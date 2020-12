Premda u središnjici stranke opovrgavaju tu informaciju i govore da Alexa Wild neće biti njihova tajnica u Koprivničko-križevačkoj županiji, demantira ih šef te podružnice Domovinskog pokreta Karlo Posavec

Bivša pornoglumica Aleksandra Bukovčan, umjetničkog imena Alexa Wild, i dalje ne odustaje od politike. Nakon što je bila članica Živog zida pa stranke Ivana Pernara nakon raskola te stranke, sada je dospjela do Domovinskog pokreta Miroslava Škore.

Bukovčan tamo nije “obična” članica nego je imenovana tajnicom podružnice stranke u Koprivničko-križevačkoj županiji. Premda u središnjici stranke opovrgavaju tu informaciju i govore da Alexa Wild neće biti njihova tajnica u spomenutoj županiji, demantira ih šef te podružnice Karlo Posavec koji je na tu temu govorio za Novi list.

‘Vrijedna je i zaslužila je mjesto tajnice, njezina prošlost nije bitna’

Podružnica Domovinskog pokreta u Koprivnici osnovana je prije tjedan dana zbog procesa ustrojavanja stranke. Bukovčan se već na ljeto, prije parlamentarnih izbora, razišla s Pernarom te ušla u Domovinski pokret.

Jučer ju je Posavec imenovao za tajnicu jer on to može učiniti zbog statutarne ovlasti. On navodi da je Bukovčan vrijedna te da na nju nije bilo nikakvih primjedbi i da je zasluženo došla na mjesto tajnice. Domovinski pokret se deklarira kao konzervativna stranka, ali unatoč tome Posavec je uvjeren da Alexa Wild neće uništiti imidž stranke.

“Zašto? Najlakše je čovjeka gurnuti u vodu, potrebno mu je pružiti ruku, spasiti ga. Osim toga, gospođa Bukovčan nije se ni o što ogriješila, nije počinila nikakvo kazneno djelo, nije nikome ništa ukrala, bila u zatvoru ili slično. Što je ona radila prije 10 ili 14 godina, to je sada ipak stvar prošlosti”, naglasio je Posavec za Novi list.

Razočarala se u Pernara

Posavec je podsjetio na slučaj osuđenog dilera drogom, nedavno izabranog u Skupštinu distrikta Brčko u BiH.

“Taj je čovjek objasnio da je to za što je osuđen iza njega i da će u budućnosti činiti sve što je njegovoj moći kako bi mlade odvratio od droge i kako se ne bi bavili time čime se je on. S druge strane, ponavljam, gospođa Bukovčan nije napravila ništa protuzakonito. Javno je prezentirala taj dio svoje prošlosti, izašla je iz toga i mislim da, što se Domovinskog pokreta tiče, tu neće biti problema”, zaključio je šef podružnice Domovinskog pokreta Koprivničko-križevačke županije.

Bukovčan se prije parlamentarnih izbora razočarala u Ivana Pernara nakon što se pomirio s Ivanom Viliborom Sinčićem te formirao predizbornu koaliciju “Dosta pljačke” s kojom nisu ušli u Sabor.

“Planirala sam se kandidirati na ovim parlamentarnim izborima, ali odbila sam mjesto na listi sa strankama koje su se nedavno uništile međusobno, da bi sada, zbog svoje guzice, ponovno stavili glave skupa”, rekla je Aleksandra Bukovčan u lipnju. Možda će više “političke sreće” imati u Domovinskom pokretu.