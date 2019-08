SJEĆATE LI SE SRAMOTNE SNIMKE NA KOJOJ TRENER I DJECA URLAJU USTAŠKI POZDRAV? Zbog svega je pod istragom – Peđa Grbin

Na adresu saborskog zastupnika Grbina stigao dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka

Peđa Grbin, saborski zastupnik, u lipnju ove godine objavio je na svojoj Facebook stranici snimku dječaka, mladih nogometaša na nogometnom turniru u Barceloni, koji u društvu starijeg muškarca uzvikuju “Za dom spremni”. Peđa Grbin u trenutku objave snimke nije znao tko je na snimci, no ubrzo su mediji utvrdili da se radi o mladim nogometašima NK Poljičanina iz Srinjina, naselja između Omiša i Splita, koji su tih dana nastupili na turniru u Barceloni gdje su u finalu igrali protiv vršnjaka iz jednog kluba iz Srbije.

Dječaci su uzrasta od 10 do 13 godina. Kada su novinari pitali predsjednika NK Poljičanin, Nikolu Mužinića, tko je muškarac na snimci i zašto su dječaci uzvikivali taj poklič, on je odgovorio: “Da za dom nismo bili spremni, doma imali ne bi.” Bilo je evidentno da on ne smatra spornim da su djeca uzvikivala ustaški pozdrav i da ih je odrasla osoba na to poticala.

NEVIĐENA SRAMOTA U BARCELONI: Mali Dalmatinci pobjedu na utakmici proslavili urlajući ‘Za dom spremni’ pred malim Srbima

Institucije gone Grbina

Incident, kao i mnogi drugi vezani za ustaški pozdrav, u međuvremenu je pao u zaborav i nema nikakvih naznaka da su se “institucije” primile posla oko ovog slučaja, da je itko pokušao utvrditi tko je huškao djecu na uzvikivanje ustaškog pozdrava, no, izgleda da su “institucije” reagirale u drugom smjeru. Naime, na adresu saborskog zastupnika Peđe Grbina (SDP) koji je objavio snimku jer je htio upozoriti na novi slučaj “ustašovanja”, stigao je ovih dana dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je postupila na traženje pravobraniteljice za djecu.

U potpisu dopisa ravnatelj Agencije, Anto Rajkovača. Agencija je objasnila da je pregledala njegovu Facebook stranicu, te da traže od njega da se “očituje”, da “navede zakonitu svrhu i pravnu osnovu za javnu objavu video snimke”, te da – navede informaciju o izvoru dobivanja snimke. Drugim riječima, izgleda da je veći problem kako je snimka dospjela u javnost, nego ono što je na njoj.

‘U Hrvatskoj je na djelu relativizacija ustaštva’

Peđa Grbin je za Net.hr kratko objasnio motive za objavu snimke: “U Hrvatskoj je na djelu relativizacija ustaštva, ustaškog pokreta i NDH. Dobivši predmetnu snimku smatrao sam svojom obvezom, na temelju prisege koju sam dao kao saborski zastupnik da ću čuvati Ustav ove zemlje, pokazati do koje mjere ta relativizacija seže i kako se fašističkom ideologijom truju djeca.”

On nema saznanja je li se ikoja institucija pozabavila i onima koji su organizirali uzvikivanje ustaškog pozdrava na nogometnom turniru u Barceloni, no naglašava: “Nadam se da su snimku vidjele nadležne institucije, DORH, policija i tko god treba i da su reagirale. Osim ako ne smatraju da je nogometni teren mjesto na kojem je ustašluk dopušten.”