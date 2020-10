SKANDAL U PARKU MAKSIMIR: Bandićev tip dobio ‘odriješene ruke od Gazde’, otkrivamo sve mutne detalje; Radnici: ‘Zaštitite nas od ovog terora’

Istražili smo kako Javnu ustanovu Park Maksimir vodi ravnatelj Luka Čuljak, te je li točno da sređuje poslove Bandićevim i svojim prijateljima

Švicarska kuća u Maksimiru, lijepa građevina izgrađena još 1842. godine, mogla bi biti pokazni primjer poslovanja i funkcioniranja Javne ustanove Park Maksimir. Kada je zagrebačka gradska vlast izabrala sadašnjeg ravnatelja ustanove, Luku Čuljka, potkraj siječnja 2019. mediji su prenijeli njegovu izjavu kako će jedan od njegovih prioriteta biti obnova Švicarske kuće. Godinu dana prije, njegova prethodnica je medijima također prezentirala projekt obnove istog objekta i najavila da će kuća biti otvorena za godinu dana, dakle 2019.

Danas, u jesen 2020. Švicarska kuća nije obnovljena. Točnije, obnova traje i traje. Svako malo se pojavljuju i fotografije navodne obnove: tu je jedan mali bager, dva-tri radnika, nešto se radi oko temelja. Očevici nam govore da su nedavno svjedočili razbijanju betona u podnožju kuće, za koji se zaključilo da nije dobro napravljen, pa se onda lijepo krenulo – iznova… Nevelika kuća, neovisno o svojoj povijesnoj vrijednosti, i restauraciji povijesnih elemenata, ulazi svakako u neke od najdugovječnijih zagrebačkih misterioznih obnova.

Obnovu izvodi tvrtka “Graditelji svratišta”, u vlasništvu obitelji Radić, jedna od tvrtki koju se smatra dijelom kolekcije građevinskih tvrtki vezanih s gradonačelnikom Milanom Bandićem, jer su prisutni na mnogim “Bandićevim gradilištima” (od izgradnje spomenika Tuđmanu do obnove gradske vijećnice). Koliko je uloženo do sada u obnovu kućice u Maksimiru, odnosno, koliko novca iz gradske blagajne preko Ustanove Park Maksimir teče tijekom obnove, nemoguće je saznati precizno. Iz Ustanove nisu htjeli odgovoriti na upit Net.hr-a, a nisu nam htjeli odgovorili ni iz tvrtke “Graditelji svratišta”.

Neslužbeno se govori da je za cijelu obnovu planirano oko dva milijuna kuna, ali s obzirom na to da niti Ustanova niti tvrtka koja obnavlja ne žele reći koliko je do sada potrošeno, možda je iznos već premašen? Park Maksimir, omiljeno mjesto za rekreaciju građana, uz vrijedne radnike koji održavaju livade i šume (unatoč tome što, kažu, dobivaju sve manje zaštitne i radne odjeće i opreme) skriva svoju pozadinsku funkciju – služi kao svojevrsni financijski protočni bojler, mjesto gdje posao dobivaju Bandićevi prijatelji ili prijatelji ravnatelja, kojeg je dakako postavio Bandić.

Zbližilo ih oranje i prelazak zagorskih HNS-ovaca

Park Maksimir je jedan od rijetkih parkova koji nije bio pod kapom – donedavno zasebnog – Ministarstva zaštite okoliša, nego je direktno pod Gradskom upravom Grada Zagreba, ovisi o gradskoj blagajni (i nešto malo vlastitog prihoda), a ravnatelj ovisi direktno o gradskoj vlasti. U pravilu su svi ravnatelji morali dobivati “amen” od samog Milana Bandića, a Luka Čuljak je bio posebno zanimljiv kadar jer je za njegovo ubacivanje morala biti maknuta usred mandata njegova prethodnica, Biljana Janev Hutinec, koja je bila biologinja i neovisno o političkoj liniji imenovanja – priznata stručnjakinja. Čuljak je došao u onom iznenadnom paketu popunjavanja stranke Milana Bandića u Saboru ex HNS-ovcima: prva mu je prešla Marija Puh, Zagorka iz Krapine, a onda je ona, zajedno s još jednim bivšim HNS-ovcem iz Zagorja, Anđelkom Topolovcem, načelnikom Radoboja, krenula širiti stranku Bandić Milan 365 po cijelom Zagorju.

Luka Čuljak je prijatelj Marije Puh i Anđelka Topolovca, koji je nakon prelaska u Bandićevu stranku postao i potpredsjednik stranke, a i obiteljski je vezan s Toplovcem, preko supruge, koju je upoznao na studiju agronomije. Čuljak je, naime, završio agronomiju, smjer mehanizacija, a vrlo brzo se angažirao kao osnivač udruga orača. U vrijeme SDP-ove vlade bio je pomoćnik ministra poljoprivrede, no ubrzo je smijenjen – i zbrinut je u Gradskoj upravi u Zagrebu, u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, na mjestu pomoćnika pročelnika, gdje je bio posebno zapažen kada je – organizirao natjecanja u oranju. Na fotografijama sa sastanaka organizacijskog odbora natjecanja u oranju redovno ga nalazimo tik do Milana Bandića, a javnost su zabavljale fotografije na kojima bi Milan Bandić tobože orao.

U trenutku kada su Marija Puh i Topolovec preveli Bandiću značajan broj HNS-ovaca, ljubitelj oranja, Luka Čuljak, iznenada dobiva laskavu titulu ravnatelja u Parku Maksimir, i plaću od solidnih 22,5 tisuća kuna. Iako se nikada do tada nije bavio parkovima, nije biolog, niti je vodio, menadžerirao ikakvim većim timom, od ožujka 2019. “vlada” Parkom Maksimir. Tako je postao još jedan od onih koji su trebali uživo dokazati Bandićevu filozofiju da njemu odani ljudi mogu raditi sve i mogu se snaći gdje god ih se ubaci, da nije potrebna neka osobita kompetencija.

Dobar posao za tvrtku supruga Bandićeve kandidatkinje

No, radnici u Javnoj ustanovi Park Maksimir kažu da se ovih godinu i pol vladavine Luke Čuljka pretvorilo u noćnu moru. Već na prvom sastanku Čuljak im je objasnio da mu je “Gazda dao odriješene ruke”, a i prije njegova dolaska za njega je specijalno nabavljen novi laptop i rent-a-car vozilo za njegovu osobnu upotrebu. Iako Javna ustanova Maksimir ima dva službena vozila, za Luku Čuljka iznajmljuje se i plaća iz blagajne parka rent-a-car vozilo za upotrebu 24 sata na dan.

Broj zaposlenih nakon dolaska Luke Čuljka značajno je porastao; kada je on preuzeo Ustanovu bilo je 11 zaposlenih, a sada ih je 15. Dok njega nema, timom upravlja gospođa Tatjana Ivanda – zaposlena je bez ikakvog natječaja na radnom mjestu “stručna suradnica u računovodstvu” jer ima višu stručnu spremu (a ne VSS), no formalno obavlja posao njegove zamjenice, a među zaposlenicima je javna tajna da je gospođa Ivanda došla po neobičnoj liniji – njezin suprug je bio nogometni trener ravnateljeva sina.

Koliko je gospođa Ivanda važna ravnatelju, ali i Gradu Zagrebu, svjedoči podatak da se upravo iz blagajne Parka Maksimir plaća njezino daljnje školovanje na privatnom fakultetu “Libertas”. Sredstva koja su ranije trošena za edukacije radnika koji održavaju park, sada su preusmjerena u školovanje ravnateljeve osobe od povjerenja. I prema financijskom izvješću vidljivo je da je za 2019. za plaće zaposlenika isplaćeno milijun kuna više nego u prethodnoj godini.

Za vrijeme ravnatelja Čuljka Park Maksimir je odlučio i izraditi i novu web-stranicu, a realizacija je, bez natječaja, dogovorena s tvrtkom Krijas iz Ivanić Grada, u vlasništvu Kristijana Haleuša, supruga ravnateljice “Spomengaja”, groblja za kućne ljubimce u sklopu Gradske ustanove Zoološki vrt, Jasenke Haleuš, istaknute članice stranke Bandić Milan 365 koja se i kandidirala (neuspješno) na posljednjim parlamentarnim izborima. Tvrtka Krijas inače dosta surađuje i s Gradom Zagrebom i Milanom Bandićem osobno (nalazimo, primjerice, trag da je Grad Zagreb tvrtki plaćao proizvodnju emisije “Srce Hrvatske“ na Jabuka TV-u, a s Javnom ustanovom Park Maksimir je i u pregovorima za pružanje usluga PR podrške.

Iz tvrtke Krijas nisu htjeli odgovoriti na pitanje vezanosti s Bandićem, ali su odgovorili da surađuju s nizom županija, gradova i općina, te da se nadaju da će njihove “poslovne reference i uspjesi pridonijeti tome da počnu surađivati i s Javnom ustanovom Park Maksimir”, što bi ih i “posebno veselilo jer je to jedan od simbola grada Zagreba.” No, nisu htjeli odgovoriti koliko su zaradili do sada u Parku Maksimir i kakvi su daljnji planovi za zaradu na “PR aktivnostima”.

Radnici tražili zaštitu od ‘terora’

Zaposlenici Javne ustanove posebno izdvajaju i probleme u komunikaciji s ravnateljem Čuljkom, pritiske, nejasne upute za rad, vikanje… Kažu da je najmanje četvero zaposlenika prijavilo mobing, ali i da je još u svibnju ove godine upućen dopis i upravnom vijeću i Gradskoj upravi, pa i gradonačelniku Bandiću osobno, u kojem su tražili “zaštitu od terora”, te upozoravali da “vlada strah i nepoštivanje struke”. Dopis je bio anoniman, no s obzirom na nevelik broj zaposlenih, nadležni su sigurno mogli naći načina saslušati radnike, ali oni su umjesto toga dopis radnika samo proslijedili – ravnatelju Čuljku.

Koliko su narušeni međuljudski odnosi ilustriraju i time što im je onemogućeno da sami ulaze u radne prostore Ustanove. Ranijih godina više zaposlenika je imalo ključeve i ujutro je slobodno dolazilo na posao, no sada se zaposlenici ujutro grupiraju pred ulazom i čekaju, a onda ih pušta tajnica ravnatelja u radne prostorije. Objašnjeno im je da su “nestali neki službeni dokumenti”, no iako su radnici zatražili da se zbog takve sumnje hitno provede istraga, jer ne žele ostati tako ožigosani kao potencijalni “kradljivci dokumenata”, nikakve istrage nije bilo. “Radilo se samo o još jednom zastrašivanju i sijanju terora…”, kažu naši sugovornici. U ovom trenutku je, kažu, četvero ljudi na bolovanju zbog različitih teškoća uzrokovanih “nemogućim odnosima u kolektivu”.

Čuljak: Odbacujem insinuacije o mobingu

Iako Luka Čuljak pred zaposlenicima govori da nije član stranke Bandić Milan 365, činjenica jest da je ostalo zabilježeno da je govorio na nekim stranačkim skupovima o poduzetništvu i obrtu. A kada je Milan Bandić posjećivao Park Maksimir, Luka Čuljak nije skrivao srdačnost, a poslije se i pohvalio darovima koje je dobio od gradonačelnika. No, svjestan činjenice da je dobio ravnateljsko mjesto u vrijeme kada su HNS-ovci predvođeni Marijom Puh i Anđelkom Topolovcem prešli k Bandiću (a oni su se na prošlim parlamentarnim izborima od Bandića okrenuli prema Čačiću i njegovim Reformistima) izgleda da si gradi odstupnicu. Radnici Parka Maksimir kažu da priprema novi Pravilnik u koji se ubacuju i mjesta savjetnika, te bi on, u slučaju smjene, rado postao savjetnik.

O svim tim problemima u vođenju Javne ustanove Park Maksimir htjeli smo razgovarati i s ravnateljem Lukom Čuljkom, no on nam je na niz vrlo konkretnih pitanja i prijedlog za “razgovor uživo” uzvratio samo rečenicom: “Sve radnje u Javnoj ustanovi Maksimir odvijaju se u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima, a bilo kakve insinuacije o mobingu ili nezakonitom postupanju odbijam”.