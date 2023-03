Podaci su objavljeni za 18 zemalja EU-a, samo Irska, Rumunjska i Cipar imaju veću stopu rasta od Hrvatske. Ovo je jasan pokazatelj da u godini kriza, Hrvatska je uspjela ostvariti jako dobar rast, kazao je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade.

"Na to su utjecali povećanje izvoza, rast investicija, sve intenzivnije korištenje sredstava iz NPOO-a, potrošnja kućanstava je i dalje pozitivna… Na to su utjecale i mjere vlade koje su ublažile inflatorne pritiske, a to je djelovalo na kupovnu moć naših sugrađana. BDP je porastao za 3.9 posto i to je među 4 najvše stope raste u EU-u. Ukupna stopa rasta je procijenjena na 6.3 posto, to je dvostruko više od prosjeka EU-a”, rekao je Plenković.

"U veljači je inflacija oslabila. U prosincu je bila preko 12 posto. Usporena je na 11,9 posto, pokazali su najnoviji podaci", kazao je premijer te dodao:

"Radi se o najnižoj stopi rasta još od svibnja 2022, trend se preokrenuo", rekao je premijer.

Građanima će pomoći aplikacija

"Za praćenje kretanja cijena građanima će pomoći naša aplikacija", podsjetio je Plenković.

Komentirao je i godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

"Vlada će nastaviti pomagati Ukrajinu koja se brani već godinu dana od ruske agresije", kazao je.

Kazao je da će na sjednici Vlade donijeti niz odlka o smještaju ljudi na potresom pogođenom području. Rekao je da očekuju ubrzanje dinamike obnove.