SJEĆATE SE BANDIĆEVE KUHINJE ZA 50.000 EURA? I Jelena Pavičić Vukičević je naručila luksuznu po istom modelu: ‘Platila mi je kešom…’

Iz iskaza arhitekta Ante Vrbana pred USKOK-om 2015. godine izdvojili smo dio gdje opisuje svoje usluge sadašnjoj kandidatkinji za mjesto gradonačelnice, no ona se oglušila na našu molbu da objasni okolnosti pod kojima se i ona našla u čuvenoj Bandićevoj tajnoj operaciji raskošnog opremanja stanova

Kada su u ožujku 2020. iscurili u medije iskazi dvaju značajnih svjedoka iz vremena USKOK-ove istrage o neobično bogatoj kolekciji stanova gradonačelnika Milana Bandića, arhitekta i dizajnera interijera Ante Vrbana i jednog od najbližih Bandićevih prijatelja, poduzetnika Željka Šelendića, bilo je tu toliko bizarnih detalja koji su oslikavali model upravljanja ali i jedinstven stil života moćnog gradonačelnika, da su neki segmenti iskaza ostali i ispod radara.

Kako i ne bi, kad je arhitekt Vrban tako živopisno opisivao kako je opremao stanove Bandića i njegovih prijatelja, odnosno, stanove koji su također bili Bandićevi ali su glasili na druge vlasnike, a Željko Šelendić je pokušavao nemušto objašnjavati kako je on besplatno dao na korištenje stan kćeri Milana Bandića i njezinog zaručnika, a onda je imao i mali nalet amnezije – je li on platio račun iz dućana sa skupocjenim namještajem za stan u kojem je živjela Bandićeva kći ili je to ipak učinio netko drugi? Radilo se o računu od 279 tisuća kuna.

Za uređenje interijera dobio stan na dar

Ante Vrban je opisivao kako je ulazio u stanove, predlagao rušenja zidova, izgradnju kamina, sugerirao skupocjene pločice u svojoj omiljenoj bež boji, i detaljno je objašnjavao koliko su koštali komadi namještaja koje je dopremao preko tvrtke Somec interijeri: tu su bile i one čuvene Fendi fotelje, komad 20 do 40 tisuća kuna, koje su poslužile Dariju Juričanu za sintagmu “rezač etiketa” – jer je obitelj Bandić uoči policijskog pretresa odlučila rezati etikete i skidati pločice sa skupocjenih stolica, da bi se prikrila stvarna vrijednost.

Zbog odrezanih etiketa i skinutih pločica Ante Vrban je onda u USKOK-u identificirao fotelje i stolice, pa i kuhinju – marke Schiffini – vrijednu 50 tisuća eura. Stolice, komad, od 1500 do 5000 eura, blagovaonski stol marke Fendi – sedam tisuća eura. I tako dalje. Ante Vrban je, također, svjedočio da je on bio Bandićev prijatelj, da savjetovanje oko opremanja interijera njemu i prijateljima nije naplaćivao, a onda je u iskazu priznao da cijeli posao “savjetovanja” nije bio posve pro bono.

Milan Bandić mu je platio tako da mu je poklonio ni manje niti više nego stan. Pri čemu je istražitelje posebno zaintrigiralo to da stan koji je Bandić poklonio Vrbanu, a potom i naredio da ga se ima prenijeti na njega, upisati u gruntovnicu itd. niti nije u trenutku poklanjanja bio u Bandićevu vlasništvu.

U cijeloj toj eksploziji senzacionalnih informacija o tome kako zapravo izgleda životni stil gradonačelnika koji se trudi prikazati kao čovjek iz naroda, koji skuplja i potom dijeli stanove kao kikiriki i uspijeva, nakon svih tih iskaza – migoljiti kroz sudske procese i umaknuti USKOK-u svaki put kad mu se približi – prošlo je nezapaženo da je razgovorljivi svjedok Ante Vrban u svom iskazu objasnio da je u vrijeme opremanja stanova Milana Bandića i njegovih prijatelja i rodbine, za što je plaćen doslovno stanom, opremao i kuhinju Jelene Pavičić Vukičević, sadašnje v.d. gradonačelnice, bliske suradnice Milana Bandića koja se upravo i kandidirala za mjesto gradonačelnice.

Halo Ante, želim si…

S obzirom na to da Jelena Pavičić Vukičević sada gradi poziciju političarke koja se znala uzmaknuti, distancirati od mnogih pozadinskih marifetluka Milana Bandića, da je radila prije svega na rješavanju gradskih problema, a nije bila dio Bandićeve ekipe, da sve to iza nije vidjela, ni čula, nedvojbeno je zanimljivo ono što nam otkriva iskaz iz USKOK-a iz 2015. godine ­- da je i ona bila dio Vrbanove elitne klijentele i njegovih savjeta koji su plaćeni Bandićevim darom, stanom u novogradnji u naselju Vrbik, usred Zagreba.

Antu Vrbana u USKOK-u nisu pitali o Jeleni Pavičić Vukičević nego ju je on sam spomenuo, kada su na ispitivanju predočili još neke račune i ponude iz tvrtke Somec interijeri, tada poznatog zagrebačkog dućana luksuznim namještajem s izložbenim prostorom u najužem centru grada, na Britanskom trgu.

“Kad mi je predočena rekapitulacija Somec interijera od 22. siječnja 2007. vezano za kuhinju i aparate mogu navesti kako je mene kontaktirala Jelena Pavičić Vukičević te me tom prilikom zamolila bih li joj mogao pomoći u izboru nove kuhinje, na što sam pristao. Jelena Pavičić Vukičević mi je dala mjere za kuhinju, a ja sam otišao u Somec interijere te zamolio S.Š. da izradi nacrt i naruči kuhinju. Kasnije je meni Jelena Pavičić Vukičević dala novac u gotovini kojim sam ja platio navedenu kuhinju u TD Somec interijeri”, navedeno je u iskazu Ante Vrbana koji je on dao istražiteljima 2015.

A to znači da je u vrijeme kada je Milan Bandić opremao svoje stanove, one koji su bili na njegovo ime ili na ime prijatelja Mate Brzice, te stan kćeri Anamarije, uz asistenciju Željka Šelendića, a sve je arhitektonski osmislio ambiciozni pripadnik zagrebačke celebrity scene, Ante Vrban, u projekt bila uključena i tadašnja zamjenica i bliska suradnica Milana Bandića, Jelena Pavičić Vukičević.

Zašto plaćanje gotovinom, na ruke?

Iz iskaza je evidentno da je i ona “konzumirala” usluge Ante Vrbana kao dio ekipe, da je on i u njezinu slučaju, kao i u slučaju Milana Bandića ili nekih drugih osoba iz njegove ekipe, krenuo u akciju na poziv telefonom, da nije trebalo nikakvih garancija ili akontacija ili sl. – kakve su nesumnjivo bile potrebne za obične kupce namještaja – da ni ona nije platila njemu usluge savjetovanja ili osmišljavanja rješenja za njezinu kuhinju, te da je kuhinju, baš kao i ostali članovi ekipe u to vrijeme – platila gotovinom.

Nema točnog navoda kakva se kuhinja nabavljala za Jelenu Pavičić Vukičević, je li bila isto skupocjena kuhinje marke Schiffini, ili neka druga – no, činjenica je da u to vrijeme Somec interijeri nisu nudili nikakve jeftine ili osrednje skupe kuhinje, nego isključivo luksuzne brendove. Ako nije bila 50 tisuća eura, teško da je bila jeftina. I plaćena je, kaže Vrban pred istražiteljima USKOK-a – gotovinom.

Na žalost, nismo mogli doći do informacije je li nakon Vrbanova iskaza bila ispitana i Jelena Pavičić Vukičević, je li razjasnila neobičan model plaćanja i način kako je uključena u Vrbanovu akciju sređivanja Bandićevih stanova, a ona sama nije htjela odgovoriti na vrlo konkretna pitanja Net.hr-a.

Šutnja Pavičić Vukičević umjesto razjašnjenja

Zanimalo nas je, dakako, koliko je platila kuhinju, zašto je plaćala gotovinom, na ruke Anti Vrbanu, a ne tvrtki preko koje je nabavljana kuhinja. A zanimalo nas je – je li ikako platila uslugu arhitektonskog osmišljavanja kuhinje arhitekti Anti Vrbanu, ili je i taj zahvat u njezinu stanu plaćen darovanim stanom Milana Bandića.

Bilo bi dobro kada bi sadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu rasvijetlila ovu neobičnu epizodu iz svoje ne tako daleke prošlosti. Važno je znati koliko je duboko bila dio Bandićeve ekipe. A vrlo luksuzno opremanje vlastitog doma uz pomoć arhitekte koji je plaćen gradonačelnikovim “darom”, i plaćanje gotovinom, sigurno su situacije koje bi političarka koja je godinama bila isključivo na plaći iz državne blagajne trebala razjasniti.

Konkretno, te 2007. bila je SDP-ova zastupnica u Saboru, a prije toga tajnica gradske organizacije SDP-a, a 2008. – već s novom kuhinjom u Vrban-Bandić aranžmanu – postaje pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, i 2009., zamjenica Milana Bandića.