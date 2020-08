‘SKANDALOZNO JE DA PREMIJER KAŽE DA ŠKOLA MORA POČETI 7. RUJNA’: Desetak dana do početka, a niz problema ostaje neriješeno

Kako će se provoditi kombinirani model, što s nastavnicima iz rizičnih skupina, samo su neki od problema koje ističe sindikalist

Komentirajući preporuke donesene uoči školske godine, Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama za N1 istaknuo je niz problema, od potencijalnog proboja virusa u škole do učeničkih domova, a izravno je prozvao premijera.

“Otvorena pitanja bismo trebali rješavati s ministrom i njegovom ekipom, ali moram reći da smatram skandaloznim to što je premijer izjavio da nastava mora početi 7. rujna, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije ekipirano. Ministar nema državne tajnike, nema izravne ljude koji mogu voditi sustav predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Jedino možemo komunicirati s ministrom, a on je toliko bukiran da ne možemo s njim održati sastanak. Ima previše otvorenih pitanja bez kojih je vrlo nezgodno početi nastavu, a najvažnija tema je što nemamo riješen pravni status svih zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja”, smatra Mihalinec.

‘Kad dođe do prodora, neki nastavnici će morati u samoizolaciju; što s njima?

Istaknuo je kako su neki nastavnici u rizičnoj skupini, ili netko od njihovih ukućana, a nisu dobili priliku o tome razgovarati s nadležnima.

“Nemamo s kim razgovarati o nastavnicima i zaposlenima koji će morati, kada dođe do proboja virusa, ići u samoizolaciju. Kakav je njihov radno-pravni odnos. Neminovno će se to dogoditi. Naš stav je da bi svi ti zaposleni trebali nastaviti dalje raditi jer su to ljudi koji su radno sposobni, a koji zbog epidemioloških mjera moraju biti u samoizolaciji. Moralo bi im se omogućiti da rade online s učenicima koji su također u samoizolaciji iz istih razloga. Naravno da je takav rad mentalno težak, jer ta zatvorenost loše utječe na zdravlje, ali mogućnost da se može raditi pomaže u takvom slučaju. O tome moramo razgovarati s ministrom i njegovim suradnicima”, istaknuo je Mihalinec.

Srednje škole su najrizičnije

Problem vidi i u kombiniranom modelu nastave.

“Ako se primijeni epidemiološka mjera da je jedan dio razreda kod kuće, a drugi je u školi tada nastavnik istu nastavnu jedinicu radi dva puta s istim odjelom i to treba regulirati i plaćanje. Naš je prijedlog da se smanji broj učenika koji dolaze u školu jer srednje škole su epidemiološki najrizičnije. U takvim školama bi onda primjerice prvi i treći razredi išli jedan tjedan u školu, a drugi i četvrti bi svu nastavu imali online, sljedeći tjedan se okrene. Žalosti me da ministar i njegova ekipa nisu taj dio usvojili iako je radna skupina i to predložila”, kazao je Mihalinec.

Nada se što skorijem sastanku s ministrom Fuchsom kako bi se odgovorilo na sva otvorena pitanja.

“Inzistiram na sastanku i apeliram na ministra da nas što prije primi. Dodao bih da je neriješeno i pitanje učeničkih domova, nemamo prave upute. Sada trebaju biti u punom pogonu i to je isto problem koji se mora riješiti”, poručio je Mihalinec.