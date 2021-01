Dok je građanima u vlastitim domovima zabranjeno okupljanje više od deset osoba za što su i propisane kazne, u bolnici koja skrbi o Covid pacijentima, očito, o tome ne brinu jer se pojavila skandalozna snimka na kojoj osoblje bolnice, bez ikakvih epidemioloških mjera, tulumari

Bez epidemioloških mjera, uz alkohol i bend, medicinske sestre i pomoćno osoblje slavilo je u najvećoj bolnici u Hrvatskoj, u Kliničkoj bolnici Dubrava, a RTL je u posjedu skandalozne video snimke tuluma.

Premda je inače osoblje opremljeno zaštitnom opremom, početkom ovog mjeseca bez distance i bez maski vesele su medicinske sestre i pomoćno osoblje opustilo se u kolu uz harmoniku. Navedena situacija naljutila je dio njihovih kolega koji su RTL-u ustupili snimku, a jedna od ogorčenih kolegica uputila je i pismo u kojem je napisala kako u preko 20 godina staža ovakvo nešto nije doživjela.

Njezino pismo prenosimo u cijelosti:

“U ovakvim situacijama me sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštivanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji djelatnika. Ne znam tko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja. Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale djelatnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom tulumu, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana”, napisala je medicinska sestra iz KB Dubrava.

‘Moramo utvrditi okolnosti’

VD ravnatelja KB Dubrava, Ivica Lukšić, rekao je kako je snimku vidio prvi put kada su ga iz RTL-a upoznali sa slučajem. “Iznenađen sam, ali morate mi dati vrijeme da utvrdimo činjenice, okolnosti pa da vam dam nešto detaljniji odgovor na to”, rekao je za RTL te dodao kako ljudi u bolnici naporno rade te da mora utvrditi sve okolnosti koje su dovele do događaja.

Na upit hoće li biti sankcija i kakve sankcije se mogu za ovakvo nedolično ponašanje naglasio je: “Ja bih u ovom momentu rekao da mi date vremena da utvrdimo okolnosti. Onda ćemo postupiti shodno onome što smo utvrdili”.

U ovom trenutku nije poznato koliko djelatnika je u trenutku zabave bilo u smjeni zaduženo za skrb o bolesnicima, a koliko ih je ostalo nakon što je njihov posao završio s obzirom da osoblje u bolnicama preko svoje odjeće oblače Covid odijela, odnosno ne nose klasične uniforme sestara i pomoćnog osoblja.

Dok je tako građanima u vlastitim domovima zabranjeno okupljanje više od deset osoba i to iz najviše dva kućanstva za što su i propisane kazne, u bolnici koja se brine upravo o Covid bolesnicima o tome očito ne brinu.

