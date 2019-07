SJEĆATE SE OVOG NESLAVNOG REKORDERA? Ministar s najkraćim stažem kaže: ‘Vlada je imala i većih utega od mene’

‘Moj je dojam da ministar Kuščević ne mora otići jer sve zbog čega ga se napada predstavlja pravi medijski linč s problematičnim pozadinama i namjerama. Ako je zaista počinio kaznena djela, onda treba biti i primjereno pravosudno sankcioniran, a ne samo otići iz Vlade RH. Međutim, znakovito je kako nitko u javnoj dreci ne traži procesuiranje ministra, nego samo ostavku’, kazao je Crnoja

Sjećate li se Mije Crnoje? Samo šest dana bio je ministar branitelja u Vladi Tihomira Oreškovića, od čega su dva posljednja dana u rekordno kratkom mandatu otpala na mukotrpne pregovore o njegovoj sudbini na ministarskom položaju nakon čega je podnio ostavku. Naime, u siječnju 2016. mediji su objavili da je Crnoja izbjegavao plaćanje prireza te da novac koji je dobio iz povlaštenog kredita za branitelje nije iskoristio za gradnju kuće. K tomu, kao adresu stanovanja Crnoja je tada prijavio je samoborsku adresu na kojoj se nalazila tek drvena baraka.

Tri godine poslije, Crnoja je o svome slučaju, ali i onom aktualnom i donekle sličnom njegovome, slučaju ministra Lovre Kuščevića, govorio u intervjuu Večernjem listu.

U mirovini je i tuži medijie koji su ga ‘osramotili’

Crnoja kaže da je u mirovini i da se bavi sobom, ali i medijima koji su ga “besramno oklevetali i ocrnili izmišljajući i proizvodeći kojekakve nepostojeće afere te neistinito prikazivali kao najvećeg kriminalca”. Drugim riječima, podnio je tužbe protiv nekoliko medija koji su ga, kako kaže, u javnosti teško osramotili, obezvrijedili i oštetili.

“Nadam se da će presude protiv tih medija i novinara pridonijeti zaštiti budućih potencijalnih žrtava političko-medijskih manipulacija”, kazao je.

Odlukom suda, sporno zemljište u Samoboru, na kojem je bio obvezan izgraditi kuću u roku od tri godine (a što nije učinio) ipak neće morati vratiti.

“Prvostupanjski je sud bez političkih pritisaka donio presudu na osnovi jasnih činjenica, dokaza i argumenata. Sada očekujem i potvrđujuću, pravomoćnu drugostupanjsku odluku, te tek nakon toga mogu pokrenuti postupak dobivanja građevinske dozvole i krenuti s izgradnjom kuće”, kazao je dodavši da nema niti jednog razloga da ondje na koncu ne izgradi kuću.

U tome ga je, kaže, dosad sprečavao sramotni sudski spor koji je pokrenuo Grad Samobor. U međuvremenu je bio ponudio gradonačelniku Samobora (Kreši Beljaku, predsjedniku HSS-a, nap.a.) da se na tom zemljištu sagradi dječji vrtić kroz model javno-privatnog ulaganja. No, kaže Crnoja, od te ideje odustao je samoborski gradonačelnik.

‘Kuščevića prozivaju neki koji imaju puno veće grijehe’

Crnoja je upitan kako komentira aferu sa zemljištem na Braču u vlasništvu ministra uprave Lovre Kuščevića.

“Kada sam dao ostavku na ministarski položaj nisam to učinio zbog medijskog otkrića barake, nego zato što ni na koji način nisam želio biti uteg Vladi RH. Prije toga i kasnije smo vidjeli kako je bilo puno većih utega i pratili smo kako je to sve završavalo. Nakon iskustva kojeg sam proživio, nisam siguran što je istina, a što podmetanje u medijskoj histeriji koja se proizvodi oko ministra Kuščevića. No, ako je ministar propustio pravodobno upisati u katastar zemljište i kuću, smatram da to nije razlog za ostavku. Znakovito je da ministra prozivaju neki koji imaju puno veće grijehe i neki koji također nisu upisali svoje kuće i stanove u porezne kartice i katastarske knjige. Moj je dojam da ministar Kuščević ne mora otići jer sve zbog čega ga se napada predstavlja pravi medijski linč s problematičnim pozadinama i namjerama. Ako je ministar Kuščević zaista počinio kaznena djela, onda treba biti i primjereno pravosudno sankcioniran, a ne samo otići iz Vlade RH. Međutim, znakovito je kako nitko u javnoj dreci ne traži procesuiranje ministra, nego samo ostavku”, kazao je Crnoja.

O pozadini svoje svojedobne ostavke Crnoja bi, kaže, mogao pričati danima, no dugo vremena potom nitko ga o tome nije htio išta pitati.

“Vjerojatno je razlog u tome što su mediji imali zadaću od mene napraviti paradigmu posebno negativnog slučaja, što se i dogodilo, pa su me, prema svojim sramotnim potrebama, povremeno javno izvlačili pridonoseći tako i mojem daljnjem sramoćenju”, kazao je za Večernji te o tome dalje nije govorio.

‘Petrov i Most su za nekoga srušili mene, Karamarka i cijelu Vladu’

S bivšim premijerom Oreškovićem, u čijoj je vladi bio tek šest dana kasnije se nikada nije ni čuo ni vidio, dok je s tadašnjim potpredsjednikom Vlade i predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom nekoliko puta popio kavu.

“On je nažalost veoma brzo prošao kroz scenarij sličan mojem, ali s težim posljedicama, pa sam uvjeren kako je iz svega izvukao dobre pouke. Međutim, u ovom pitanju ne spominjete najbitniju kariku, a to su hrvatske nedorasle nesreće Božo Petrov i Most, koji su za nečiji račun obavili moje rušenje, kao i rušenje Karamarka i cijele Vlade RH. No, to je posebno poučna i puno opsežnija priča o kojoj treba biti riječi u nekoj drugoj prigodi”, proročanski je ustvrdio Crnoja.

Na koncu je poručio da nema političkih ambicija, ali da je spreman, ako netko to od njega zatraži, ponovno pomoći oko rješavanja braniteljskih pitanja.

