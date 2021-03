Odgovor na pitanje kako je Jozinović povezan s američkim milijarderima iz Teksasa krije se u tome što je on nakon smjene u Piškornici postao direktor firme Zero Global Waste

Na suđenju bivšem šefu odlagališta Piškornica Mladenu Jozinoviću, na Županijskom sudu u Varaždinu, danas su se pojavili milijarderi iz Teksasa. Naime, Jozinoviću se sudi jer je svojedobno osnovao tvrtku kćer pa sam sebi potpisao isplate milijunskih bonusa za izvrstan rad.

U optužnici DORH-a stoji da je riječ o 1,47 milijuna kuna, a optužen je i zbog nabave lažne diplome zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti. Portal 24sata javlja da su dvojica teksaških milijardera suđenje pratili iz zadnjeg reda.

Kako je Jozinović povezan s milijarderima iz Teksasa?

Odgovor na pitanje kako je Jozinović povezan s američkim milijarderima krije se u tome što je on nakon smjene u Piškornici postao direktor firme Zero Global Waste. Zapravo, radi se o nedavno osnovanoj hrvatskoj inačici istoimene tvrtke iz SAD-a. Šef teksaškog Zero Global Wastea je biznismen Jeffory Blackard, čovjek koji je jedan od Amerikanaca koji su pratili Jozinovićevo suđenje.

Lokalni mediji navode da je drugi Amerikanac sa suđenja sin teksaškog biznismena Huntington Blackard. Novinari 24sata pitali su milijardera što ga je nagnalo da iz SAD-a doputuje u Varaždin i pozorno prati sudski proces protiv svog zaposlenika na lokalnom sudu. S novinarima je popričao nakon jedne od rasprava te se prije toga konzultirao s odvjetnicima.

“Trenutno radimo na velikoj investiciji u Hrvatskoj kroz našu tvrtku Zero Global Waste Croatia, koja se bavi ulaganjem u zelene tehnologije. Kao što sam govorio u medijima prije tri godine, a tu se ništa nije promijenilo, zaposlio sam gospodina Mladena Jozinovića, koji je uspješan poslovni čovjek, da vodi naše investicije u Hrvatskoj”, rekao je Blackard za 24sata.

Inače, na službenoj stranici Blackardove tvrtke stoji da je on međunarodni poslovni čovjek, trgovac nekretnina i filantrop s 30 godina iskustva te da je izgradio biznis “težak” više od dvije milijarde dolara.

Amerikanac pregovarao i s Pripuzom

O milijarderu Blackardu i njegovom povezanosti s Hrvatskom pisalo se nekoliko puta, a interesantno je da je pregovarao i s Petrom Pripuzom. Njegova tvrtka bavi se razvojem alternativnih goriva iz otpada, a svojedobno su se vodili razgovori o strateškom partnerstvu i ulasku teksaškog biznismena u vlasništvo Pripuzova C.I.O.S.-a.

Kako sada neslužbeno doznaje 24sata, od tog posla neće biti ništa. Blackard je blizak administraciji bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. U vodstvu njegove tvrtke je bivši senator Rick Santorum, a milijarder se pohvalio i kako je sudjelovao u organizaciji sastanka bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i osoba bliskih Trumpu, kada je Grabar-Kitarović putovala SAD-om.

Ovaj biznismen je “potegnuo” sve iz SAD-a do Varaždina kako bi morala podrška svom zaposleniku. Prema neslužbenim informacijama 24sata, Jozinović se ne osjeća krivim za ono što mu se stavlja na teret i misli da su takvi bonusi u poslovnom svijetu uobičajeni. Poslovnjak iz Teksasa je pak novinarima otkrio da su ovog tjedna potpisali ugovor o značajnom ulaganju u Hrvatsku i to kroz stjecanje vlasništva nad jednom nekretninom od tvrtke koja se do sada zelenom tehnologijom nije bavila.

Poručio je da biznis namjeravaju širiti u Hrvatskoj i regiji, no nije otkrio detalje.

