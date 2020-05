SKANDALOZNO: Ministar Ćorić priznao da zna što novinari pišu u internoj grupi: ‘Očito je da prate komunikaciju’; Oglasio se i premijer

‘Očito je prate internu komunikaciju hrvatskih novinara, komentirao je Hrvoje Krešić

Nakon što je Nacional donio sadržaj tajnog dokumenta vezanog uz Inu koji je potpisan još sredinom 2018. godine, ministar Tomislav Ćorić rekao je da se tekstom pokušava implicirati da je Hrvatska došla u podređen položaj, a što, kako kaže, nije točno. Prema tvrdnjama Nacionala, memorandum koji “potkopava nacionalne interese” u ime Vlade potpisao je ministar Ćorić te je samo od početka 2020. preko JANAF-a iz Siska umjesto u Rijeku na preradu u Mađarsku prebačeno 247 tisuća tona hrvatske nafte. Ministar tvrdi da ga “nije potpisao nego da je supotpisnik.”

BOMBA PRED KRAJ MANDATA! Ministar Ćorić o spornom memorandumu o Ini: ‘Ja nisam potpisnik, ja sam ga supotpisao kao svjedok’

‘Hrvatska nafta treba ići u Mađarsku ako je to profitabilnije’

No tijekom objašnjavanja manevara Vlade, koja je još prije tri godine obećala otkupiti dionice Ine, ministar je otkrio novi skandal. Osim što je branio poslove, ističući kako kako nafta nije darovana nego prodana, i da je opravdano prerađivati ju u Mađarskoj ako je za to profitabilnije za INA-u, otvoreno je prozvao reportera N1 televizije Hrvoja Krešića. “Oni koji promišljaju o hrvatskoj, turskoj, mađarskoj nafti, mogu ići i na tezu hoćemo li promovirati da je hrvatska plaža samo za hrvatskog turista. Mislim da smo na istoj strani i da je povod ovom istupu oporbe i dijela medijske javnosti, ja se ispričavam gospodine Krešiću što sam vas prozvao, ali vi ste sudjelovali u tome.

Volio bih da N1 napravi jasnu analizu što takvo poslovanje donosi jednoj i drugoj kompaniji, pričati s emocijama o litri nafte, u ovom slučaju“, rekao je ministar.

‘Znam da se bili osobno nezadovoljni’

No reporter N1 televizije ustrajao je na pitanjima i istaknuo kako dva člana uprave koja nisu potpisala Memorandum nisu reizabrana za te pozicije. Ministar tvrdi kako se ne sjeća da je Memorandum potpisao jedan hrvatski član uprave, ali zna da ga je on supotpisao kao svjedok, a ističe i kako „prema njemu nije išla komunikacija da su preostala dva člana uprave imala nešto protiv Memorandumu“, rekao je i nastavio se obraćati Krešiću.

“Ovo su sada neimoenovani izvori pa znam slučajno da ste bili osobno nezadovoljni mojim prijedlogom članova uprave INA-e, slučajno znam da tog jednog koji nije izabran poznajete osobno, čak se i prezivate isto i ne bih vodio ovaj razgovor jer ću vam samo kroz jos par podataka dati…“

Na repliku reportera kako nije nezadovoljan izborima i ne zna kako je ministar to zaključio, Ćorić je rekao da je to reporter napisao u novinarskoj grupi.

‘Je li vam jasno što radite?!’

“Došao sam do zaključka da ste u jednoj od novinarskih grupa u kojoj komunicirate, a svi znamo novinare, ste kritizirali kao osoba koja se rubno bavi naftnim biznisom, kako to?”, kazao je ministar.

Krešić mu odgovara: “Ovo je perfidno i ružno od vas.”

Ćorić: “Pogledajte svoje poruke u grupama.”

Krešić: “Vi javnosti otkrivate privatnu novinarsku komunikaciju, je li vam jasno što vi radite? Ja nisam osobno nezadovoljan, ako se vidjelo, ukažite mi na to.”

Ćorić: “Otkrivam taj dio komunikacije jer vi isto otkrivate privatnu komunikaciju gdje ste vi meni pitanjem zapravo implicirali da je Niko Dalić što je potpisao Memorandum ostao član uprave, a Davor Mayer i Ivan Krešić, koji nisu potpisali, nisu ostali.”

‘Hrvatska vlada stoji uzdignute glave’

Ministar se kasnije vratio temi i krizirao oporbu.

“Neovisno o duplom pasu koji smo odigrali za gledatelje N1 televizije, gospodine Krešiću, pred hrvatskom javnošću po pitanju INA-e ova Vlada stajala je od 2016. i stajat će uzdignute glave spremna odgovoriti na sva pitanja koja tište bilo koga koji na INA-u gleda dobrohotno, postoje oni koji ne gledaju”, rekao je i referirao se na INA-u devedeseti i 2000-ih dodavši da su zatekli suvlasničko stanje kakvo jest. Pokušat će ga promijeniti, nisu sto posto uvjereni da će to uspjeti i to jasno kaže kao i da INA-u rade samo dobro i najbolje i u to su uvjereni”

‘Ne dolazi u obzir takva teza’

„Očito je prate internu komunikaciju hrvatskih novinara. Napao me da imam financijske interese te da sam rubni dio naftne industrije”, rekao je Krešić kasnije u programu N1 televizije . “Vlada Andreja Plenkovića optužuje novinare koji im postavljaju pitanja da rade za tuđe interese i da imaju nekakvu poličku agendu, a ne da rade u javnom interesu”, komentira.

Usprkot činjenici da njegov ministar komentira dopisivanje u internim novinarskim grupama, Plenković je u Vrgorcu odbacuje tezu da vlada prisluškuje novinare.

“Ne dolazi u obzir takva teza, nikakve primisli uopće na takvo nešto ne dolaze u obzir. To najsnažnije demantiram”, rekao je Plenković.