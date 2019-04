SJEĆATE SE SNIMKI BANDIĆEVOG VULGARNOG URLANJA? Evo što je danas rekla referentica koja je pisala sporne zahtjeve

Svjedokinja je pojasnila kako se u pravilu ne razlikuju rješenja onih koji imaju uvjete i onih koji ih nemaju te da se uvjeti koje pojedini zaposlenici nemaju ne navode u rješenju

Svjedočenjem referentice zagrebačke gradske uprave Marine Grgić, koja je kazala kako premještanje pojedinih zaposlenika na bolje plaćena mjesta za koje nisu zadovoljavali uvjete nije smatrala kaznenim djelom, te Natali Pavlinek, koja je izjavila da je pisala zahtjeve za premještanjem temeljem odredbi svojih nadređenih, u srijedu je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje Milanu Bandiću i njegovim suradnicima te poslovnim partnerima gradskih tvrtki za navodne nezakonitosti u aferi Agram.

Govoreći o premještanju Milkice Macan, zbog koje se Bandić vulgarnim riječima obrušio na svog pročelnika Vidoja Buluma, što se moglo ranije čuti tijekom preslušavanja tajno snimljenih razgovora, Grgić je kazala da je uočila nepravilnosti te da je to usmeno prijavila svojoj nadređenoj Mirjani Stančić.

Ne razlikuju se rješenja onih koji imaju uvjete i onih koji ih nemaju

“U tom trenutku ona nije imala dovoljno radnog iskustva za to radno mjesto. Imala je dosta radnog iskustva, ali ne dovoljno. Kada sam to uočila, sve sam usmeno prijavila svojoj nadređenoj Mirjani Stančić koja mi je kazala da je u redu što sam to primijetila, no da ćemo vidjeti kako će se to dalje riješiti”, izjavila je Grgić.

Svjedokinja je pojasnila kako se u pravilu ne razlikuju rješenja onih koji imaju uvjete i onih koji ih nemaju te da se uvjeti koje pojedini zaposlenici nemaju ne navode u rješenju.

ZBOG PITANJA O SNIMCI, BANDIĆ SE POGUBIO PA NAPAO NOVINARA: ‘Ja nisam žmigavac. Znate koliko bi vi radili kod mene? Možda dva sata’

“Ja samo napišem rješenje i dam ga na pregled. Svakodnevno imamo naloge o premještajima o kojima je ne odlučujem. Ne mogu napisati nešto čega nema, a šefica mi je rekla da izostavim tu rečenicu”, pojasnila je dodavši kako ne zna je li gradonačelnik bio upoznat s time te da joj Stančić nije rekla je li sve to njoj netko naredio.

Referentica je ponovila kako je o svemu usmeno obavještavala svoju šeficu Stančić te da nije smatrala kako čini kazneno djelo.

Svjedokinja Natali Pavlinek izjavila je kako je bilo mnogo premještaja onih koji nisu zadovoljavali uvjete, ali to je saznala pročitavši novine.

“Svi premješteni su odgovorno obavljali svoj posao. Nisam znala da neki od premještenih nisu zadovoljavali uvjete”, izjavila je Pavlinek dodavši da je zahtjeve za premještaje pisala na temelju odredbi svojih nadređenih.

‘JEL TI ZNAŠ TKO JE ONA, RADITE POSAO PREKO K….’: Na sudu preslušavane snimke Bandićevog urlanja i pokušaja zapošljavanja

Optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika i njegovih suradnika te poslovnih partnera gradskih tvrtki za navodne nezakonitosti teške preko 25 milijuna kuna, Uskok je sudu predao još sredinom prosinca 2015. No, sjednice optužnih vijeća više su puta prekidane i odgađane do ožujka prošle godine, kada je potvrđen veći dio optužnice.

Bandić i ostali ne osjećaju se krivima

Suđenje za potvrđeni dio optužnice počelo je u listopadu prošle godine, kada je Bandić kazao da se ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužnice.

Isto su ponovili i bivši šef Holdinga Slobodan Ljubičić, vlasnik CIOS-a Petar Pripuz, bivši direktor ZET-a Ivan Tolić, direktor Čistoće Miljenko Benko, zamjenica pročelnice gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove Ines Bravić, načelnica odjela za pravne poslove u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove Koraljka Rožanković Uremović, direktor građevinske tvrtke Bramgrad projekt Branko Mihaljević, nekadašnji pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, pročelnik Bandićeva ureda Miro Laco i glavni tajnik Zagrebačkog športskog saveza Zdenko Antunović.

U dodatne tri točke optužnice Uskok uz sve kojima se već sudi spominje i gradonačelnikovog savjetnika Željka Horvata, Ivana Markušića i referenta za javnu nabavu Zagrebačkog holdinga Filipa Čulu.

Optužnicom su bili obuhvaćeni i gradonačelnikov suradnik Dragutin Kosić i bivši direktor zagrebačke plinare Ante Dodig, koji su nakon priznanja nedjela i nagodbe s tužiteljstvom sporazumno osuđeni na uvjetne kazne.