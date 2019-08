SJEĆATE SE ‘NEPOSTOJEĆE’ VILE NA HVARU KOJU SU IZNAJMILI FRANCUZI? Ona postoji, javio se njen vlasnik i oduševio

Vila koju je 12 francuskih turista iznajmilo preko Booking.coma ne nalazi se na Hvaru, nego na Braču, a turisti su ipak odlučili nastaviti ljetovanje u Hrvatskoj, jer su dobili smještaj u Krilu Jesenice; ipak posjetit će i svoje mjesto za odmor i snova, jer im je vlasnik Ville Marteline ponudi dva besplatna noćenja

Bizarna prijevara francuskih turista dobila je novi obrat. Naime, prije nekoliko dana je skupina od 12 Francuza iznajmila vilu na Hvaru po cijeni od 6420 eura. Kada su došli na navedenu adresu, vidjeli su da je ondje gradilište te shvatili da su prevareni. I dok se mislilo da je famozna vila koju su turisti vidjeli na fotografijama na Booking.comu, nepostojeća, Jutarnjem se javio vlasnik Ville Marteline, objekta koji se nalazi na susjednom otoku Braču, a čije su fotografije poslužile za prijevaru.

Za razliku od basnoslovnih iznosa za takozvanu Villu Felipa, kako je imenovana nepostojeća građevina, gospodin Vuić noćenje za osam osoba traži između 490 i 900 eura, ovisno o terminu unajmljivanja. Kako je i on žrtva prijevare, odlučio je pomoći turistima u nevolji te im ponudio dva besplatna noćenja, što su ovi i prihvatili.

“Meni je ovo stvarno grozna reklama, a nisam ni kriv ni dužan. Pošteni sam iznajmljivač koji plaća apsolutno sve što je propisano zakonom. No, kako smo i jedni i drugi prevareni, neka barem vide da nije baš sve tako loše kod nas u Hrvatskoj. Kuća je jako atraktivna i logično je da se to događa. Jednako tako, svjestan sam da se svaki iznajmljivač može naći u toj situaciji, ali to je nešto što čitate na internetu i čujete da se događa drugima, nikad ne očekujete da će se dogoditi baš vama. Iskreno, ne znam što da radim. Supruga mi govori da uzmem odvjetnika, no sumnjam da to ima smisla”, govori iznajmljivač s Brača.

Sve će prijaviti policiji

Vuić kaže kako je fotografije svoje vile pronašao i na nekoliko drugih portala te je otkrio kako je primio poruku o prijevari dok je bio na putu. Dodaje kako surađuje samo s agencijama za nekretnine, jer im najviše vjeruje.

“Dobio sam poruku na Instagramu, u kojoj su mi rekli da je moja vila subjekt prevare nekih turista koji su putem Bookinga rezervirali smještaj na Hvaru. Niti se oglašavam na Bookingu, niti imam vilu na Hvaru”, rekao je Vuić te dodao da će policiji prijaviti krađu identiteta.

Sve je već prijavio Booking.comu te je platforma “pravodobno reagirala i maknula oglas s lažnim fotografijama”. Oni su potvrdili cijelu priču te dali svoje viđenje cijelog slučaja.

Dvolični Booking

“Iskreno nam je žao zbog poteškoća koje su zatekle ovu grupu turista. To, definitivno, nisu iskustva kakva želimo našim korisnicima, pa smo iz tog razloga osigurali potpun povrat novca za učinjenu rezervaciju, pokrili troškove prijevoza na novu lokaciju i ponudili dodatan iznos kao znak dobre volje, a smještajni objekt o kojem je riječ uklonjen je s naše stranice”, priopćili su i dodali da je to bio rijedak slučaj neočekivane situacije.

No, francuski turisti nisu bili toliko oduševljeni Bookingom. Nakon što su saznali da nisu bili jedini koji su nasjeli na prijevaru, odlučili su se javiti toj platformi te su dobili neočekivani odgovor.

“Nakon što sam kontaktirala službu za korisnike, oni su nas lijepo povukli za nos i ponudili nam opciju povrata novca u razdoblju od deset dana ili rezervaciju drugog smještaja, ali o našem trošku. Za to što smo završili na ulici, u Bookingu su nam rekli da nije njihov problem”, napisala je jedna od turistica koja je sve objavila i na društvenim mrežama. Na kraju su ipak dobili svoj novac natrag.

U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača tvrde kako drugo niti nisu mogli napraviti, a budući da im je ponuđen povrat novca, nemaju što prijaviti policiji. Uz to, djelovanje Booking.coma nije u nadležnosti Turističke inspekcije, pojašnjavaju u udruzi.

Sretan splet okolnosti

Turistima nije preostalo ništa drugo nego se vratiti trajektom u Split, gdje su uplatili noćenje u prvom slobodnom smještaju. Nakon što je njihova situacija dospjela u medije, pomogla im je jedna organizatorica VIP vjenčanja u vilama. Ona je nazvala svoju prijateljicu, vlasnicu Ville Hacijenda u mjestu Krila Jesenice.

“Bili su totalno šokirani kad su shvatili što ih je dočekalo. Nisu mogli vjerovati da ih je netko tako preveslao. I to za popriličan novac. Nisam napravila ništa posebno. Samo nisam mogla progutati da je netko tu dragu mladost grubo prevario. Bili su očajni. I onda sam nazvala dragu prijateljicu s kojom i surađujem, vlasnicu dviju vila u Krilu Jesenice, združenih u Villu Hacijendu i rekla joj što je jadne mlade ljude snašlo”, rekla je Agentica.

A vlasnica Ville Hacijende je, srećom, imala slobodan termin te je odlučila prevarenim turistima ponuditi deset noćenja u pola cijene, za 3000 eura. Dobrodošlicu im je poželjela domjenkom, a turisti će vjerojatno znati iskoristiti razliku u cijeni smještaja, koja je manja od povrata njihova novca.