač te ustanove.

Iako su dijelovi tih nalaza inspekcije pročitani na konferencijama za medije, oni nikad nisu javno objavljeni, niti ih je itko od novinara dobio na uvid nakon službenog upita. No, Večernji list je otkrio kako problemi u tom domu nisu započeli s koronavirusom, već sežu u 2015., a moguće je da je i zbog toga veliki broj korisnika obolio, a naposljetku i preminuo.

Ne ispunjavaju osnovne uvjete

Naime, u prosincu 2015. je resorno ministarstvo socijalne skrbi dobilo anonimnu prijavu kako Dom za starije osobe u Vukovarskoj ulici ne minimalne uvjete za pružanje socijalne skrbi i to sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalne skrbi. U članku 184. stavku 3. tog pravilnika stoji da spavaonice za korisnike drugog (korisnici koji se kreću pomoću ortopedskih pomagala) i trećeg (korisnici koji bez tuđe pomoći ne mogu obavljati svoje primarne fiziološke potrebe niti se kretati bez invalidskih kolica) stupnja smiju imati najviše tri kreveta i minimalnu površinu od sedam četvornih metara.

No, to nije slučaj u splitskom domu, koji već pet godina nije ispunio uvjete iz Pravilnika, niti je postupilo prema upozorenju više inspektorice Dorice Bezinović. Naime, korisnici drugog i trećeg stupnja su smješteni u četverokrevetnim sobama, a prostorije u kojima su smještena po dva kreveta nemaju propisanu kvadraturu. Djelatnici doma su novinarima Večernjeg potvrdili da im je s vrha rečeno da o tome moraju šutjeti, jer je to “stvar na kojoj bi Škaričić mogao pasti”. To bi stvorilo probleme i za župana Bobana pod čijom je ingerencijom dom u Vukovarskoj.

“Istina je da smo na drugom katu trebali imati trokrevetne, a ne četverokrevetne sobe i istina je da je Dom natrpan korisnicima koji na tom katu nemaju komoditet, a samim time propisanu i relevantnu zdravstvenu skrb i njegu. Da smo imali trokrevetne umjesto četverokrevetnih soba možda bi se i koronavirus drugačije širio. Međutim naši djelatnici u tim uvjetima rade najbolje što mogu. Što se tiče kadra medicinskih sestara, njegovateljica i osoblja, to su izuzetno profesionalni ljudi, čak i prekvalificirani za ovaj posao. Ovo što spominjete je sfera politike”, anonimno je poručila jedna od djelatnica Doma te napomenula kako je upravo prenatrpanost soba rezultirala brzim širenjem koronavirusa i da je to u Domu “javna tajna”, jer je od sada 18 preminulih od virusa, čak njih 16 s tog kata.

Umjesto konkretnog rješenja – kadroviranje

Unatoč inspekcijskom rješenju koje na to upozorava, Škaričić, niti Splitsko-dalmatinska županija na čelu s Bobanom nisu ništa poduzeli. Umjesto toga, Boban je pribjegao rošadama u kadru, pa je 9. travnja ove godine imenovao Helenu Bandalović, inače magistru medicinskog prava, koordinatoricom Doma za starije osobe. Tada se spekuliralo da je ona spona između Doma i Županije dok se ne riješi sudbina ravnatelja Škaričića.

“Pravilnik koji spominjete doživio je niz izmjena i dopuna i trenutačno se opet radi na njegovim izmjenama. Ja vam mogu kazati kako je u ustanovama kojima je osnivač županija i država dozvoljeno imati četverokrevetne sobe za korisnike trećeg i četvrtog stupnja usluge. To što vi govorite odnosi se na privatne i obiteljske domove”, poručila je Bandalović očito ne znajući za inspekcijski nalaz otprije pet godina u kojem piše suprotno.

Gafovi HDZ-ova kadra

Uz to, članak 184. i njegov 3. stavak nikad nisu bili izmijenjeni na što je Bandalović poručila da je se ne uvlači “u političke priče” te dodala “kako ona neće kazati ništa što bi štetilo ugledu Doma”. Istaknula je kako se stanje korisnika doma ne može svakodnevno pratiti jer je “moguće da netko iz četvrtog stupnja preko noći dospije u treći ili čak prvi”. Osim što je sugerirala da je moguće da stara, nepokretna i dementna osoba preko noći prohoda, Bandalović je svojom izjavom jasno dala do znanja da staje na stranu Županije, u kojoj godinama stoluje HDZ.

Iz Doma su povrdili kako je u trenutku proboja koronavirusa na drugom katu bilo smješteno 49 osoba, od čega 44 u trećem stupnju i petero u drugom. U prvom valu testiranja, pozitivno ih je bilo najmanje 10, a dosad ih je preminulo već 16. Samim time jasno je da je Ivan Škaričić pet godina izigravao zakon i ugrozio živote korisnika Doma. Logično je zapitati se što su nedavno radile inspekcije čak dva ministarstva, kada nisu pronašle nikakve nepravilnosti i zašto njihovi nalazi nisu javno objavljeni?

Osim toga, Županija je odgovorna i za kadroviranje u županijskom Domu zdravlja te u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, na čijem je čelu Željka Karin koja je 10 dana znala za sumnju na koronavirus u Domu, ali nije poslala epidemiologe sve dok nije bilo prekasno. Na čelu Doma zdravlja nalazi se Marko Rađa, koji je liječnicu opće prakse iz Doma u Vukovarskoj istovremeno rasporedio na dežurstvo u COVID-19 karanteni na Duilovu.

