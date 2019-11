SJEĆATE SE NAČELNIKA KOJI JE ‘ZDROBIO’ 7.000 KN U RESTORANU NA VAŠ RAČUN? Sada je opet napravio nešto van svih propisa

Zulim je na segetskoj šetnici uz more srušio jedno od najpoznatijih građevinskih zdanja, među mještanima poznatu kao ‘kuću strave’ te uzurpirao šetnicu i cijele pješčane plaže

Vinko Zulim Virulica, načelnik općine Seget pokraj Trogira, javnosti je poznat po svojim nedjelima i trošenju novca poreznih obveznika na klopu u restoranu. To je isti onaj načelnik koji je nedavno potrošio 7.000 kuna u jednom danu na gozbu po restoranima u mjestu. Osim toga, on se i fizički obračunava s neistomišljenicima i psuje, ali i svojata imovinu koja pripada svima u mjestu. Iako mještani Segeta misle da ih njihov vrli načelnik ne može više ničime iznenaditi, ovih dana su se uvjerili u suprotno – itekako može!

Kako piše Slobodna Dalmacija, HDZ-ovac Zulim je na segetskoj šetnici uz more srušio jedno od najpoznatijih građevinskih zdanja, među mještanima poznatu kao “kuću strave” te uzurpirao šetnicu i cijele pješčane plaže. Riječ je o obiteljskom hotelu koji nikada nije dovršen, a sada je jasno da ni neće biti jer je objekt sravljen sa zemljom. I da, Zulim je to učinio van svih propisa. Jedna zanimljiva stvar u cijeloj priči jest što šetnica nosi ime po načelnikovom pokojnom djedu Vici Zulimu Virulici, a on ju je odlučio raskopati.

Načelnik ne poštuje propise

Bivši hotel nalazio se na parceli veličine 1.456 četvornih metara te je vlasnica i zemljišta i hotela bila načelnikova majka. Međutim, pogledom u vlasničke knjige vidi se da je zemljište dobilo novog gazdu, a riječ je o Zulimovu sinu, Marinu Zulimu. Inače, načelnikov sin je bivši nogometaš više klubova poput Hajduka, Zadra i Splita te je bio napadač koji je u službenim statistikama u 102 nastupa, s tim da je 87 njih u Prvoj HNL, zabio samo jedan gol.

Nakon rušenja hotela, cijelo mjesto govori o rušenju nedovršenog hotela čiji su vlasnici obitelj Zulim. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, bageri su to velebno zdanje “riješili” u doslovno tri dana. Prema propisima, trebalo bi građevinski materijal zbrinuti na za to određenom mjestu, a načelnik očito krši propise jer je taj materijal kamionima odvezen na Šetalište Vice Zulima Virulice, a zatim preko plaže prema hotelu “Medena” čiji je vlasnik Danko Končar.

Dakle, niz kamiona punih šute s gradilišta prolazili su plažom. Upravo se plaža za potrebe projekta načelnikove obitelji pretvorila u cestu.

Nitko ne zna što se tamo radi

Novinari Slobodne Dalmacije pišu da tijekom rušenja na toj lokaciji nisu pronašli ploču na kojoj se vidi o kakvim je radovima riječ i postoji li uopće dozvola za njihovo izvođenje. Tvrde da gradilište nije ograđeno i da nitko od mještana u Segetu ne zna što se događa te zašto je srušen već izgrađeni hotel. Međutim, šuška se kako bi na toj lokaciji trebao biti sagrađen novi objekt u funkciji turizma.

Jedan od mještana kaže da se pričalo da je obitelj Zulim prodala zemljište i hotel te da je načelnik Zulim nadgledao radove. Prije rušenja su s objekta poskidani prozori, a priča se da bi na tom mjestu trebao niknuti novi hotel s 25 soba, govori jedan od mještana. Podaci iz katastra pokazuju da na zemljište na kojem se nalazio hotel upisan Marin Zulim, ali njegovo ime stoji i na brojnim drugim parcelama na različitim lokacijama u Segetu, i to ukupne površine od gotovo 23.000 kvadrata.

Stanovnici mjesta pitaju se kako je mlađi Zulim uspio steći tolike terene, no govori se da je svu imovinu dobio od svoje bake.

