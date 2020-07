SKANDAL U VRGORCU, GRADONAČELNIK TVRDI DA SU VATROGASCI NA TEŠKIM DROGAMA: ‘Govorimo o heroinu i kokainu’

Ante Pranić je na Facebooku napisao kako pojedini članovi DVD-a Vrgorac uporno izbjegavaju testiranje na droge, a da mu građani već godinama dojavljuju kako se pripadnici DVD-a drogiraju te je zatražio reakciju MUP-a prije nego se dogodi neka tragedija

Gradonačelnik Vrgorca, Ante Pranić, pokrenuo je jednom objavom na Facebooku pravu dramu u svom gradu. Naime, u petak je napisao kako zahtijeva od policije da obavi test na droge u lokalnom Dobrovoljnom-vatrogasnom društvu, koje se financira iz gradske blagajne sa 600.000 kuna godišnje. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Politika nezamjeranja u malom gradu

“Dosta! Nakon određenih reakcija građana, danas sam dao nalog zapovjedniku naših vatrogasaca da svi u DVD-u koje financiramo javnim novcem obave izvanredni liječnički pregled i kontrolu na moguće prisustvo nedozvoljenih opojnih sredstava. Iako je današnji nenajavljeni pregled bio obavezan, pregled nisu obavili baš svi iz njima znanih razloga. Pohvaljujem većinu koja se odazvala i zadovoljila rezultatima. Ovo je druga nenajavljena kontrola nakon prve provedene u ožujku. Nakon žutih kartona, idu crveni pa kome pravo, kome krivo. Nemam ovlasti u radu DVD-a, ali dok sam gradonačelnik ne mislim financirati one koje izbjegavaju testove, a još manje više biti slijep kraj zdravih očiju. I ne samo to… ovaj status pročitat će mnogi pa ću biti do kraja jasan. Do sada sam molio odgovorne u MUP-u da krenu rješavati problem narkotika na našim ulicama. Granično smo mjesto. Krenite u akcije i prestanite voditi politiku nezamjeranja u malom gradu inače je pitanje vremena kada će se pojaviti još jedan ‘Filip Zavadlav“, napisao je Pranić.

Vrh sante leda

Originalnu objavu u kojoj je napisao kako će tražiti reakciju MUP-a i pod cijenu da nosi pancir košulju na posao, kasnije je promijenio, a za N1 je pojasnio što se događa u njihovom vatrogasnom društvu.

“Vrgorac je mali grad i kada ste gradonačelnik ljudi vas zovu i sadržaj te objave je vrh jedne sante leda s kojom su upoznate mjerodavne institucije, MUP, ali očito ništa ne rješavaju. Niz godina me građani upozoravaju – zadnje tri, četiri godine dojavljuju ovo”, kaže Pranić.

Prošle godine je o toj temi održan sastanak, a u prosincu je napravljeno i testiranje na droge “gdje smo vidjeli da određeni zaposlenici imaju u krvi teške droge. Međutim, nismo uopće izlazili u javnost s tim želeći ljudski riješiti taj problem”, rekao je gradonačelnik i dodao: “Pa govorimo o heroinu i kokainu.”