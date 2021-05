SJEĆATE SE IZUMITELJA SKUPIH FOTOSTUPOVA U SPLITU? Tvrdi da zna tko je kriv za neuspjeh: ‘Linč je krenuo jer sam HDZ-ovac’

Riječ je o stupovima s puno lošijom rezolucijom fotografija nego kod fotki koje nastaju na prosječnom mobitelu, a jednostavna matematika pokazuje da su porezni obveznici jednu fotografiju platili 32,5 kuna

Luka Vuković, mladi HDZ-ovac i solinski izumitelj, vlasnik je firme koja je postavljala fotostupove po Splitu. Riječ je o stupovima s puno lošijom rezolucijom fotografija nego kod fotki koje nastaju na prosječnom mobitelu. Kako piše Morski.hr, kada je stup bio u funkciji, trebalo je imati mobitel s internetskom vezom zbog skidanja aplikacije od čak 63,05 MB.

No, oni koji nemaju wifi vezu, što se uglavnom odnosi na turiste, teško da će u roamingu skidati toliko internetskog prometa zbog četiri nekvalitetne fotke koje napravi stup. Ne treba ni naglašavati da mobiteli turista “okidaju” puno kvalitetnije fotke nego ovaj izum HDZ-ovca.

Portal Morski.hr piše da je od prošle godine aplikaciju skinulo tek oko 1.000 osoba, a Vuković kaže da je preko njegovog stupa napravljeno čak 40.000 fotografija. Ovome treba dodati da je u lipnju 2019. Ministarstvo gospodarstva dodijelilo 1,3 milijuna bespovratnih kuna za prilagodbu fotostupa zahtjevima tržišta. No, stupovi su se ubrzo pokvarili i zahvatila ih je korozija.

Jednostavna matematika pokazuje da su porezni obveznici jednu fotografiju platili 32,5 kuna.

MLADI HDZ-OVAC FINO SE OBOGATIO SVOJIM ‘IZUMOM’: Za selfie stup Ministarstvo mu dalo s 1.3 milijuna kn

Solinski inovator: ‘Kada se saznalo da sam u HDZ-u krenuo je linč’

Vuković situaciju ublažava dužim statusom na Facebooku u kojem je napisao da je protiv njega i fotostupa stvorena atmosfera javnog linča te da su napadi na njega krenuli kada se doznalo da je HDZ-ovac. Morski.hr prenio je Vukovićev status u cijelosti:

“Nikada do sada nisam imao potrebu osvrtati se na lažne i činjenično neutemeljene prozivke usmjerene protiv mene, moje tvrtke i mojeg proizvoda. Razlog je taj što je protiv mene i fotostupa u medijima stvorena atmosfera javnog linča te sam znao da će se svaka moja riječ krivo protumačiti. Sve je išlo toliko daleko da smo moja obitelj i ja dobivali prijeteće poruke te na jedno vrijeme čak morali iseliti iz Grada. Moja šutnja je vjerojatno protumačena kao moja krivnja, toga sam svjestan, ali me to ne brine. Prava istina kad tad izađe na vidjelo. Ono što me brine je snaga koju imaju mediji i povodljivost ljudi za istima. Današnje izjave kandidata za gradonačelnika gospodina Puljka, kojeg sam inače jako cijenio između ostalog jer mi je i predavao fiziku na splitskom FESB-u, kap su koja je prelila čašu. Gospodin Puljak je na sučeljavanju kod gospodina Drage Miljuša prozvao mene da sam za potpuno besmisleni proizvod dobio 240.000 kuna gradskog i 1,2 milijuna kuna državnog novca.

Ovdje se bitno vratiti na početak priče u Travanj 2018. godine, kada sam prvo predstavio proizvod na Splitskoj Matejušci i kada je onaj isti Drago Miljuš, tada radeći za Index, došao isprobati proizvod i pisao hvalospjeve o istom, a što je lako provjerljivo. I nije samo gospodin Miljuš (Index) pisao pozitivno o fotostupu, pisale su svi portali te novinske i medijske kuće, a što je sve lako provjerljivo na internetu. I onda odjednom veliki preokret. Netko je iz medija doznao da sam član HDZ-a i odjednom se sve promijenilo. Stup više nije inovacija nego je besmislen, ja nisam inovator nego prevarant koji je zajedno sa ostalim kriminalcima iz HDZ-a smislio plan uzimanja javnog novca. Išlo se čak toliko daleko da su neki govorili kako je i Plenković umješan u sve.

I tko ima i malo soli u glavi će već ovdje vidjeti da tu nešto smrdi.

ŠTO TI JE HRVATSKI PODUZETNIK BEZ DOBROG ZALEĐA: HDZ-ov izumitelj nosio župana na ramenima pa dobio hrpu love za selfie stup

‘Puljkov sin je htio raditi na projektu fotostupa’

Nemojte misliti da ne znam prihvatiti kritiku, dapače možemo pričati o dizajnu proizvoda, je li mogao biti ovakav ili onakav, možemo pričati i o kvaliteti izvedbe mobilne aplikacije i je li korisničko iskustvo trebalo biti drugačije. Možemo i hajdemo! Ali reći da je nešto besmisleno u čiju srž nikada niste dublje zagrebali nego samo prihvatili laži koje su vam mediji servirali je u najmanju ruku naivno, jer želim vjerovati da nije pokvareno.

Pa sin od gospodina Puljka koji je vrhunski momak i programer, je želeći raditi na daljnjem razvoju fotostupa jer su mu se ideja proizvoda i moja vizija njegovog razvoja svidili, kada je proučavao dio koda naše aplikacije rekao da nije mogao vjerovati da je to toliko opširno. Kada smo se dogovarali što bi u početku radio je rekao da će mu preko mjesec dana trebati samo da sve prouči i pohvata. Teza da fotostup građanima Splita ne služi je u jednu ruku istinita, ali njima i ne treba direktno služiti jer mu to i nije primarna svrha. Primarna svrha mu je služiti i pomoći turistima Splita dobiti lijepu fotouspomenu i samim time i promovirati Grad.

Pa preko 40.000 fotografija je napravljeno sa uređajima u Splitu prije nego li je pandemija izbila od čega su 99% stranci. Pa zašto oni svi koriste proizvod ako im je besmislen? Dođite da vam pokažem poruke gdje pitaju, zašto još nema ovakvih uređaja na drugim mjestima. Nadalje, pogledajmo tezu da sam ja dobio 240.000 kuna za 3 fotostupa. Prva neistina je da sam ja dobio. Nisam ja dobio gospodine Puljak nego moja tvrtka. Onda znate da od tog iznosa državi ide 48.000 jer je to PDV. Isto tako u tu cijenu je uračunato održavanje od godinu dana, a u što velikim dijelom spada mjesečna rata za internet i za server prostor što se plaća dobavljačima istoga, tako da ni to ja odnosno moja tvrtka nismo dobili. Druga stvar koju treba reći je da, zamislite, postoje i neki troškovi proizvodnje samih uređaja. Neću javno reći koliki su ali su jako veliki i pozivam vas na kavu kao student-profesor da vam pokažem. I od vrlo malo novca što je ostalo, ja osobno ni kune nisam uzeo u svoj džep nego je sve uloženo u daljnji razvoj proizvoda.

I ono najbitnije što građani trebaju znati je da je to novac koji Grad Split dobio na natječaju, dijelom od Županije, a dijelom od EU fondova i nije ga mogao potrošiti na izgradnju dječjih igrališta ili nečeg drugog, mogao ga je uzeti i iskoristiti za nove tehnologije ili ga ne uzeti. 1,2 milijuna kuna koje sam ja dobio od kako vi kažete države su još jedna nadam se naivna, a ne pokvarena manipulacija. Prvo nisam dobio ja nego moja tvrtka i to su sredstva iz EU fondova. Hrvatska država je taj novac dobila, a uz moju tvrtku je preko tog natječaja sredstva dobilo još preko stotinu tvrtki ako ne i više. Sve sukladno EU natječajima.

U ostalom ni jedna jedina kuna od tih novaca nije završila u mojem džepu, osim plaće koju sam isplaćivao preko projekta, a koja za preko 16h dnevno, koliko u prosjeku radim iznosi 5.700kn netto.

Nabrojao uspjehe svoje inovacije

Sredstva su iskorištena za daljnje unaprijeđenje proizvoda, a u čemu je Grad Split kao kupac proizvoda trebao uživati besplatno. Plaćeno je tako 320.000kn jednoj mladoj softverskoj tvrtci za izradu nove aplikacije da turisti koji dođu u Split imaju bolje iskustvo. Jednoj mladoj tvrtki je plaćeno za izradu novog softvera za upravljanje kamerom 240.000kn, Jednoj tvrtci je plaćeno za izradu novog dizajna proizvoda, a drugoj za razvoj nove kamere. Zaposleno je dvoje mladih ljudi, na čije plaće je plaćan porez državi, itd, itd. Pogledajte kako je država Hrvatska preko EU sredstava pomagala puno drugih malih tvrtki koje se bore i rade na ovom nemilosrdnom tržištu.

Kažete da želite živjeti u naprednom svijetu. Pa zar je napredno podmetati neutemeljene konstrukcije samo zato što je netko član jedne stranke, bez ikakvog utemeljenog dokaza? Zašto se generalizira, i zašto postoji teza da je svaki HDZ ovac lopov, a ako si član neke druge, ‘progresivne’ stranke si automatski pošten?

Opet se vraćam na medije, nije dokaz kada Slobodna Dalmacija napiše da mi u fotostupu koristimo kameru od 1 megapixela. Pa itko tko iti malo razmisli će se zapitati ima li danas igdje uopće u prodaji kamera od 1 megapixela? Cijela je poanta u tome da je u prvoj verziji fotostup korisniku na mobitel slao fotografiju od 2 megapixela, a da je pravu fotografiju od 16 megapixela mogao skinuti klikom na “Skini fotografiju u punoj rezoluciji”.

I mogao bih danima pisati o nepravdi i nelogičnostima koje su se provlačile kroz medije ali ću reći samo još nekoliko činjenica za razmisliti; U moju tvrtku, odnosno proizvod fotostup je nekolicina anđel investitora uložila 920.000 kuna. To su ljudi koji ne vjeruju u politiku, većina su stranici i nitko od njih ne zna što je HDZ, još manje <centar>. Uložili su novac jer vjeruju u ovaj proizvod, vide u njemu potencijal i ne misle za njega da je besmislen. I još malo o besmislenosti. Krajem godine smo se vratili iz Dubaija, gdje smo bili finalisti akcelerator programa Turističke zajednice grada Dubaija i gdje je naš besmisleni proizvod između 1000 prijava iz cijelog svijeta bio među 10 najboljih inovativnih rješenja u turizmu i gdje Turistička zajednica Dubaija radi na donošenju tog besmislenog rješenja ispred svojih turističkih atrakcija.

Isto tako smo prošli mjesec se između više od 500 prijava iz cijelog svijeta, postali finalisti akcelerator programa Turističke zajednice Portugala i uvršteni među 20 najinovativnijih inovacija u turizmu. O svemu možete čitati u stranim medijima. Pa su prošli mjesec neki neuki Švicarci kupili nekoliko fotostupova i mi ih sada proizvodimo i kroz mjesec dana ćemo ih izvesti iz Hrvatske.

Ljudi, nemojte naivno vjerovati medijima. Oni bi trebali biti tu da vas objektivno informiraju. Nažalost oni su postali samo i isključivo sredstva manipulacije. Kada nešto pročitate, stanite i dva put razmislite prije nego li bacite kamen i osudite. Nije sve onako kako se na prvu čini. I na kraju ovaj proizvod će biti uspješan ili neuspješan, to ćemo još vidjeti, ali budite uvjereni da je napravljen isključivo i samo iz ljubavi i iz želje da se nešto promjeni na bolje. Onaj tko me istinski poznaje zna da su moje namjere bile uvijek iskrene i pozitivne, a za druge me boli briga, neka misle što hoće, ali neka sada po prvi puta čuju i drugu stranu”, poručio je na Facebooku solinski izumitelj skupih fotostupova.