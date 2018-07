SKANDAL U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA: Na ugledna veleposlanička mjesta spremaju se ljudi koje DORH istražuje za teške prijevare

Suprug glavne tajnice MVEP, Lorete Bertoša-Kušen, Damir Kušen, sprema se preuzeti veleposlaničko mjesto u Južnoj Koreji iako DORH istražuje kako je zajedno sa suprugom sudjelovao u nezakonitom postupanju u veleposlanstvu u Camberri, a Joško Paro, koji se sprema u Belgiju, prema nalazu Državne revizije, u vrijeme dok je bio veleposlanik u SAD, oštetio je Državni proračun za značajan iznos novca

Ovih se dana neslužbeno zavrtila informacija o imenovanju novih veleposlanika Republike Hrvatske. Joško Paro će biti novi veleposlanik u Belgiji, savjetnik predsjednice za vanjsku i europsku politiku, Dario Mihelin, odlazi u Kinu, Hrvoje Cvitanović odlazi u Tursku, a kao veleposlanik novootvorenog ali zapravo vrlo značajnog veleposlanstva, onog u Južnoj Koreji, spominje se Damir Kušen.

Informacije su neslužbene, ali za pretpostaviti je da su puštene iz kruga MVP i Ureda predsjednice, možda kao testiranje, ili je već sve gotovo.

Ostaje, međutim, u sjeni da su dvojica kandidata za dva jaka veleposlanička mjesta bila u zadnjih nekoliko mjeseci spominjana u trenucima kada se govorilo o „velikoj aferi u Ministarstvu vanjskih poslova”. Krajem svibnja ove godine zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, u Saboru je održao dramatičan govor u kojem je upozorio da je upoznat s informacijom da je još u veljači predsjedniku Sabora stigao podnesak „hrvatskog profesionalnog diplomata” – potkrijepljen dokumentima – u kojem se tvrdi da je „više diplomata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova” sudjelovalo u „organiziranim prevarama na štetu državnog proračuna”.

U predstavci koja je dostavljena predsjedniku Sabora upozoreno je da je još u nalazu Državne revizije za 2016. utvrđeno da je Joško Paro, tada veleposlanik RH u Washingtonu, „više puta oštećivao Državni proračun RH, mjesečno protupravno isplaćujući 8.200 dolara lokalno angažiranoj osobi u Veleposlanstvu RH u Washingtonu”. Unatoč nalazu Državne revizije Joško Paro je potom neometano nastavio svoju diplomatsku karijeru, postavljen je za načelnika Diplomatske akademije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Druga osoba na koju je upozoreno u predstavci jest aktualna glavna tajnica u Ministarstvu, Loreta Bertoša-Kušen, supruga Damira Kušena, koji bi, kako je upravo najavljeno, trebao preuzeti veleposlanstvo u Južnoj Koreji.

Uz predstavku su, naime, bili priloženi dokumenti koji pokazuju da je gospođa Bertoša-Kušen godinama primala plaću u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Sydneyu iako je bila u stvarnosti raspoređena u Veleposlanstvu RH u Canberri, zajedno s mužem, Damirom Kušenom, koji je bio veleposlanik. U publikacijima i glasilima iseljenih Hrvata ali i na službenim stranicama veleposlanstva tako se istodobno mogu naći podaci o supruzi veleposlanika ali i o „hrvatskoj konzulici” Loreti Bertoša-Kušen. Primjerice, može se naći upute za iseljenike gdje i kako se mogu susresti s konzulicom u siječnju i veljači 2016. tijekom njezine turneje po novozelandskoj obali. Naravno, netko je trebao i potpisivati putne naloge za ta putovanja. To je bio veleposlanik, u ovom slučaju suprug, Damir Kušen.

Čudni bračno-diplomatski odnosi

Cijela ta situacija bila je duboko protuzakonita. Prema Pravilniku Ministarstva zabranjeno je raspoređivati članove uže obitelji veleposlanika u veleposlanstva u kojima ti isti veleposlanici upravljaju. Proces je međutim trajao i trajao. I nitko nije poduzeo ništa. Australska epizoda obitelji Bertoša-Kušen koji su bili u neobičnom konzularno-veleposlaničko-bračnom odnosu započeo je i trajao dok je Ministarstvo vanjskih poslova vodila ministrica Vesna Pusić, a potom i u vrijeme ministra Mire Kovača. U trenutku kada ministarstvo preuzima Davor Ivo Stier, gospođa Loreta Bertoša-Kušen, koja je malo bila konzulica a malo supruga veleposlanika, biva unaprijeđena: dolazi na mjesto glavne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova, a na tom je radnom mjestu i dan dana, u vrijeme ministrice Marije Pejčinović-Burić.

No, nije se radilo o nekim skrovitim aktivnostima koje su tek sada otkrivene.

O sumnjama u nepravilnosti i protuzakonitom postupanju obaviještena je još prošle godine ministrica Pejčinović-Burić, a u veljači ove godine i premijer Andrej Plenković. U Sabor je upućena i predstavka o kojoj je govorio Mostov Nikola Gromoja, a potom su informacije o sumnjivim potezima, nalazu revizije itd objavili i mnogi mediji.

Ni to nije sve. Još od prošle godine DORH se bavi prijavom protiv gospođe Bertoša-Kušen, a u Saboru je također rečeno da osoba koja je podnijela prijavu nije niti dobila odgovor od DORHa u zakonskom roku od 6 mjeseci. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković sa saborske govornice se pak obrecnuo na zastupnika Grmoju riječima da „će o tome donijeti odluku DORH”, da je on upoznat s time ali da je „takvih slučajeva jako puno i vrlo često završavaju na način da se to odbije”. Dakle, predsjednik Sabora je već unaprijed zaključio da će ovaj slučaj isto, vrlo izgledno, biti odbijen.

Ovih dana je stigla i prijava Povjerenstvu za sukob interesa protiv ministrice Pejčinović-Burić radi kršenja zakonske obveze pokretanja postupka radi teške povrede službene dužnosti s obilježjima korupcije protiv gospođe Lorete Bertoša-Kušen, glavne tajnice MVEP-a, unatoč informacijama dostupnim na internetu koje ukazuju da je u dvostrukom svojstvu u Veleposlanstvu RH u Canberri primala plaće i nadoknade i nadoknade iz Državnog proračuna RH u vrijeme dok joj je muž bio veleposlanik u tom veleposlanstvu.

Naravno, pitali smo i ministricu vanjskih poslova kako je moguće da nitko nije toliko dugo raspetljao slučaj Bertoša-Kušelj. Pitanja su bila vrlo konkretna. Primjerice, zašto na stranicama MVEP nema CV-ija glavne tajnice, ali i je li ministrica ispoštovala zakonsku obvezu da utvrdi što se to zbivalo u Canberri i je li itko odgovarao za počinjeno.

Reakcija iz MVEP-a

No, stigao je vrlo nekonkretan odgovor:

„Navodi koje citirate odnose se na razdoblje od 2014. do 2016. godine. U tom vremenu gospođa Loreta Bertoša Kušen, a prije nego što je preuzela poslove glavne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP), obavljala je konzularne poslove u Australiji. Ministrica vanjskih i europskih poslova upoznata je s predstavkom, odnosno prijavom koja je na nadležnom postupanju DORH-a. Odmah po zaprimanju predstavke, ministrica je, sukladno svojim ovlastima, naložila obavljanje unutarnjeg nadzora. Budući je u tom periodu i DORH zatražio podatke, rezultati unutarnjeg nadzora, kao i svi drugi relevantni dokumenti, dostavljeni su na postupanje DORH-u. Isto tako, ministarstvo je odgovorilo i na službeni upit Hrvatskog sabora – Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne komentira postupke koji se vode pred nadležnim državnim odvjetništvom.”

Ukratko, ministrica Pejčinović-Burić se vadi na DORH. I u slučaju Bertoša-Kušen, ali i u slučaju Paro:

„Državni ured za reviziju, u svom izvješću za 2016. godinu, utvrdio je nepravilnosti vezane uz lokalno angažirane osobe u Veleposlanstvu RH Washingtonu. MVEP kako je i navedeno u Izvješću, je prihvatilo nalaz Državnog ureda za reviziju i, sukladno naputku, poduzelo dodatne mjere u cilju smanjenja rizika vezanog uz postupanje u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i naloga iz Izvješća o obavljenoj reviziji. Budući je Državni ured za reviziju, za 2016. godinu, izrazio uvjetno mišljenje, to Izvješće je po službenoj dužnosti dostavljeno na nadležno postupanje DORH-u, a MVEP je, na zahtjev DORH-a dostavilo svu traženu dokumentaciju. Kao i u gornjem slučaju, Ministarstvo ne može komentirati postupke koji su na nadležnom postupanju DORH-a.”

A što radi DORH? Ni traga niti glasa o mogućem postupanju. Dotle pak osobe za koje je skupljeno mnogo dokaza da su protuzakonito postupale i dalje grade diplomatske karijere. S obzirom da su i slučaj Bertoša-Kušelj i slučaj Paro ostali bez ikakvog ozbiljnog postupanja i sankcioniranja može se samo zaključiti da su oni u mreži nedodirljivih vrlo visoko pozicionirani.

Istovremeno, ministrica Pejčinović-Burić održala je u Strasbourghu nadahnut govor kako će Hrvatskoj tijekom predsjedanja Vijećem Europe prvi prioritet biti borba protiv korupcije. Kao i obično, hrvatska vlast ima veliki problem u razilaženju između teorije i prakse.