SKANDAL NA IZBORIMA U HDZ-U: Za moćnog župana glasali su i ljudi kojih odavno nema u Hrvatskoj, tu su deseci jako čudnih potpisa…

Net.hr posjeduje dokumentaciju iz koje se vidi da su na izborima u HDZ-u, na glasačkom mjestu u Popovači, glasali i oni koji nikako nisu mogli glasati. No, sve je proglašeno – legalnim

D.M. i I.M., otac i sin, iz pitoresknog naselja kraj Popovače još od kolovoza ove godine nisu u Hrvatskoj, otišli su “trbuhom za kruhom”, a nisu bili u svom mjestu ni 22. studenoga – na dan unutarstranačkih izbora u HDZ-u, a u službenoj evidenciji su upisani i lijepo potpisani, kao glasači Ive Žinića. Član njihove obitelji je imenom i prezimenom i svim odgovarajućim potvrdama posvjedočio da nije bilo moguće da su glasali.

Također je tu i glas K.A., koji je na privremenom radu u dalekoj Švicarskoj. Ako se nije teleportirao, njegov glas je također neobjašnjiv.

Gospođa T.A. je svoju izjavu da nije glasala na izborima ovjerila kod javnog bilježnika. Njezino je ime također upisano, a tu je i potpis, kao da je glasala.

To je samo dio nepravilnosti s biračkog mjesta Popovača koje je na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, 22. studenoga, notirao i opisao kandidat za mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a, Zlatko Babić, inače gradonačelnik Kutine – koji je tijesno izgubio od protukandidata, aktualnog župana Sisačko-moslavačke županije, Ive Žinića.

U prijavi kandidata Babića zabilježen je i niz čudnih potpisa onih koji su navodno glasali. Dio potpisa je identičan, dio gotovo identičan, jedna gospođa je potpisana djevojačkim prezimenom koje odavno ne koristi, nekoliko ih je potpisano istim stilom (ime i prvo slovo prezimena), neki su samo parafirani “črčkicom”, mada se u dokumentaciji traži potpis. Sve je uredno argumentirano i slikovnim dokazima. (Redakcija Net.hr-a posjeduje dokumentaciju ali je ne objavljuje zbog zaštite identiteta osoba čiji su podaci navedeni.)

Kršenje Statuta, ali i zakona RH?

Za potpis osobe koja nije bila u Hrvatskoj tijekom glasanja, kandidat Babić je u svojoj prijavi upozorio da se radi o “teškom kršenju regularnosti izbora jer se radi o lažiranju potpisa što ne samo da krši izborna pravila i Statut nego i zakone RH”. No, sve to naprosto nije bilo dovoljno da se dovede u pitanje pobjeda Ive Žinića. Zapravo, moglo bi se reći da je to neobično vrenje glasanja na biračkom mjestu Popovača na kraju krajeva – zataškano.

Službeni podaci otkrivaju da je u Sisačko-moslavačkoj županiji bilo ukupno upisano 10.848 članova HDZ-a s biračkim pravom, a glasalo je samo 3085 članova, odnosno 28,43 posto. Važećih glasačkih listića je utvrđeno 3028, odnosno 98,54 posto, a nevažećih je bilo samo 45. Pobijedio je Ivo Žinić, župan ovjenčan brojnim skandalima, sa skupljenih 1536 glasova, a Zlatko Babić je izgubio sa samo 44 glasa razlike, sa skupljena 1492 glasa. No, zauvijek će ostati tajna je li rezultat mogao biti drugačiji da je organizirana ozbiljnija kontrola izbora, ili da su nadležna stranačka tijela uvažila nalaze iz prijave kandidata Babića.

On nam je potvrdio da je podnio žalbu na rezultate izbornog procesa Županijskom izbornom povjerenstvu, no – ono je odbilo žalbu zato što njegov promatrač “nije naveo uočene nepravilnosti u zapisnik sa izbora”. Nakon toga je Središnje izborno povjerenstvo potvrdilo odluku županijskog.

“Time je završio izborni proces i konačni rezultat je pobjeda dosadašnjeg predsjednika ŽO HDZ SMŽ Ive Žinića sa samo 44 glasa razlike. Izbori su bili demokratski, a ja mogu biti zadovoljan što sam ostvario dobar rezultat s obzirom na to da nisam bio poznat širem članstvu u županiji”, izjavio je Zlatko Babić za Net.hr.

Žinić: Nije bilo utvrđenih nepravilnosti

I župan Ivo Žinić, unatoč činjenici da trenutačno boluje od koronavirusa i radi od kuće, odgovorio je na upit Net.hr-a, no samo djelomično.

Naglasio je da “na biračkom mjestu u Popovači nije bilo utvrđenih nepravilnosti”.

“Na biračkom mjestu Dom kulture Popovača izašlo je 349 glasača, od toga nije bilo nevažećih listića. Broj glasača s popisa birača odgovarao je broju listića u kutiji za glasovanje, čemu je posvjedočio i promatrač koji je također pratio i nadzirao brojenje glasova i utvrđivanje rezultata. Tijekom cijelog dana na ovom izbornom mjestu bila su tri promatrača koje je angažirao kandidat za predsjednika županijske organizacije Zlatko Babić. Za vrijeme trajanja glasovanja, ali i za vrijeme prebrojavanja listića kao što je navedeno i u službenom zapisniku, niti jedan od navedenih promatrača nije imao prigovor, odnosno primjedbu na rad biračkog odbora niti na konačni rezultat.”

Župan i novoizabran predsjednik županijske organizacije nije nam, međutim, htio prokomentirati činjenicu da je vrlo ozbiljno dokumentirano da su zabilježeni i glasovi osoba koje nisu bile u Hrvatskoj ili pristupile glasanju, kao i vrlo ozbiljno slikovno dokazane kolekcije istih ili neugodno sličnih potpisa.

Vrh HDZ-a odobrava ovakvu praksu?

Po svemu sudeći, promatrači konkurenta Babića ili se nisu snašli na dan izbora ili su se nekako priklonili timu Žinić. Kako bilo, evidentno je da nisu reagirali na sam dan izbora. Ali tim Babić je nakon izbora vrlo ozbiljno dokumentirao nepravilnosti i neovisno o potpisanom zapisniku – nije li to dovoljan razlog za istragu i utvrđivanje tko je i kako potpisivao i glasao umjesto ljudi koji, nema sumnje – nisu mogli glasati?

No, nije se ništa dogodilo. HDZ, ni županijski, niti centralu u Zagrebu, nije zanimalo tko je glasao umjesto njihovih članova koji su – u potrazi za boljom egzistencijom – privremeno na radu u inozemstvu. Nije ih niti zanimalo tko je falsificirao potpise. Zar to nije materijal za kaznenu prijavu?

Središnjica HDZ blagoslovila je pobjedu Ive Žinića, po svemu sudeći on će biti ponovno i kandidat za župana u Sisačko-moslavačkoj županiji. Lažni potpisi i ruganje ljudima koji su bili daleko od Popovače na dan glasanja, a njihova su imena i prezimena ukradena i upisana Žiniću, ostaju mu kao svojevrsni miraz, kao dokaz – da se Žiniću uvijek iznova prašta.