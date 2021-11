Od 10 sati održava se sjednica Vlade. Premijer Andrej Plenković na početku je komentirao situaciju s pandemijom koronavirusa, ali i o covid-potvrdama.

"Broj zaraženih je u porastu. U Hrvatskoj imamo porast od 58 posto u dva tjedna. Mi smo već 20 mjeseci u borbi protiv covida i pozivamo građane da se pridržavaju svih mjera koje su na snazi. Apeliramo da se, otkad imamo više nego dovoljno, da se svi cijepe. Pandemija ne jenjava, broj ljudi koji su preminuli. Danas će, kad izađu podaci, premašiti broj 10.000 mrtvih od ili s covidom. To je strašno", rekao je uvodno Plenković.

Neki su zaštićeni kao 'lički medvjedi'

"Želim se prisjetiti svih preminulih i svih koji su izgubili borbu s covidom. Izražavam suosjećanje prema članovima obitelji svih onih koji su izgubili bitku s covidom. Taj broj bi trebao biti dovoljan razlog ljudima da se cijepe", kazao je premijer.

"Covid-potvrda nije obavezo cijepljenje. To je mogućnost da ste ili prebolili covid ili ste se cijepili ili ste napravili test da nemate covid. Necijepljenima to omogućuje normalan život kako bi mogli raditi svoj posao."

"Ispada da se ovi prosvjedi zbivaju zbog testiranja, a ne cijepljenja. A to je bris koji traje jednu sekundu. Ako je taj bris toliki problem velikom broju ljudi, onda je to neobično. Na prosvjede potiču politički eksponirani ljudi, ne vjerujem da je njima bris problem. Pogotovo onima koji potiču na prosvjede, a primili su jednu, dvije ili tri doze. Zaštićeni su kao lički medvjedi, a potiču na neposluh", rekao je.

'Bit će sankcije za one koji misle da su jako pametni'

"Zato sam naložio ministrima da uvedemo sankcije za ove koje će se ponašati da odluke koje Stožer donosi na temelju zakona bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski neposluh. To ne dolazi u obzir."

"Tu ćemo biti čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E nisu. Nisu pametni. Ovakvu demagogiju, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima, mislimo da to nije ni normalno ni korektno. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego glume velike slobodare a zaštićeni su booster dozom kao lički medvjedi", rekao je.

Pozitivne vijesti

"Ima i ohrabrujućih vijesti. U proteklih 7 dana prvom dozom se cijepilo više od 100.000 ljudi. Nažalost moralo je umrijeti puno ljudi da bi se čuo taj apel koji ponavljamo o cijepljeni. Još je 100.000 ljudi uzelo treću dozu", kaže Plenković.

Beroš: 289 pacijenata je na respiratoru

Zatim se obratio ministar zdravstva Vili Beroš.

"U Hrvatskoj je zabilježeno 6670 novih slučajeva. 289 pacijenata je na respiratoru. Broj preminulih u svijetu premašio je pet milijuna. Od 9. do 15. studenog u Hrvatskoj je preminulo 390 osoba. Deset osoba bilo je mlađe od 50 godina, nisu bili cijepljeni", rekao je Beroš.

"U zadnjih tjedan dana prvom dozom cijepljeno je više od 100.000 ljudi, govorimo o gradu veličine Rijeke. S dodatnom dozom cijepljeno je više od 98.000 građana. Zahvaljujem svima koji su se cijepili."

"Povećali smo broj testnih mjesta zbog uvođenja obaveznih covid-potvrda u državnim i javnim službama."

"Covid-potvrde su bitne za naš zdravstveni sustav. Virus predstavlja opasnost za zdravlje nacije, ali izvjesno je da cjepivo spašava od smrtnog ishoda. Covid-potvrde svode to na epidemiološki prihvatljiv okvir. Na ovaj način necijepljenima osiguravamo alternativu - besplatno, bezopasno i brzo testiranje. Odgovornost je na svima nama. Solidarno trpimo posljedice svakog individualnog kršenja mjera", dodao je.