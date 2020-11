SJEVER HRVATSKE PRED SLOMOM BOLNIČKOG SUSTAVA: ‘Bavimo se liječenjem posljedice, a ne uzroka, tražimo pooštravanje mjera!’

U Varaždinu bi moglo doći do pucanja bolničkog sustava ako se nastavi povećavati broj zaraženih: ‘Bavimo se liječenjem posljedice, a ne uzroka’

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin, Nenad Kudelić za N1 je rekao da situacija u toj bolnici nije dobra te da se boji da bi moglo doći do pucanja bolničkog sustava ako se tempo zaraze u toj županiji nastavi. Kaže da je u bolnici hospitalizirano 122 pacijenta s covidom, a 14 ih je na respiratoru. U posljednja 24 sata umrlo je šest osoba s tim da ih je pet bilo na respiratoru. Varaždin trenutno raspolaže sa 23 respiratora. “Bavimo se liječenjem posljedice, a ne uzroka”, dodao je.

“Uveli smo brze testove, testiramo velik broj ljudi, čak 50% svih prehlada u ambulanti su pozitivni na koronu. Čak 17% ljudi koji su išli na testiranje da bi mogli raditi, pozitivni su na koronu, a nisu imali simptome. Zabrinjavajuće je jer se po pitanju mjera ne čini ništa, ovako ćemo na sjeveru Hrvatske dovesti do sloma bolničkog sustava jer u bolnici ne možemo ništa drugo nego liječiti posljedicu, a o uzorcima nitko ne govori. Jedino pooštravanje mjera može popraviti situaciju, tražimo ih jer ove nisu dostatne. To govore brojke kad iz dana u dan imamo blizu 300 novootkrivenih slučajeva. 8 do 10 posto njih će završiti na bolničkom liječenju s lošim ishodom”, rekao je Kudelić.

Uskoro počinju puniti šatore

Pred bolnicom su postavljeni šatori i vjerojatno će ih počeiti puniti danas ili sutra, međutim Kudelić je napomenuo da to nije trajan smještaj, nego “pufer koji omogućava rad hitne sužbe jer u pojedinim trenucima ima ogroman broj pacijenata koje moramo negdje smjestiti”.

Smatra da im mogu pomoći samo strože mjere: “Stroge mjere u prvom valu, koje su možda tad bile prestroge, pokazale su da se epidemija tako može kontrolirati. Ona se ne može zaustaviti brzim testovima, velikim brojem testiranja, govorimo o horizontalnom širenju, žarišta sad više ne možemo detekitrati, zaraza je prisutna u cjelokupnom pučanstvu, naše procjene su da je u općoj populaciji više od 20% ljudi zaraženo.

Očekuje se da mjere kroz dva tjedna mogu zaustaviti zarazu do te mjere da bolnički sustav može prodisati i dalje funkcionirati. Kroz dva tjedna neće završiti priča s koronom, ona će trajati još više mjeseci, ali mjerama se širenje epidemije može usporiti i naše zdravstvo i ekonomija bi mogli stati na noge. U ovakvoj fazi širenja bojim se da ćemo postići kontraefekt. Ne govorimo o lockdownu, nego postojeće mjere nisu dostatne”, tvrdi Kudelić.

