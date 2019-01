SKANDALOZNO: HRT je lagao o svom serijalu o NDH! Dokument koji to dokazuje podržala je i Vlada, sada je jasno što se događa

U Izvješću o poslovanju HRT-a za 2017. navedeno je kako je proizvedeno 12 epizoda serijala NDH, premda s HRT-a mjesecima to žustro demantiraju i tvrde kako u njihovim dokumentima isključivo stoji da ih je duplo manje

Net.hr je još u listopadu objavio kako je došlo do određenih problema s HRT-ovim serijalom o NDH. Povjesničar Hrvoje Klasić, jedan od autora serijala i Net.hr-ov kolumnist tada je otkrio kako je sve išlo glatko do promjene vlasti. Snimanje ovog dokumentarnog serijala krenulo je 2015., a godinu nakon toga na vlast dolazi Domoljubna koalicija.

Tada je krenulo otezanje, pa projekt, premda završen u ožujku, nikako nije mogao dobiti termin za montažu. Prvotno je bilo zamišljeno šest epizoda, no s obzirom da je snimljeno značajno više kvalitetnog materijala, koji uključuje i nikad viđene povijesne snimke, serijal je proširen te je snimljeno ukupno 12 epizoda.

Autori za dodatnih šest epizoda nisu tražili dodatna sredstva, ali HRT sada inzistira na spomenutih šest epizoda, premda ih je duplo više već snimljeno. Uz to, s Prisavlja čitavo vrijeme inzistiraju da nikada nisu niti pomišljali o snimanju i emitiranju 12 epizoda te kako se ta brojka ne pojavljuje u njihovim dokumentima. Stoji tako u odgovorima Net.hr-u, ali i svim ostalim medijima koji su pisali o ovom slučaju. A to su gotovo svi.

HRT sada ignorira svoj dokument

No, Vlada je ovog četvrtka na sjednici prihvatila Izvješće o poslovanju HRT-a za 2017. godinu u kojem stoji kako je serijal Nezavisna Država Hrvatska proizveden u 12 epizoda! Dakle, premijer Andrej Plenković i njegovi ministri Hrvatskom su saboru predložili da prihvati HRT-ovo izvješće s podatkom kojeg s tog istog HRT-a mjesecima negiraju.

Na naše nedvosmisleno pitanje zašto je u ovom dokumentu navedeno 12 epizoda serijala, kada su mjesecima žustro demantirali sve takve navode, s HRT-a nam nisu konkretno odgovorili. Rekli su kako je planirano šest epizoda u trajanju od 52 minute, a serijal je trenutačno u montaži i postprodukciji. Njegovo dovršavanje je predviđeno u ljeto 2019., nakon čega će biti spreman za emitiranje.

Pozivaju se na Program rada i financijski plan HRT-a za 2016. godinu, ali niti jednom rečenicom ne odgovaraju na naše jedino, i pritom sasvim jednostavno pitanje – Zašto u Izvješću o radu HRT-a kojeg je ovog tjedna podržala Vlada stoji podatak o 12 epizoda!?

Najznanstveniji projekt u povijesti našeg dokumentarnog filma

Urednik serijala je Dario Špelić, redatelj Miljenko Bukovčan, a scenaristi su Hrvoje Klasić i Miljenko Bukovčan. Snimalo se širom Hrvatske, u Rimu, Vatikanu, Firenci, Berlinu, Bleiburgu… Za seriju govori tridesetak povjesničara, uglavnom doktora znanosti iz Hrvatske, BiH, Srbije, Velike Britanije i Italije, što ovaj projekt, kako kažu autori, čini vjerojatno najznanstvenijim u povijesti hrvatskog dokumentarnog filma.

Od Jugoslavenske kinoteke u Beogradu otkupljeno je više od dva sata rijetko ili nikad viđenog materijala koji je od 1941. do 1945. snimao Hrvatski slikopis NDH. Ukupni trošak ovog serijala za sada je 988.984,90 kuna. No, unatoč svemu ovome serijal od ožujka prošle godine, pa sve do danas nije dobio niti jednu jedinu minutu termina u montaži! Sve to govori u prilog tezi da se zbog ideoloških razloga radi o “neželjenom projektu”, premda to s HRT-a odlučno demantiraju.

U sukobu s vlastitim dokumentom

HRT je cijelo ovo vrijeme, od kad je Net.hr otkrio priču o serijalu Nezavisna Država Hrvatska komunicirao kako nikad nisu niti pomišljali na 12 epizoda, te kako se isključivo radi o 6 epizoda. No, sada su otišli korak dalje, te su u sukobu sa svojim vlastitim dokumentom koji je javno objavljen i kojeg je usvojila i Vlada.

U odgovoru koji smo dobili s HRT-a navodi se i kako nije moguće da troškovi produkcije iznose jednako za šest i dvanaest epizoda -no to nitko nikada nije niti tvrdio. Autori ranije rekli kako su snimili duplo više epizoda, ali nisu potrošili više od predviđenog, što s Prisavlja nikad nisu demantirali.