SJEĆATE LI SE NJEGA? I ON ŽELI ŽELI BITI PREDSJEDNIK HRVATSKE: Ante Đapić uskoro objavljuje svoju kandidaturu

Anto Đapić u subotu će najaviti kandidaturu za predsjednika Hrvatske

Predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove (DESNO) Anto Đapić (61) u subotu će najaviti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, doznaje N1.

‘Potencijalni kandidati’

Kao što je podsjetilo Državno izborno povjerenstvo (DIP), da bi netko postao predsjednički kandidat mora skupiti najmanje 10 tisuća potpisa punoljetnih hrvatskih građana. Sve dok DIP ne potvrdi njegovu kandidaturu, svi kandidati su samo ‘potencijalni kandidati’.

Kandidate za predsjednika Republike mogu prodložiti političke stranke i birači, a kada ga predlažu birači naziva se ‘nezavisnim kandidatom’, piše N1.

Đapićev povratak: HDZ i SDP su vodili zastrašujuću kampanju protiv mene

Anto Đapić, predsjednik stranke Desno i nekadašnji čelnik HSP-a, tek se nedavno ponovno aktivirao u nacionalnoj politici, nakon što je još 2009. podnio zahtjev za saborskom mirovinom. U svibnju ove godine je za Večernji list izjavio kako se ‘sklonio s čela HSP-a zbog zastrašujuće kampanje protiv njega koju su zajedno vodili HDZ i SDP’.

“Vraćam se jer nismo završili posao započet ‘90-ih. Kuća nam se opasno nakrivila, valja spriječiti rušenje i trajno je učvrstiti pa neka je naša djeca nadograđuju. Ali hrvatska kuća mora postojati, kazao je u svibnju Đapić za Večernji list.

Još u kolovozu razmišljao o kandidaturi: ‘Bio bih najkonkuretniji kandidat’

A da se planira kandidirati za predsjednika stidljivo je najavio u intervjuu Jutarnjem listu početkom kolovoza.

“Pa, čujete, osobno sam homo politicus, politiku živim, volim… I logično je da ne mogu ne razmišljati i o toj opciji. Sigurno bih imao nešto za reći u kampanji, ona otvara mogućnost prezentacije. U kampanji možete prezentirati što ste radili, a nije nešto što mi je strano, već sam jednom bio kandidat za predsjednika. Tada sam bio puno mlađi, danas je moja je pozicija drugačija, moje iskustvo je bogatije, a i kad bih se kandidirao imao bih što za reći u toj kampanji, bio bih konkurentan”, kazao je Đapić za Jutarnji list.

Dadao je da bi on bio daleko najkonkurentniji, jer bi imao jasan politički put.

“Imam iskustvo dugogodišnjeg vođenja malih stranaka. Zalagao bih se za zajedništvo hrvatskog naroda, hrvatsko društvo je podijeljeno, zauzimao bi se za integracijske procese. U kontekstu promjena, zalagao bih se za promjenu izbornog sustava, zatim zaštitu hrvatskog državljanstva u kontekstu pitanja imigranata, također bih imao jasnu poziciju po pitanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Postoji četiri ili pet točaka, situacija, koje moramo definirati i na kojima bi se bazirala naša kampanja”, kazao je.

Na pitanje da se ozbiljno priprema za kampanju, Đapić je u kolovozu samo ustvrdio: “Sad sam vam rekao nekoliko tema, ne mogu sve sad ‘ispucati’, a imao bih, naravno, stav i o povijesti. Ali ono što smo dosad čuli i vidjeli od kandidata, očito je da, ponavljam, hrvatska desnica nema svog kandidata, a ja sam čovjek koji sam cijeli život političar desnice, no znači li to moju kandidaturu u perspektivi ili ćemo razgovarati s nekim da preuzme tu ulogu, to ćemo još vidjeti i odlučiti u rujnu”.