ŠKARE OŽBOLT U POHODU NA ZAGREB: Želi uvesti vodeni tramvaj koji će voziti od mosta do mosta i bonove za umirovljenike

‘Ja sam prošla krizni menadžment i imam dobro i prilično opako iskustvo i ne priznajem to ‘ne može se”, kaže Škare Ožbolt

U emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića gostovala je Vesna Škare Ožbolt, a osim tema vezanih uz Zagreb kojem želi doći na čelo, osvrnula i na izbor predsjednice Vrhovnog suda te stvarnu ulogu Vladimira Šeksa.

Tvrdi kako joj kao odvjetnici ide dobro, ali se odlučila kandidirati za gradonačelnicu jer, kaže, nije da nema velikih ideja kako riješiti krizu u Zagrebu. „Mi govorimo o strategiji i viziji, to vam ne može država dati. Fond plaća na osnovi toga što dostavite kao projekt, a Grad odlučuje od kojeg dijela grada krenuti i kako obnoviti“, rekla je o obnovi Zagreba.

Ipak, iako je obnova prva stvar s njom se ne može krenuti bez reorganizacije upravljanja Gradom.

Reorganizacija bez dijeljenja otkaza

„Gledala sam popis ljudi i u Uredu gradonačelnika ima 285 zaposlenika, ima tehničku službu, realno tu može biti maksimum 20 zaposlenika i ne pretjerujem, i to možete podijeliti u dvije smjene. Ured treba raditi u dvije smjene, pa raditi i cijelu noć, jer su takva vremena. Stručna služba gradonačelnika, tu je i pravna služba, tu je oko 220 ljudi. To je oko 500 ljudi. Vi možete otpuštati i primjenjivati silu, ali to tako ne ide, jer ćete otvoriti niz sudskih postupaka, moj plan je ne davati otkaze, ali sve treba reorganizirati“, kaže.

„Ne treba misliti da je sve loše, ima onih koji su vrhunski znalci, ali imate i onih koji ne funkcioniraju, primjer je e-građevinska dozvola“, kaže Škare Ožbolt.

Govoreći o umirovljenicima koji žive na rubu siromaštva dijelila bi im bonove od 500 kuna koje bi morali potrošiti „na uslugu iz kulture ili kod obrtnika te primjerice na sportske manifestacije“, i tako vidi rješenje drugog problema – potpomaganja obrtnicima.

Vezano uz djecu i prostor za treniranje, ističe da tu Grad treba uvesti reda. Nema razloga da se to ne omogući amaterskom sportu. “Novac će se malo drugačije slagati, treba početi povlačiti sredstva i privlačiti investicije. Treba ozbiljno krenuti u razvijanje amaterskog sporta,” kaže.

Bolnica u Blatu

Hoće li s premijerom razgovarati o gradnji bolnice u Blatu, odgovara da svaki izbori počinju tom temom, no da se ono što je sad tamo, mora se maknuti te da je riječ o političkoj gluposti svih razina.

“Bolnica treba, ali je pitanje kad i kako. Po meni je spas u europskim sredstvima. U ovom slučaju zbog situacije s COVID-om i potresom postoji mogućnost da se i tu nešto dobije.”, ističe

Za cjepivo kaže da nema namjeru graditi nikakve tvornice, nego racionalno upravljati gradom. Podsjetila je potrošene novce za Paromlin, Gredelj.

‘Imam dobro i prilično opako iskustvo’

“Uopće ne možete objasniti da je prošlo 20 godina vlasti, a da se ništa po pitanju velikih projekata nije napravilo. Ja govorim o racionalizaciji i ne volim se uspoređivati s drugim kandidatima. Ja sam prošla krizni menadžment i imam dobro i prilično opako iskustvo i ne priznajem to “ne može se”.

Bi li Zagreb trebao živjeti na Savi, kaže – da. I ondje treba biti vodeni tramvaj, odnosno da bi se Sava dovela u tok, trebalo bi napraviti mini hidrocentrale, ne bi bilo poplava, dobivala bi se električna energija. Bilo bi dodatnih površina jer bi Sava bila u koritu. Vodeni tramvaj bi, kaže, vozio od mosta od mosta.

Što se tiče Holdinga, smatra da treba napraviti dobru analizu i da ima tvrtki koje bi trebale ići u privatizaciju i kaže da bi to čak mogao biti i GSKG.

Kada je riječ o timu, počeli su slagati mjesne odbore, a za sebe kaže da nema političkih okova i rijeku ljudi koju treba zaposliti te da je tu vrlo ležerna.

Čude ju neobjašnjivo dugi procesi protiv politirača

Kao bivša ministrica pravosuđa o korupciji u tom području kaže da nema dojam da su suci korumpirani, ali ističe da imamo problem s pravosuđem, kao što je primjerice dugotrajno vođenje postupaka, a tada se još nisu ni vodili postupci protiv političara. “Ne mogu objasniti zašto se dugo vode postupci protiv političara, sposobni odvjetnici mogu napraviti prolongaciju, ali nema tog odvjetnika koji može to raditi toliko dugo”, dodaje.