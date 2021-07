Na 65. sjednici Vlade održanoj u četvrtak, premijer Andrej Plenković govorio je o epidemiološkoj situaciji, mjerama pomoći u koronakrizi te se osvrnuo i na veliku akciju uhićenja u Zagrebu.

Također, na sjednici su odobrene i mjere pomoći za područje Požeško-slavonske županije zbog velikog nevremena.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uvodno je govorio o aktualnom stanju vezanom uz pandemiju koronavirusa. "Hrvatska je po podacima ECDC-a u ‘zelenom’, što je dobro za zdravstveno stanje građana, za turizam, za imidž Hrvatske", započeo je premijer.

'Situacija je i dalje ozbiljna'

Potom se osvrnuo na cijepljenje te pozvao sve građane koji se nisu cijepili da to učine. "Kontinuirano smo apelirali da se građani cijepe i na taj način svatko da svoj doprinos. Postoje novi, zarazniji sojevi gdje vidimo već određene posljedice. Situacija je i dalje ozbiljna. Pandemija je globalno odnijela puno žrtava. Predlažem svima da vjeruju epidemiolozima i struci", rekao je.

S obzirom da Hrvatska ima puno neiskorištenih doza, odlučili smo donirati 310 tisuća doza, rekao je Plenković. "210.000 donirat ćemo BiH, a po 20 tisuća Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu. Bolje je da se doze potroše, nego da stoje na skladištu", naglasio je.

O mjerama pomoći

Govorio je potom o mjerama pomoći u koronakrizi. "Za očuvanje radnih mjesta izdvojili smo 11,7 mlrd kuna. To je ozbiljan i velik dio novca, ali je bio na korist", rekao je Plenković. "Zabilježili smo porast osiguranika. Broj nezaposlenih 8,5 tisuća ljudi nego prije pandemije, ožujka 2020. Očuvali smo radna mjesta, prosječna neto plaća je viša od 7 tisuća kuna. Sve to je pozitivno utjecalo na rast i visinu plaća. Sada prelazimo u fazu kreiranja radnih mjesta", rekao je premijer.

"Od srpnja završavamo s horizontalnim pristupom mjerama pomoći i prelazimo na prilagođeni pristup ovisno o potrebama pojedinog sektora u budućnosti. To znači da ćemo u dogovoru s predstavnicima poslodavaca pojedinog sektora pratiti kretanja i na vrijeme reagirati u slučaju potrebe. Sve to ide usporedno s boljom epidemiološkom slikom i sve većim otvaranjem i praktički minimalnim restrikcijama. To ide u skladu s našim mjerama aktivne politike zapošljavanja u koju ćemo uložiti više od milijardu kuna. Pritom postoje i mjere za skraćeno radno vrijeme koje će se i dalje nastaviti i biti dostupne svim onima koji budu trebali", rekao je.

O Požegi

Plenković je potom govorio o nevremenu koje je pogodilo Požegu. "Dogodila se elementarna nepogoda u Požegi, u subotu smo bili tamo", rekao je.

"Donijet ćemo niz odluka o potporama, prije svega u poljoprivredi jer su štete velike. Ukupan iznos potpora bit će veći od 58 milijuna kuna za Požeško-slavonsku županiju", najavio je Plenković.

Borba protiv korupcije

Komentirao je i uhićenja Uskoka i policije." Ovo je još jedan dokaz da Uskok, DORH i policija u mandatu naše Vlade vode aktivnu i konkretnu borbu protiv korupcije. Slučajeva je više nego što je to bilo ranije.

Bez obzira što neki šarlatani u političkom prostoru sumnjaju u tajminge uhićenja, nadaju se lošem ishodu i nastavljaju s mantrom o nekakvoj navodnoj, lažnoj naravno, korumpiranosti Vlade ili vladajuće stranke. Činjenica je da se postupci pokreću i da je policija, kao i DORH i Uskok, neovisna i da nitko na njih ne vrši nikakve pritiske. Ovo potvrđuje da se nalazimo u razdoblju obračuna s korupcijom. Nema privilegiranih i zaštićenih, stranačke iskaznice, položaja u društvu ili bilo kakve prijateljske veze", poručio je.

"Mi podržavamo neovisnost rada pravosudnih tijela. Na vladi je da osigura kvalitetne uvjete za rad tih tijela", zaključio je premijer o toj temi.