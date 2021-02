SKANDAL NA SVEUČILIŠTU: Studentice optužile profesora: ‘Povukao me preko stola i poljubio’ Oglasio se i Boras i žestoko napao medije

Rektor Damir Boras je unatoč pisanoj izjavi studentice o seksualnom uznemiravanju, odlučio titulom professora emeritusa nagraditi kolegu s Filozofskog fakulteta, protiv kojega sada sve više studentica iznosi ‘prljave’ detalje

Bivša dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Vesna Vlahović-Štetić prije nekoliko dana je za Telegram potvrdila kako je rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras znao za slučaj seksualnog uznemiravanja jednog profesora, jer mu je ona poslala pisanu izjavu napastovane studentice. No, Boras je u međuvremenu tog profesora nagradio počasnom titulom professor emeritus.

“U trenutku mog saznanja o cijelom slučaju profesor o kojemu je riječ bio je već u mirovini. Nakon sjednice Odsjeka dotični je profesor od mene i pročelnika tražio transkript sjednice, što smo odbili dati. Onda je zahtjev za dostavu transkripta došao i od rektora. Prema uputama Agencije za zaštitu osobnih podataka, odbila sam predati transkript, a rektoru sam poslala zapisnik sjednice koji je zapravo jedini službeni dokument sjednice.

Rektor Damir Boras je očito saznao da postoji ‘deponirana izjava’ pa je od mene tražio da mu je dostavim. Kontaktirala sam kolegicu i ona mi je dopustila da njezinu izjavu pošaljem rektoru. Više na fakultetu nije bilo pokušaja da se dotičnog profesora predloži za emeritusa, ali ga je nakon nekoliko mjeseci rektor Damir Boras predložio za emeritusa iz tzv. vlastite kvote”, potvrdila je bivša dekanica.

Djevojka koja je optužila profesora za zlostavljanje kazala je kako ju je “povukao preko svog radnog stola i nasilno poljubio”.

STUDENTICE PRIJAVILE PROFESORE NA FILOZOFSKOM: Tvrde da su bile žrtve seksualnog uznemiravanja; Jedan ima ograničen pristup nastavi

Govorila pred 40 ljudi

Prijavljeni je profesor u mirovini od 1. listopada 2018., a bivša je studentica neugodne događaje koji su kulminirali 2005. godine sumirala nakon njegova umirovljenja, jer se protivila mogućoj dodjeli počasne titule. Navela je kako izjavu daje pod punom odgovornošću. Nakon toga je, doznaje Jutarnji, bila pozvana na sjednicu Vijeća Odsjeka za povijest 7. prosinca 2018., gdje se pred četrdesetak ljudi ponovno usprotivila njegovom izboru za emeritusa te poručila kako je izjavu već proslijedila dekanici.

To je potvrdio i profesor s tog Odsjeka, Neven Budak. Tadašnji pročelnik Odsjeka, pokojni Mario Strecha, obavijestio članove da postoji potpisana izjava jedne kolegice o tome da je bila izložena napastovanju kandidata koji je bio predložen za emerituru te da se nalazi kod njega u zatvorenoj omotnici.

“Neki članovi Odsjeka inzistirali su na tome da pročelnik izjavu pročita, ali je on odbio uz objašnjenje da to ne može bez pristanka kolegice. Nakon daljnjeg inzistiranja sama je kolegica potvrdila da je deponirala izjavu u Dekanatu. Pred cijelim vijećem Odsjeka, u kojem uz gotovo četrdeset nastavnika sudjeluju i studentski predstavnici, navela je da se radi o neprimjerenom ponašanju, a u detalje nije ulazila. To je bio vrlo emotivan trenutak koji je kod velike većine izazvao zgražanje. Za riječ se tada javila i druga kolegica koja je iznijela optužbe na račun istog kandidata, a koje su se ticale njegove radne etike. Usprkos tome, tadašnji predstojnik Katedre koja je predložila kandidata inzistirao je da ga Odsjek podrži, ali je u tome, srećom i očekivano, ostao gotovo usamljen. Nakon vrlo neugodne rasprave pročelnik je predložio da se o prijedlogu za izbor kandidata za emeritusa uopće ne glasa jer ne zaslužuje da se Odsjek o tome izjašnjava”, prepričao je Neven Budak.

‘Skandalozna proizvodnja skandala’

Na kraju je taj prijedlog ipak prihvaćen s 32 glasa za, tri protiv i jedan suzdržani. Među onima koji su podržavali emerituru pohotnog profesora nalazili su se njegovi bliski prijatelji i jedna profesorica. “Poslije je s odlukom Vijeća upoznata i uprava fakulteta, a koliko mi je poznato, i uprava Sveučilišta. Dotični profesor danas je ipak, zahvaljujući rektoru, professor emeritus”, rekao je Budak.

Nazire se i nastavak afere. Naime, novinarima Telegrama su se javile tri studentice koje optužuju istog profesora za seksualno uznemiravanje. Jedna od njih optužuje i još jednog profesora s istog Odsjeka, koji i dalje predaje na fakultetu. Na sve se to priopćenjem osvrnuo i rektor Boras. U njemu je napao bivšu dekanicu Vlahović Štetić, ali i novinarku Telegrama Doru Kršul koja je i otkrila skandal.

“U povodu najnovijih vijesti o slučajevima zlostavljanja na seksualnoj osnovi Sveučilište u Zagrebu jasno se odredilo kao mjesto nulte tolerancije na bilo koji oblik zlostavljanja, izrazilo snažnu potporu žrtvama i uputilo na institucionalno postupanje u slučajevima zlostavljanja ili sumnji na zlostavljanje. Institucionalno postupanje u okviru Sveučilišta utvrđeno je odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.

Nije to bila samo proklamacija o postupanju Sveučilišta u odnosu na aktualizirane slučajeve spolnog uznemiravanja nego načelni stav Sveučilišta koji je za vrijeme mog rektorskog mandata za sve oblike zlostavljanja u praksi bio dosljedno provođen na razini Sveučilišta i na razini sastavnica. Jedino masivno odstupanje od te prakse događalo se na Filozofskom fakultetu u mandatu dekanice prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić, što je u konačnici dovelo do njene suspenzije s dužnosti dekanice.

Suspenziji je prethodilo devet pisanih upozorenja koja sam kao čelnik Sveučilišta bio prisiljen donijeti zbog njenog protustatutarnog i protuzakonitog djelovanja. Tome treba pridodati dva upozorenja koja joj je zbog uznemiravanja zaposlenika izdao Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika Filozofskog fakulteta. Nakon što je dekanica za odmazdu donijela odluku o smjeni Povjerenika, ta je njena odluka suspendirana odlukama Rektora i Senata Sveučilišta. Konačno je, presudom Županijskog suda u Zagrebu 26. lipnja 2020., dekanica pravomoćno osuđena zbog šikaniranja – mobinga zaposlenika, čime je odluka o suspenziji s dužnosti dekanice postala neizbježnom.

Jedno od devet izdanih upozorenja dekanici Vesni Vlahović-Štetić odnosilo se na njeno odbijanje da Rektoru dostavi potrebnu dokumentaciju radi procesuiranja slučaja koji se – u medijskoj koprodukciji smijenjene dekanice Filozofskog fakulteta i Dore Kršul, novinarke portala Telegram.hr, koja se inače opsesivno, na tjednoj bazi bavi produciranjem klevetničkih tekstova o djelatnostima i tijelima Sveučilišta – pokušava plasirati kao ‘mega skandal rektora Borasa'”, stoji u priopćenju kojeg prenosi Index.

Nije našao uporište za pokretanje postupka

Potom je naveo kronologiju događanja u tom slučaju iz koje proizlazi kako mu je dekanica pet puta odbila dati na uvid izjavu napastovane studentice. Dodao je kako “nakon utvrđenih činjenica te uvida u predočenu dokumentaciju kao čelnik Sveučilišta nisam sa svoje strane našao uporišta ni opravdanja za pokretanje postupka u odnosu na deponiranu izjavu članice Odsjeka pred Etičkim povjerenstvom. Izjava ima bitnih nedostatka da bi mogla poslužiti kao uporište za pokretanje etičkog postupka.”

“Smatram da je ovim navedeno dovoljno činjeničnog materijala kojim je pokušaj imputiranja mega skandala rektoru Borasu, u vezi s deponiranom izjavom članice Vijeća Odsjeka, pretvoren u mega skandal koji zajednički dijele smijenjena dekanica Filozofskog fakulteta i opsesivna novinarka portala Telegram.hr. Iz opsežne dokumentacije o ovom slučaju, koja je uredno pohranjena na Sveučilištu, u potkrjepu ovog priopćenja izdvojena je samo Zamolba za očitovanjem inkriminiranom Profesoru od 23. svibnja 2019. kao izravni dokaz da izjava članice Vijeća Odsjeka na Sveučilištu u Zagrebu, za razliku od Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – nije deponirana nego propisno procesuirana”, zaključuje Boras u svome priopćenju.