Premijer Andrej Plenković okupio je ministre i ministrice na redovitoj tjednoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišno knjižnici (NSK) u Zagrebu. Prije nego što su prošli kroz dnevni red uvodnu riječ imao je premijer, koji se osvrnuo na osvrnuo se na aktualnosti, a prvo na neformalni sastanak šefova Unije u Pragu.

"Očekujemo finaliziranje prijedloga EU komisije o plinu. Bila je to prigoda i da se osvrnemo na rezultate izbora u BiH. Hrvati su još jednom dovedeni u situaciju da ih ne predstavlja legitimni predstavnik u Predsjednštvu, ali su na drugim razinama rezultati vrlo dobri. Pozdravili smo odluku visokog predstavnika koji je svojom odlukom popravio praznine koje su ostale od razgovora političkih stranaka", rekao je dodajući da je nastavak izborne reforme jedno od ključnih pitanja kad je riječ o statusu kandidata BiH.

Nekoliko riječi potom posvetio je susretu s Orbanom s kojim je razgovarao o neodrživom modelu upravljanja INA-om.

"Model je loš, inače se ne bi ovakve situacije događale u sustavu kontrole", dodao je, a kada je riječ novom paketa sankcija prema Rusiji, napomenuo je da ruska nafta ne može doći u Hrvatsku i ići prema Srbiji.

"No bilo koja nafta koju Srbija želi, može ići. Nema nikakve ugroze za energetsku sigurnost Srbije, tako da i to riješimo", poručio je. Osvrnuo se na na to što je Švicarska odbila hrvatski zahtjev za reviziju arbitraže o INA-i.

"Mi smo iskoristili pravo koje smo imali, podnijeli zahtjev za revizijom. Mi smo u tom kontekstu iznijeli sve argumente, no švicarski sud to nije prihvatio i dalje nastavljamo raditi na promjeni modela korporativnog upravljanja", kazao je.

Govoreći o procjenama ekonomskog rasta istaknuo je kako ćemo imati odličan i treći kvartal.

”Zahvaljujući mjerama Vlade ćemo omogućiti da gospodarski rast bude dobar, oko 6 posto, što je puno više nego što smo i sami predviđali, a kamoli drugi”, rekao je premijer.