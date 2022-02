Komisija za novac Hrvatske narodne banke (HNB) provjerava idejno rješenje hrvatske eurokovanice od jednog eura, rekli su Hini iz u nedjelju iz HNB-a. "Nastavno na medijske napise, Komisija za novac hitno je pristupila provjeri idejnog rješenja hrvatske strane eurokovanice s motivom kune. Po završenoj provjeri, Komisija će o svojoj odluci informirati javnost", kažu u HNB-u.

Javnosti u petak predstavljeni najuspješniji dizajni nacionalne strane za kovanice eura i centa. Kako je tada rečeno, na kovanici od jednog eura nalazit će se motiv kune, uz motiv će biti riječ Hrvatska i godina uvođenja eura 2023., a autor najboljeg dizajna te kovanice je magistar primijenjene umjetnosti Stjepan Pranjković.

Pranjkoviću je za to pripala nagrada od 70 tisuća kuna, ali ubrzo nakon toga mediji su javili da je fotografija na toj kovanici gotovo ista kao i ona škotskog fotografa Iana H. Leacha zbog čega se postavlja pitanje kršenja intelektualnog vlasništva nad fotografijom. Stvar se dodatno zakomplicirala kada se u medijima pojavila Pranjkovićeva prepiska na Facebooku u kojoj je zatražio pomoć oko obrade fotografija kune.

Magistar primijenjene umjetnosti objasnio je kako je radio dizajn, javlja RTL. "Pa napravio sam neke skice na papiru i tražio materijale i jednostavno slagao i gledao kako će najbolje odgovarati", kazao je Pranjković prije dva dana te dodao da ga je nagrada najviše privukla da se prijavi na natječaj. Nakon toga više nije komentirao slučaj.

Jamčenje autorskih prava

Pobjednik za kovanicu s likom Nikole Tesle, Ivan Domagoj Račić, rekao je da su svi natjecatelji morali priložiti izjavu kojom jamče da su vlasnici autorskih prava. "Među prvim pitanjima je bilo odakle je slika, i to je slika s Wikipedije, koja mi je služila kao uzor da bi nastao moj motiv Nikole Tesle", kazao je Ivan Domagoj Račić.

Sliku je kaže skroz obradio. "Kosu sam potpuno posložio po svom, po slici se ne bi dobro razlikovalo. Pa sam dodao svoje prijelaze, većina je moj doprinos", tvrdi Račić.

U jednoj od komisija bila je i Ira Payer, iz Hrvatskog dizajnerskog društva. "Ja ne bih upotrebljavala riječ plagijat već da to nije dizajn, to je improvizacija jedne mlade i neiskusne osobe. Tu nije bilo stručnog tijela koje je moglo to spriječiti ili prepoznati", kazala je Payer.

U slučaju sudskog postupka izvorni škotski autor fotografije kune morat će dokazati svaki detalj. "Ovisi da li postoji element originalnosti je li se radi o neovlaštenoj preradi te fotografije britanskog umjetnika, ili se radi o inspiraciji kune na drvetu koja će se puno puta moći naći u toj poziciji s glavom prema gore i repom dolje", kazao je Dino Gliha, odvjetnik specijaliziran za autorska prava, javlj RTL.