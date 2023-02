Poznati HRT-ov radijski voditelj prijavljen je da je navodno uzimao novce za gostovanja u svojoj emisiji na HRT-ovom Radiju Split, doznaje Slobodna Dalmacija.

Kolegica je na zajedničkom kompjutoru slučajno pronašla njegov privatni e-mail koji je ostao otvoren i vidjela da je samo za siječanj 2023. navodno slao račune raznim udrugama, ljudima, izvođačima, općinama, župama i ostalima, što su bile cifre od 200, 400 i više eura za gostovanje u emisiji.

Njegovi kolege tvrde kako je to navodno radio godinama.

HRT je sve potvrdio

Njegova kolegica je fotografirala te mailove. Bila je šokirana i nije znala što da učini. Na kraju je to prijavila glavnom uredniku Radija Split, koji je sve to prijavio HRT-ovoj službi u Zagrebu, a u programu ga je zadržao do jučer, otkada je taj novinar navodno na bolovanju.

Sve se ovo dogodilo 6. veljače, a kolege nisu još bili obaviješteni o tome što će biti s njegovim slučajem.

HRT-ova služba za komunikacije potvrdila je tu priču.

"Zbog skrivljenog ponašanja Denisu Šabiću otkazan je ugovor o radu. Istina je da je uzimao novac, nažalost, što je sramota za firmu. Jučer mu je poslan otkaz, mislim da mu je već danas uručen. Ne znam koliko je točno zaradio, bili smo u šoku kada smo čuli da je radio to sustavno godinama. Ne znamo još što će biti dalje, no mislim da HRT neće stati samo na ovome", rekla je Nevenka Mikac, voditeljica odjela komunikacija HRT-a.