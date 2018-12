SKANDALOZNO: Župan maknuo ravnatelja koji radi 40 godina pred sam kraj mandata; ‘Treba nam netko iz naše političke opcije…’

Ravnatelju OŠ Glina Milanu Davidoviću, koji je izabran tajnim glasovanjem cijelog školskog kolektiva, mandat je trebao trajati do svibnja 2019., ali je župan Sisačko-moslavačke županije odlučio osam mjeseci prije da ga više ne želi na toj funkciji

Milan Davidović, rođeni Glinjanin, bilježi 40 godina rada u školstvu, u Osnovnoj školi u Glini, dugo u učionici, s generacijama i generacijama učenika, a onda je 2000. godine izabran za ravnatelja škole.

“To je još bilo vrijeme kada je ravnatelje birala struka, zbornica”, naglašava Davidović. Na svim budućim ‘izborima’, opet je izabran. Nakon 40 godina predanog rada, bez mrlje, pritužbe ili ikakvog skandala, normalno bi bilo da uslijedi lijep rastanak s kolegama i odlazak u mirovinu. Dostojanstveno, koliko se to još može u hrvatskom školstvu. Mandat ravnatelju Davidoviću trebao je završiti 15. svibnja 2019., ali ovaj put se umiješala politika i odlučila je čovjeka potjerati u mirovinu osam mjeseci prije.

Otvoreno uplitanje politike

Župan Sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić, odlučio je da treba preuzeti vlast čak i u Osnovnoj školi Glina, pa je na početku ove školske godine uslijedila brzopotezna rošada, a dugogodišnji nastavnik i ravnatelj Davidović sada obilazi odvjetnike i čeka rješenje o mirovini. Ne zna još kolika će biti, neovisno o svim tim godinama staža, svjestan je da će biti mala. No više od iznosa mirovine boli nasilan rastanak od škole, nedostatak ljudskosti i otvoreno uplitanje politike.

“To nije dobro. Glina postaje još jedan od primjera u kojem se ne gleda stručnost osobe ili predanost radu, nego tko je s kime vezan politički. To je tragedija za hrvatski odgojno-obrazovni sustav.” Milan Davidović je profesor hrvatskog jezika i književnosti i radio je kao nastavnik u glinskoj školi od 1983. godine, a od 2000. godine pet puta je biran za ravnatelja. Kada je posljednji put biran ravnatelj bilo je tajno glasovanje i imao je protukandidata, ali svejedno je on dobio podršku cijelog kolektiva.

“Glina je bila uzorna škola u cijeloj županiji, rješavali smo sve probleme, borili se za osuvremenjivanje nastave. Jedna smo od rijetkih škola koja nije bilježila dramatično smanjenje broja učenika, ali naravno, suočavali smo se s problemom kako pronaći kvalificirane nastavnike. To je problem o kojem se premalo govori: sve manje kvalificiranog kadra želi raditi u školstvu, a stari koji su još držali kvalitetu nastave odlaze u mirovinu”, govori bivši ravnatelj Davidović.

Izvan nastave aktivan je u kulturnom i sportskom životu Gline i predsjednik je ŠNK “Banovac” u kojem aktivno trenira oko 170 mladih nogometaša. Jedan je od inicijatora i zaslužnih za izgradnju velike trodijelne sportske dvorane u vlasništvu škole koju uz učenike osnovne škole mogu koristiti učenici srednje škole i djeca iz vrtića kao i sve članice Zajednice sportskih udruga Grada Gline i građani Gline. Za sve projekte imali su veliku podršku dugogodišnjeg gradonačelnika Gline Milana Bakšića, HSLS-ovca koji je tragično preminuo 2015.

“Moguće da je animozitet župana Žinića prema meni nastao već tada. Sadašnji župan Žinić tada je pokušavao na izborima osvojiti vlast u Glini i nije prošao…”, prisjeća se Davidović. Investicija izgradnje dvorane vrijedne 20 milijuna kuna okončana je i dobivene su sve potrebne dozvole za njeno korištenje iako do danas oko 1000 m2 parketa nije lakirano, a lakiranje je plaćeno. U zadnjih godinu dana upravo zbog ukazivanja na propuste oko dovršetka dvorane ravnatelj Davidović nije bio pozivan na sastanke s nadzorom, a nije bio pozvan ni u trenutku tehničkog pregleda i prijema dvorane.

Zakon na njegovoj strani

Ugovor o radu Milana Davidovića traje do 15. svibnja 2019., a prema izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama iz siječnja 2017. stoji da svi ravnatelji koji su zatečeni na svome mjestu do 31. prosinca 2016. imaju pravo koristiti svoj mandat do kraja. No, s obzirom na to da je u kolovozu 2018. navršio 65 godina starosti (što se smatra granicom za odlazak u starosnu mirovinu), gospodin Davidović je ipak tražio pravorijek Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali dobio je tek neobvezujuće “mišljenje.”

Odvjetnik Hrvoje Kuprešak savjetovao je Davidovića da je zakon jasno na njegovoj strani i da ima pravo u miru raditi do isteka ugovora o radu, odnosno do 15. svibnja 2019. Neraspisivanjem natječaja Školski odbor također je smatrao da Milan Davidović može ostati na ravnateljskom mjestu do 15. svibnja 2019. i stoga niti nisu raspisali natječaj: 60 dana prije isteka mandata ravnatelja mora se raspisati novi natječaj.

No, na sastanku 26. kolovoza 2018. na kojem je uz predsjednicu školskog odbora, učiteljicu Šteficu Ponder, bio i župan Ivo Žinić, župan otvoreno objavljuje Davidoviću da ga više ne želi na ravnateljskom mjestu, da treba osobu s kojom on može dobro surađivati.

‘Ne može, ne pripada mojoj političkoj opciji’

“Ako već mene više ne žele, predlagao sam da se razmotri kandidatura našeg školskog pedagoga, stručnog. Na to je župan otvoreno rekao – ne može, on ne pripada mojoj političkoj opciji. No, radi se o vrhunskom stručnjaku, osobi koja ne pripada niti jednoj političkoj opciji. A na žalost to sada postaje minus i za prosvjetne radnike. Postalo je evidentno da se želi postaviti direktna politička linija župan-ravnatelj osnovne škole. To više nema veze ni sa školstvom niti s prosvjetom. A to je otrov za školstvo.”

Iako je Milan Davidović do tog trenutka uživao jednoglasnu podršku cijelog školskog kolektiva, slijedi brzopotezna akcija: prosvjetna inspekcija odlučuje da Davidović ne smije više biti ravnatelj, a Školski odbor, tijesno, četiri naprema tri, donosi odluku o razrješenju s 14. rujna 2018. Predsjednica Školskog odbora koja je sve do sastanka sa županom Žinićem podržavala Davidovića, mijenja stav i postaje jedan dodatni glas za njegovo rušenje. Ostala tri glasa su – predstavnici Županije. A tri glasa “za” Davidovića bili su kolege iz zbornice koji su ga podržavali do zadnjeg trenutka. Za v.d. ravnateljicu postavljena je gospođa Robertina Štajdohar.

“Gospođa Štajdohar u razgovoru s kolegama otvoreno govori da ju je izabrala politika”, kaže Davidović. “No, najgore je da se među nastavnike uvukao sada neki drugi duh. Nelagoda. Nakon toliko godina zajedničkog rada sada izbjegavam javiti se svojim kolegama zato jer neću unositi nemir, da ne bude ‘prebrojavanja’ ili interpretacija da podržavaju onog kojeg je župan smaknuo.”

“Da mi je netko rekao prije pet ili 10 godina da ću svoju karijeru u prosvjeti završiti na sudu rekao bih mu da je to crni humor. Da je to nemoguće. Jer radim pošteno i predano, za učenike, za profesiju, za školstvo. Na kraju su me ovako potjerali, kao da sam učinio nešto loše. To nije ljudski i zato ću ustrajati na sudskom rješenju spora. Želim čuti na sudu je li to normalno da se čovjeka nakon toliko godina radnog staža, koji želi raditi, koji želi sudjelovati u projektima koje je započeo, ponizi na način na koji su mene ponizili”, komentira Milan Davidović.

Župan bez komentara

U vrijeme kada se vodi rasprava o tome može li se i u kojim profesijama raditi do 67. godine, ili i dulje, priča o prosvjetaru koji je želio raditi barem osam mjeseci dulje od svog 65. rođendana, kojeg su podržavali svi kolege nastavnici, ali ga je svejedno odlučio maknuti političar, župan, jer je želio instalirati svoj odabir, zvuči tragično.

Župan Žinić, na žalost, nije htio odgovoriti na upit Net.hr-a, o razlozima forsiranja smjene ravnatelja prije završetka mandata.