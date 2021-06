U KBC-u Sestre milosrdnice održala se sjednica Upravnog vijeća s temom izbora ravnatelja KBC Sestre milosrdnice.

Upravno vijeće bolnice izabralo je za ravnatelja prof.dr. Davora Vagića, inače pročelnika Zavoda za kirurgiju glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju te bolnice. Uz prof.dr. Vagića kandidatkinje su bile i prof.dr. Vanja Bašić Kes te prof.dr. Dijana Zadravec.

Dulibić o izboru

"Dvoje kandidata ispunjavalo je tražene uvjete iz natječaja, a prijava treće kandidatkinje nije imala potpunu dokumentaciju. Poslije razgovora s dvoje kandidata, te uvida u njihove programe u kojima su dali svoju viziju upravljanja tom bolničkom ustanovom, Upravno vijeće odlučilo je da u iduće četiri godine povjeri upravljanje Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice profesoru dr. sc. Davoru Vagiću", rekao je predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Potom se obratio novoizabrani ravnatelj Davor Vagić.

"Moram se zahvaliti Upravnom vijeću na povjerenju koje sam dobio nakon što smo izložili programe. Moram se zahvaliti svojim prethodnicima kolegi Vatavuku, što je bolnicu u teškom trenutku preuzeo i na odličan način napravio dio koji treba i omogućio da krećemo dalje, kao i prethodnicima prije toga i v.d.-u Zovaku. Zahvaljujem se svim djelatnicima jer je zadnja godina i pola bila jako naporna za ovu bolnicu. Osim covida imali smo i dva potresa koji su značajno narušili infrastrukturu bolnice, moram se zahvaliti i našim pacijentima", rekao je.

"Ovo shvaćam kao jednu veliku odgovornost i mislim da idemo prema izlasku iz ove krize", kazao je Vagić misleći na krizu uzrokovanu potresom i covidom. Potom je prepustio riječ Vatavuku. "Nema Vas puno, kad sam ja preuzeo bilo vas je pet, šest puta više", rekao je Vatavuk.

Vatavuk: 'Ne treba zamagljivati dileme javno ili privatno'

"Kažu da nedostatak dobrih i poštenih nije razlog da se družite s lošima. Unatoč nekim nesporazumima, ministru Berošu želim sve najbolje u izgradnji hrvatskoga zdravstvenog sustava za 21. stoljeće. Nadam se i vjerujem, kako će okružen najboljim hrvatskim stručnjakinjama i stručnjacima uspostaviti zdravstveni sustav bez problema, nestašica, bez korupcije i kriminala, na zadovoljstvo svih zdravstvenih djelatnika i naših pacijenata, dakle svih nas.

Ne treba zamagljivati dileme javno ili privatno, a odgovor je oboje. Omjeri su bitni, ali težiti da i jedni i drugi budu što bolji. Naravno, strogo kontrolirati u skladu s najboljim europskim praksama, i jedne i druge. Sustav kontrole je beskrajno važan.

Jako je važno da se poštuju pravilnici, ali ih onda kad se vidi da nisu dobri ili djelatnicima čine štetu u svakodnevnom radu valja mijenjati. I još jednom, jako je važno, a to već postoji u privatnom dijelu zdravstvenog sustava da i javni sustav počne razlikovati, kolokvijalno rečeno dobre i loše, nositelje sustava i razvoja od onih koji to nisu, vrijedne od manje vrijednih i posljedično tim razlikama ih nagrađuje.

Sustav treba jačati da nam se ne ponovi ova situacija koju smo imali, a to je da pojedinac gotovo pa mobingira sustav. Naravno, posebno paziti da ne bude i obratno. Ima li sustav nešto što nitko ne treba mijenjati? Ima, ima dobre i vrijedne djelatnike, a vjerujte mi ima ih jako puno, valja im dati šansu da postanu vidljivi i treba ih zadržati, prije nego što odustanu od borbe za njegov boljitak i napuste ga, što gledamo svakodnevno”, poručio je Vatavuk.

Zadravec nedostajala ovjerena potvrda o nepostojanju sukoba interesa

Na pitanje što je prevagnulo da Vagić ostane ravnatelj, Dulibić je rekao da se na natječaj prijavilo troje kandidata od toga jedna kandidatkinja, prof. Zadravec, nije priložila potpunu dokumentaciju i time nije zadovoljila uvjete.

"Na razgovor su, stoga, pozvana dva kandidata, prvo su nam pismeno poslali programe, danas su napravili prezentaciju. Bila su dva dobra, vrhunska kandidata, razliku predstavlja menadžersko iskustvo koje smo prepoznali u dr. Vagiću”, rekao je Dulibić te dodao da je Zadravec nedostajala ovjerena potvrda o nepostojanju sukoba interesa. "O tome smo dobili obavijest u petak od pravne službe”, zaključio je.

'Prvi korak je vratiti mir u bolnicu'

Vagić je potom govorio o prvim koracima. "Vratiti mir u bolnicu i sigurnost našim djelatnicima i pacijentima. Nakon ovoga idem s Vatavukom na primopredaju, on će mi reći sve važne stvari, zatim strategija za idućih 10 godina, zatim razgovori sa svima u bolnici", najavio je Vagić te dodao kako bolnica ima vrhunske djelatnike.

"Ja od '97. godine radim u ovoj bolnici i siguran sam da imamo vrhunske djelatnike. Problema ima, Uprava je tu da ih rješava i da svim djelatnicima omogući da daju sve najbolje za pacijente", rekao je Vagić te ponovno dao riječ Vatavuku.

"Moj ulog je bio moj obraz, izlazim iz toga čist, gotovo neukaljan, bez obzira na naslove koje smo gledali. Kad god je stručni dio nema nikoga tko zabranjuje, a vi iste pisali Vatavuk zabranio Zadravec da govori, ja sam se samo držao pravilnika. Onda ima naslov: 'Vatavuk je odradio svoju rolu, sad može ići'. Točno, ja se vraćam na svoju kliniku gdje će me svi dočekati s poštovanjem. Moje pitanje je bilo možemo li mi kao druga radiologija u državi prebroditi ovu krizu unatoč tome što ih nedostaje 14, a nekad i 17... Neki su povukli svoj otkaz, na jesen će se birati šef Klinike, onaj tko je vodio to prije mene, koji kažu da ja to ne znam, a ljudi kažu da nisu imali dugo boljeg od mene", rekao je Vatavuk te potom pojasnio što su za njega kriminalne situacije.

"Kriminalna situacija je da u ovim kontejnerima u kojima se radi ljudi rade bez klime, ako je ovdje sada 35 stupnjeva, tamo je onda 45", rekao je Vatavuk. Dodao je kako osoblje u ovom trenutku daje sve od sebe.

Vagić je otkrio što dalje sa Zadravec. "Mislim da ona svoj posao radiologa zna raditi dobro", rekao je te otkrio da će ona kad se vrati s bolovanja biti raspoređena na odjel. "Smijenjena je s mjesta predstojnice Zavoda za radiologiju i na to mjesto se ne vraća, to je ono što znam", rekao je. "Naši radiolozi su nam izuzetno potrebni", istaknuo je.

Upitan je li otkaz za Zadravec opcija, rekao je kako on očekuje da se Zadravec vrati nakon bolovanja na svoje radno mjesto te dodao kako se ne razmišlja ni o čemu drugome, osim o povratku mira u bolnicu.

Vagić izabran na mandat od četiri godine

Naime, posljednjih godina, posebice mjeseci, u toj bolnici bilo je turbulentno, a nakon godinu dana i dva vršitelja dužnosti ravnatelja, Vinogradska je dobila "stalnog" šefa. Na natječaj su se tada javili dotadašnji ravnatelj prof.dr. Mario Zovak i prof.dr. Dijana Zadravec, tada predstojnica Klinike za radiologiju koja je podigla poprilični prašinu zbog kako je tvrdila nepravilnosti koje se rade u bolnici pod zaštitom ravnatelja.

Podsjetimo, vršitelj dužnosti ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Zoran Vatavuk podnio je ostavku na to mjesto u petak. Kako je rekao, to je napravio zbog toga što ministar zdravstva Vili Beroš dvoji o utemeljenosti odluke o smjeni Dijane Zadravec s čela Zavoda za radiologiju.