SJEĆATE SE DIPLOMATKINJE KOJA JE ZAZIVALA BIJELU EUROPU? Otkaz je još daleko, možda ga i ne bude, a i dalje joj plaćamo finu cifru

Ministarstvo vanjskih poslova nije htjelo odgovoriti na službeni upit o trenutnom statusu nediplomatične diplomatkinje, ali Službenički sud nam je potvrdio da uskoro počinje proces

Sjećate li se Elizabete Mađarević, prve tajnice Hrvatskog veleposlanstva u Berlinu koja je na Facebooku objavila početkom kolovoza post o „čistoj i autentičnoj Europi“?

Nakon što je na portalu index.hr objavljen i problematiziran taj njezin post, ali i komentiranje poteza njemačke kancelarke Angele Merkel, dva tjedna kasnije ministar vanjskih poslova, Goran Grlić Radman, objavio je da je diplomatkinja Mađarević suspendirana, povučena s radnog mjesta u Berlinu, a Inspekcija Ministarstva vanjskih poslova ocijenila je njezin postupak kao tešku povredu, te je pokrenut postupak za otkaz ugovora o radu.

Prima 60 posto plače

No, u rujnu Elizabeta Mađarević je viđena u zgradi Ministarstva, u centru Zagreba, na Zrinjevcu. Koristila je svoj „stari“ ured, dolazila na posao, pa su se mnogi pitali i je li možda samo suspendirala sa svog posla u Berlinu i na neki način preseljena u Zagreb?

Nakon što je povučena s posla u Berlinu, i do daljnjega, Elizabeta Mađarević, prima 60 posto svoje diplomatske, berlinske plaće koja je iznosila 2500 eura. Dakle, prima i dalje plaću od oko 1500 eura. No, nije točno da i dalje dolazi na posao u centrali MVP na Zrinjevcu. Neslužbeno saznajemo da joj je rješenje o suspenziji službeno upućeno 11. rujna 2019., no ona ga nije preuzela. Radila je u uredu na Zrinjevcu sve do 13. rujna, kada je, neslužbeno saznajemo, zbog zdravstvenih tegoba napustila zgradu i otvorila bolovanje.

Prvo ročište 27. rujna

Na službeni upit Net.hr-a, o trenutnom statusu diplomatkinje Mađarević, nismo dobili odgovor iz Ministarstva vanjskih poslova iako nam je službenica iz PR odjela više puta obećala da će odgovoriti, no uspjeli smo saznati na Službeničkom sudu da je proces protiv Elizabete Mađarević započeo.

Prvo ročište je zakazano je za 27. rujna. No, uobičajeno je da procesi na Službeničkom sudu potraju i nekoliko mjeseci i posve je neizvjesno hoće li diplomatkinja Mađarević doista i ostati bez posla. Pretpostavljamo da će cijelo vrijeme primati plaću, spomenuti iznos: 60 posto od posljednje plaće prve tajnice Veleposlanstva u Berlinu.