Prije točno 30 godina, 18. studenog 1991. pripadnici JNA predvođeni Ratkom Mladićem i uz pomoć paravojnih postrojbi sačinjenih od žitelja iz susjednih sela zauzeli su i razorili Škabrnju te ubili 43 mještana i 15 branitelja. U tom je mjestu u zadarskom zaleđu do kraja Domovinskog rata poginulo još 43 žitelja i branitelja.

Kao i ranijih godina, u 10 sati je krenuo mimohod do Spomen-obilježja masovne grobnice, gdje je izaslanstvo Vlade predvođeno ministrima Olegom Butkovićem, Ivanom Malenicom, Marijom Vučković, Vilijem Berošem i Ninom Obuljen Koržinek, položilo vijenac. To je učinio i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, Dragan Lozančić.

Svetu je misu za domovinu u župnoj Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Izaslanici, građani i branitelji krenuli su potom do Spomen-obilježja na mjesnom groblju Sv. Luka, a kod Središnjeg križa su zapaljene svijeće i položeni vijeci za stradale civile i branitelje.

Među mnoštvom u mimohodu bio je i zapovjednik Samostalnog bataljuna Škabrnja, Marko Miljanić. "Bojim se da ću umrijeti, a da neću doživjeti pravdu. Ne mogu nam zamagljivati oči s nekim beznačajnim ljudima, a da se ne dira vrh JNA. To me boli i svake godine me sve više boli. Ne znam hoću li imati snage iduće godine doći. Došlo je danas tisuće ljudi. Nismo osvajali tuđi teritorij. Danas kada gledam, vrh države nas ne uvažava. Da nije bilo Mirka Norca, Škabrnja bi pala odmah", prenosi njegove riječi 24sata.

Iz Splita su stigli, kao i svake godine, veterani specijalne policije BATT iz Splita, a pridružili su im se nogometaši i uprava nogometnog kluba Croatia iz Zmijavaca, koje su ugostili sportski rivali iz Škabrnje.

Preživjeli: 'Mene su vratili, a njih su pobili'

U koloni je bilo i onih koji su preživjeli ratne strahote. Među njima je i Denis Gurlica, koji je tada imao 15 godina. Pukim je čudom preživio podrum strave.

"Sjećanja su još prisutna. Neke rane ne mogu zacijeliti, treba s tim živjeti tim cijeli život. Meni je tako. Imao sam tad 15 godina, tog dana bio sam u podrumu pokojnog Marka Brkića i jedini sam preživjeli svjedok iz tog podruma. Ostale su poblli. Bog me sačuvao. Zarobili su me, vidio sam kako su ih streljali, jer sam i ja bio u toj grupi. Kad su nas postrojili, mene su vratili, a njih su pobili. Onda su me odveli iza kuća do nekakve garaže. Tamo je bio jedan četnik koji me htio zaklati, ali ga je spriječio jedan oficir JNA i hvala dragom Bogu što sam danas živ", prisjetio se Gurlica.

Anđelo Žilić je tijekom napada u Škabrnji bio ranjen. Imao je godinu i pol dana. "Granata je pala kad smo bježali u podrum. Pritom je stradala moja baka koja je teško ranjena i kasnije je umrla u zadarskoj bolnici. Moja teta je bila ranjena i ona je svojim tijelom spasila mene. Imao sam prostrijelnu ranu ispod srca, krvario sam tri dana u podrumu dok me nije uzeo stric i odveo u bolnicu", opisao je vlastito stradanje.

"Moramo prenositi ovo novim generacijama, jer ono što se događalo se ne smije zaboraviti. Iako ne živim tu, volim dolaziti ovdje, tu mi je obitelj, stričevi", poručio je Anđelo za HRT.

Butković: 'Vjerujem da će odgovorni odgovarati'

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković poručio je da se nada kako će odgovorni na kraju ipak odgovarati za zločine.

"Svake godine sam ovdje, emotivno sam i vezan za ovaj kraj budući da potječem porijeklom odavde, ali neovisno o tome, osjećam kao i svi ljudi koji su ovdje danas i ponos i zahvalu svim ljudima koji su ovdje proživjeli to što su proživjeli… Prošlo je 30 godina, vrijeme brzo prolazi, ali rane ne zacjeljuju. Nadam se da ćemo svi zajedno u izgradnji bolje Hrvatske napraviti da živimo svi bolje, ali i da se ovo više nikada ne ponovi. Hvala svima što su došli u ovim epidemiološkim uvjetima, vidim dosta ljudi i to je zaista lijepo, mi ćemo zajedno danas prisjetiti se s ponosom i odati počast još jednom žrtvama u Škabrnji. Vjerujem da će tužiteljstvo i oni koji su odgovorni u institucijama u Hrvatskoj, napraviti sve da oni koji su napravili ovaj strašan masakr, da ih se privede pravdi. Tu nema alternative, tako da vjerujem da institucije u Hrvatskoj za koje su i branitelji ginuli, za koje svi vjerujemo da funkcioniraju, da će doći na red i odgovaranje za ovaj zločin", rekao je Butković.

Borba za svakodnevicom

Mještani Škabrnje se u miru bore sa svakodnevnim problemima. U mjestu je trenutno jednak broj stanovnika kao i prije rata, a optimizam daje 50 vrtićke i 200 djece školskog uzrasta.

"Glavni problem mladih obitelji u Škabrnji je nedostatak građevinskih terena te općina planira uz pomoć Vlade Republike Hrvatske sufinanciranje kupnje građevinskih zemljišta za mlade obitelji. Poljoprivreda nažalost nije na jednakoj razini kao prije Domovinskog rata, no sve više mladih obitelji osniva OPG-ove i bavi se vinogradarstvom i maslinarstvom", rekao je načelnik općine, Ivan Škara.