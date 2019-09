SKANDAL NA SVEČANOSTI U VOĆINU: Saborske zastupnike pozdravio ustaškim pozdravom, još je sramotnije njegovo objašnjenje

Prvadao se starim hrvatskim pozdravom i pritom pozivao na Predsjednicu, koja je i sama priznala da je pogriješila

Na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Voćin u subotu 7. rujna Mato Bubaš, jedan od četvero ovogodišnjih dobitnika zahvalnica Općine Voćin, izazavo je skandal završivši svoj govor ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’.

Uz predstavnike općinskih vlasti te virovitičko-podravskog župana Igora Androvića s njegovim zamjenicima, Dan Općine Voćin uveličali su i saborski zastupnici Tomislav Tolušić, bivši virovitički župan i ministar, te Josip Đakić, predsjednik HVIDRA-e koji je tu bio u svojstvu izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

Sjednica je bila obilježena odavanjem počasti poginulim braniteljima, pa su i sve četiri zahvalnice dodijeljene osobama iz braniteljskih organizacija, a sve je protjecalo mirno do istupa Mate Bubaša, predsjednika Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije i predsjednika Zajednice udruga i članova HVIDRA-e Virovitičko-podravske županije.

‘Svima je bilo neugodno, gledali su u pod’

Nakon Đakićevog govora, za govornicu je došao Bubaš. Svoj govor završio je ustaškim pozdravom.

‘Svi smo bili zgranuti. Raduje me da nije dobio aplauz, stotinjak prisutnih je pogledalo u pod, vidjelo se da im je neugodno. Mi Srbi smo se pokupili i izašli vani, za nama je krenuo predsjednik općine Vojnić Predrag Filić pokušavajući nas vratiti, ali nismo htjeli“ rekao je za Novosti Igor Pavković virovitičko-posavski dožupan.

Pravdao se Predsjednicom

Kasnije je, kaže nazvao Bubaša, čiji je govor, smatra, bio sasvim korektan sve do ustaškog pozdrava.

„On je mene pitao zašto se ljutimo. Rekao sam mu da je to zbog ustaškog pozdrava i da je to kao da crta kukaste krstove na sinagogi. On je odgovorio da to nije ustaški pozdrav i da on ustaštvo osuđuje, da su ustaše taj stari hrvatski pozdrav zloupotrijebile. Pitao sam ga tko to kaže, a on mi odgovara, predsjednica to kaže, a on je, kaže, bio član HOS-a i on ga smije koristiti!“, prepričava Pavković.