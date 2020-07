SJEĆATE SE KAKO JE CAPELLI POMPOZNO NAJAVLJIVAO CRO KARTICE? Sada kad bi trebale biti izdane, u Ministarstvu kažu: ‘Mi baš nemamo veze s tim’

Iako Ministarstvo turizma već godinama najavljuje uvođenje CRO kartica kojima bi poslodavci s 2500 kuna financirali godišnje odmore svojim zaposlenicima u Hrvatskoj, kada je projekt konačno trebao započeti tvrde da nemaju veze s tim i da nisu na taj projekt potrošili nijednu kunu

CRO kartica je, prema ranijim najavama ministra turizma Garija Cappellija, trebala krenuti u optjecaj 1. srpnja. Njome su poslodavci svoje radnike trebali nagraditi s neoporezivih 2500 kuna godišnje koje bi ovi mogli potrošiti na odmor u Hrvatskoj. No, čini se da od pokušaja revitalizacije domaćeg turizma, otvaranja novih radnih mjesta i investicija, barem zasad, neće biti ništa.

Iako se zna da je naručeno 40.000 kartica te da njih neće dobiti zaposleni u javnom sektoru, nakon što su sindikati odbili prijedlog ministra rada Josipa Aladrovića da državne tvrtke isplate regres na CRO kartice, nijedan drugi podatak nije poznat. Paradoksalno, iako se ministar Cappelli mjesecima njima hvalio, u njegovom ministarstvu tvrde – da nemaju veze s tim.

“Kartice se izdaju, a gdje točno – mi nemamo veze s tim. Nemamo informacije o tome koliki je broj kartica izdan, mi baš nemamo veze s tim. Ministarstvo turizma nije potrošilo nijednu kunu na projekt s CRO karticama. Imamo samo informacije da su one krenule. Hrvatska poštanska banka je prva banka koja je krenula s tim, tako da se obratite njima s ovim pitanjima. Banke su te koje snose troškove oko izrade CRO kartica. Mi smo jedino išli u javni poziv svim bankama da se jave za izdavanje kartica”, poručila je Indexu državna tajnica u Ministarstvu turizma Slađana Vignjević.

Nitko ih ne želi

Ministar je još u lipnju uvjeravao kako je 40.000 CRO kartica u tisku te da su banke potpisale ugovore. Pohvalio se i širenjem usluge na privatni smještaj, paket-aranžmane i nautiku, a kašnjenje s njihovim uvođenjem je pravdao epidemijom koronavirusa. Uostalom, to je projekt o kojem se govori nekoliko godina. Iz HPB-a nisu odgovorili na novinarski upit, a i poslodavcima, koji su se ranije izjasnili da ne žele CRO karticu, taj je projekt misteriozan.

“CRO kartica nema nikakvog benefita ni za poslodavca ni za radnika, ideja je nikakva. Da je država, kao što je to Slovenija napravila, i svima stavila po 200 eura na karticu, onda bi to imalo nekog smisla, a ovo nema nikakvog smisla”, poručio je predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas dodavši da nikad nisu dobili odgovor od Ministarstva turizma tko plaća taj projekt, niti tko je naručio 40.000 kartica.

Niti u Nacionalnoj udruzi ugostitelja, čije bi usluge hrvatski radnici trebali češće koristiti upotrebom CRO kartica, taj projekt smatraju nelogičnim i nepotpunim.

“Ovaj projekt je nelogičan i nepotpun. Trošak se prebacuje na poslodavca, da poslodavac daje bonus. Ne podržavamo način kako je postavljeno. Ma, pitam se uopće tko će radnicima to moći dati, eventualno državne firme. I da, mi smo već u prosincu rekli Ministarstvu da smo protiv tog projekta, tad je bilo uređeno da ako, primjerice neki restoran želi biti uključen u projekt, on obavezno mora davati popuste, tako da nam to nikako nije bilo isplativo”, rekao je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Putničke agencije neinformirane

Novi paradoks oko CRO kartica je i činjenica da će, iako su one trebale biti u upotrebi od srijede, predstavnici Ministarstva turizma i Udruge hrvatskih putničkih agencija održati sastanak vezan uz dodatna pojašnjenja cijelog projekta tek sljedeći tjedan.

“Ovo nije loš projekt, ali u ovoj sad kriznoj situaciji ne možemo očekivati da će poslodavci uzeti te kartice ove godine. Ja bih, iskreno, bio sretan da postoje poslodavci koji će to moći isplatiti. Da je normalna situacija, vjerujem da bi velik broj poslodavaca uplatio novac na CRO karticu, ali sad sigurno neće”, rekao je predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Dakle, nitko ne zna kome ide 40.000 CRO kartica, ni hoće li ih uopće itko i dobiti. Nije poznato ni koje banke su ih naručile, ni koliko je novca za to izdvojeno iz državnog proračuna. Čak ni oni koji bi ih trebali koristiti ili imati neke koristi od njih ih ne žele. No, jedno je sigurno, ministarstvo koje ih je pompozno najavljivalo sada odjednom više nema veze s tim.

