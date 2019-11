SJEĆATE SE ZARAŽENOG MESA IZ POLJSKE KOJE JE ZAVRŠILO U HRVATSKOJ? Toga više neće biti, evo kolike se kazne uvode

Radikalne mjere koje bi trebale pomoći u stajanju na kraj prekršiteljima donijela je Europska komisija i zato od svih zemalja članica traži da se nova uredba o službenim kontrolama unese u zakone

Zaraženo meso bolesnih krava iz Poljske ostat će u memoriji mnogih građana pa se zato u siječnju ponovno potegnulo pitanje što je zapravo servirano na našim stolovima. Osim toga, 2017. na hrvatske je tanjure stigla zaražena piletina, a 2013. dobili smo goveđe lazanje s nedeklariranom konjetinom.

Tržište EU-a često je potreseno skandalima s hranom te muljanjima proizvođača, a kako piše Glas Slavonije, iz krugova domaćih proizvođača i potrošača čuje se kritika da je Hrvatska ulaskom u EU postala veliko skladište viškova Unije. Zbog toga, smatraju, na našim tanjurima završi loša hrana, sumnjivo zamrtnuto te više puta zamrzavano meso, kao i poljske jabuke koje više godina stoje na ledu. Zbog svega nabrojenog, domaća i kvalitetna zdrava hrana gubi bitku jer su cijene uvozne robe vrlo niske. Radikalne mjere koje bi trebale pomoći u stajanju na kraj prekršiteljima donijela je Europska komisija i zato od svih zemalja članica traži da se nova uredba o službenim kontrolama unese u zakone. Zbog toga i Hrvatska priprema novi Zakon o službenim kontrolama koji najavljuje veće i oštrije kontrole te velike sankcije za prekršitelje.

“Primijenila bi se sva pravila na službene kontrole koja su inače regulirana na drugim područjima, s drugim propisima, uredbama, tj. zakonima. Stvara se jedan cjeloviti, integrirani zakonodavni okvir za službene kontrole radi osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, bilja i životinja te njihove dobrobiti u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu”, govore u Ministarstvu poljoprivrede.

AKO ŽELE VARATI POTROŠAČE MORAT ĆE TO SKUPO PLATITI: Kreće obračun s proizvođačima hrane u Europi – evo tko će biti pod posebnim povećalom

Dva modela sankcija za prekršitelje

Tatjana Karačić, pomoćnica ministrice poljoprivrede, za Glas Slavonije otkriva novosti u visini sankcija za prekršitelje. Ističe da će se članice EU-a moći odlučiti između dva modela.

“Jedan model je da visina kazne bude u visini ostvarene dobiti tom prijevarnom radnjom, a drugi je da se uzme postotak dobiti subjekta. Mi ćemo u našem zakonu o službenim kontrolama odrediti koji model i koja visina sankcija će se primijeniti na prijevarne radnje. One, osim što izravno mogu ugroziti zdravlje potrošača, dovode u zabludu – vezano za sastav proizvoda, svojstva, identitet, podrijetlo, sljedivost, bilo koju od tih komponenti. Novim kaznama te sankcije moraju biti odvraćajuće za one koji se koriste tim prijevarnim radnjama da bi ostvarili svoj ekstraprofit. To je cijeli niz, od identiteta proizvoda koji zapravo nije taj koji se deklarira, od sastava, svojstva, sljedivosti, što može biti vrlo veliki rizik za zdravlje ljudi ako ne postoji sljedivost i podrijetlo proizvoda, odnosno sirovina koje ulaze u sastav tog proizvoda”, veli Karačić.

KAKVO MESO JEDEMO? Na zaraženo meso iz Poljske upozorili su nas susjedi; ‘Cijena je 9,99, a ja znam da taj dio ne može ići ispod 29 kuna’

Borzan: ‘Postojala je potreba za novim oštrijim zakonskim rješenjima’

Hrvatska europarlamentarka te članica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i potpredsjednica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane EU parlamenta, Biljana Borzan, tvrdi da je zadovoljna što će se ova uredba primjenjivati. Kako kaže Borzan, postoji odgovornost prema građanima i da se mora učiniti sve da bi do potrošača stizale zdravstveno ispravne namirnice.

“Unatoč postojećim zakonskim rješenjima i evidentnim smanjenjima trovanja hranom u zemljama EU-a, još uvijek se pojavljuju incidenti sa zdravstveno neispravnom hranom. Postojala je potreba za novim oštrijim zakonskim rješenjima. Prema ovoj uredbi, EK ima ovlasti unutar EU-a povući neku namirnicu s tržišta ako neka zemlja članica ne može jamčiti zdravstvenu ispravnost te namirnice plasirane na tržište EU-a. Ta ovlast može biti jako važna u slučajevima kao, primjerice, kod piletine zaražene salmonelom iz Poljske. U cijelom EU-u je slobodno kretanje u ovom slučaju roba”, istaknula je Biljana Borzan za Glas Slavonije.

U HRVATSKOJ POJEDENO VIŠE OD POLA TONE ZARAŽENOG KEBABA!?: Meso s bakterijama je pronađeno u 57 fast foodova

Uredba ima potporu hrvatskih proizvođača hrane

“Baby Beef” naziv je udruge koja je najveći proizvođač junetine u Hrvatskoj. Ovaj proizvođač se izborio za vlastiti brend “Hrvatska junetina”. Oni podržavaju bilo koji način kontrole koji će ići u smjeru zaštite potrošača. Kako kaže, Darko Celovec, predsjednik udruge, nakon što je Hrvatska ušla u EU, imamo višestruko povećan uvoz mesa upitnog podrijetla, kao i svježine i kvalitete.

“Velik broj slučajeva iz proteklih godina upućuje i na upitnu higijensku, zdravstvenu ispravnost. Da je problem u mesu koje nije proizvedeno u RH, upućuje i to da je gotovo 100 posto mesa koje nije odgovaralo standardu došlo iz uvoza. Nažalost, dosadašnja EU regulativa uvjetuje vrlo mali postotak kontrola takvog mesa prilikom ulaska u RH uz opravdanje da je to meso kontrolirano u zemlji podrijetla”, govori Celovec.

KAKO NAS PROIZVOĐAČI BESTIDNO VARAJU: Analiza pokazala poraznu kvalitetu proizvoda na policama, neke stvari su stvarno grozne

Do sada su domaći proizvodi morali ići na puno kontrola, strani na samo jednu

Strožu kontrolu hrane podržavaju i mljekari jer njihov sektor je i daljen nemoćan dok promatra uvoz trajnog mlijeka i ostalih mliječnih prerađevina. Oni upozoravaju da se samodostatnost vlastite proizvodnje u sektoru mlijeka svela na 45 posto. Branko Kolak, predsjednik Saveza uzgajivača holsteina drži da bi se kontrole u cijelom lancu proizvodnje trebale odvijati više i češće. Nije zadovoljan jer njegovo mlijeko mora mjesečno proći oko desetak kontrola na desetak raznih parametara. S druge strane, uvozno mlijeko mora proći samo jednu kontrolu, onu na mikrobiologiji. Slično smatraju i tovljači Baby Beefa.

“Očito da nadzor, tj. inspekcija, u drugim zemljama nije na razini kao u Hrvatskoj. Mi smo prije ulaska u EU imali mnogo više tih nadzora nego danas, ali su naše inspekcije zadržale dio prošlosti, pa i danas, kada ne trebaju, kontroliraju više. Rezultat toga je da su hrvatski proizvodi zdravstveno ispravni. Naši članovi poštuju sve propisane uvjete hranidbe i držanja životinja te stoje iza svog proizvoda. Naš proizvod “Hrvatska junetina” garantira svježinu, vrhunsku kvalitetu, zdravstvenu ispravnost i poznato podrijetlo”, kazao je Cerovac te za kraj poručio da se proizvodnja junetine u Hrvatskoj doslovno kontrolira na način “od polja do stola”.

KVALITETA PROIZVODA U UNIJI I KOD NAS: ‘Uvoze meso staro i do pet godina, a najčešće varaju na organskoj hrani’