SKANDALOZNO KAKO GOD OKRENEMO: Što Kolindina savjetnica koju mi plaćamo radi u kampanji i zašto je moćnija od stožera?

Glasnogovornik stožera pokušava gasiti vatru te tvrde kako oni nisu tražili prekid debate nego savjetnica predsjednice Renata Margetić Urlić

Iz izbornog stožera kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović službeno su poručili da oni nisu tražili prekid debate na RTL-u, ali činjenica jest da je prekid tražila savjetnica predsjednice, dužnosnica iz Ureda predsjednice, Renata Margetić Urlić.

Zoltan Kabok, glasnogovornik izbornog stožera, decidirano je za medije izjavio da Renata Margetić Urlić nije članica stožera, ali time se problem samo još više komplicira, a nipošto pojednostavljuje – što je onda ona radila sa stožerom tijekom debate na RTL-u? Ili nije došla zajedno sa stožerom? Nego u privatnom aranžmanu?

Tko je Renata Margetić Urlić?

Renata Margetić Urlić je u Uredu predsjednice zaposlena kao savjetnica za kulturu, a prema službenoj biografiji objavljenoj na web stranici Ureda saznajemo da je „novinarka, likovna kritičarka i povjesničarka arhitekture“. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu, povijest umjetnosti i komparativnu književnost, a upisala je i doktorski studij na temu poslijeratne arhitekture. Od 1994. godine radila je u Informativnom programu Hrvatskog radija, a sudjelovala je i u emisijama Programa za kulturu na HRT-u. U biografiji se naglašava da je „radila kao urednica i voditeljica tjednih emisija“, te da je bila autorica dokumentarnih filmova o velikanima hrvatske kulture, te „komentatorica izravnih prijenosa“. Navodi se da je i kritike i osvrte od 1994. godine objavljivala u brojnim dnevnim i stručnim časopisima.

Zanimljivo je da savjetnica Margetić Urlić sve do ovog incidenta uopće nije bila posebno zapažena kao predsjedničina savjetnica. Poznato je da je iz Dubrovnika, a još iz devedesetih bila je sklona HDZ-u, posebno je imala dobre kontakte s Ivom Sanaderom i Androm Krstulovićem Oparom, bivšim savjetnikom predsjednice za društvene znanosti, danas gradonačelnikom Splita. Smatra je se „Oparinim kadrom“.

Nedvojbeni sukob interesa

Ako je dužnosnica iz Ureda predsjednice pridružena stožeru, a nije prekinula radni odnos, radi se o nedvojbenom sukobu interesa.

Ne treba posebno naglašavati da se o njezinom priključenju predizbornom timu ne bi niti znalo – da se nije uplela u uređivanje live emisije RTL-a. Ako je to što Kabok govori točno, to bi značilo da je gospođu Margetić Urlić dovela predsjednica Grabar Kitarović osobno, kao svoju pratnju. Ali ne može dužnosnica iz Ureda biti „prijateljica u pratnji“, a da to nije sukob interesa i zloupotreba dužnosničke pozicije. Pojednostavljeno rečeno, angažman Margetić Urlić u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar Kitarović platili smo svi mi, građani, koji plaćamo i održavamo Ured predsjednice.

Ako je savjetnica Margetić Urlić otišla u režiju emisije sama od sebe, bez konzultacije sa članovima stožera, to pak govori da se smatra moćnijom i važnijom od svih njih zajedno. Ako je to učinila u dogovoru s njima, onda je ipak suradnica u stožeru.

Dakle, kako god se okrene: skandalozno.

Čekamo odgovor iz Ureda predsjednice

Upitali smo i Ured predsjednice kakav je bio točno status gospođe Margetić Urlić u trenutku kada se našla u pratnji predsjednice na sučeljavanju, i još k tome odlučila uređivati emisiju. Formalno gledano, Ured predsjednice bi trebao sankcionirati dužnosnicu koja je – tijekom svog dužnosničkog rada – odlučila sudjelovati u kampanji. Dakako, stvar se komplicira u trenutku kada se pokaže da je njezina šefica, dakle, predsjednica osobno povela svoju suradnicu tamo gdje je nije smjela povesti.

Odgovor iz Ureda predsjednice nije stigao do zaključenja teksta i biti će objavljen čim ga primimo.