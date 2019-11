SJEĆATE LI SE RIJEČKE HDZ-OVKE I LAMENTIRANJA O ‘SRBIMA I VRBAMA’? Još je članica stranke, a svi se bave Aferom Whatsapp

Dinko Beaković iz HDZ-a Primorsko-goranske županije odgovorio je na upit Net.hr-a i objasnio da proces razmatranja hoće li Ivona Milinović biti izbačena iz HDZ-a još traje

Nakon što je objavljeno da će HDZ sankcionirati članove HDZ-a koji su whatsapp grupama širili govor mržnje, bivša predsjednica HDZ-a i premijerka, Jadranka Kosor je na Twitteru prozvala Andreja Plenkovića za dvostruka mjerila: pitala se nije je li Ivona Milinović, riječka vijećnica koja je nedavno izazvala skandal jer se uplela u reinterpretaciju morbidne sintagme o „Srbima i vrbama“ komentirajući navijačku pjesmu Torcide još uvijek članica HDZ-a?

Jadranka Kosor je doista u pravu. Ivona Milinović koja je još krajem rujna gostujući u jednoj podcast emisiji izgovorila sporne rečenice još uvijek je članica HDZ-a. Kada se, početkom listopada, vijest o tome što je govorila proširila kroz sve medije počelo se problematizirati kako vijećnica u Skupštini grada Rijeke koja koristi takve zastrašujuće stilske figure može biti i predsjednica gradskog Odobra za manjine. Riječki HDZ se ogradio od njezina nastupa.

SKANDALOZAN ISTUP RIJEČKE VIJEĆNICE (HDZ): ‘Rijeci ne trebaju vrbe, mi imamo 6 posto Srba. Možda trebaju po nekim selima gdje ih je 40 posto’

MILINOVIĆ NIJE VIŠE PREDSJEDNICA ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE: Riječka HDZ-ovka i sama glasala za svoje rezrješenje

Postupak još traje

Predsjedništvo stranke je zatražilo „stegovne mjere“ – jednoglasno, a Gradski odbor riječkog HDZ-a još početkom listopada potvrdio je odluku Predsjedništva većinom glasova. Već na toj instanci izgubila se jednoglasnost, odnosno, dio članova gradskog odbora bio je na strani Ivone Milinović. A odluka o izbacivanju ili zadržavanju Ivone Milinović preseljena je na višu instancu – HDZ Primorsko-goranske županije.

Nakon tvita Jadranke Kosor uputili smo upit HDZ-u Primorsko-goranske županije, je li proces okončan, odnosno, je li Ivona Milinović još uvijek članica HDZ-a ili nije. Dinko Beaković, HDZ-ov vijećnik u županijskoj skupštini i jedan od vodećih lokalnih HDZ-ovaca, odgovorio je za Net.hr da postupak – još traje. „Slučajem se bavi nadležan sud časti. Mora se poštivati procedura i omogućiti i drugoj strani da iznese svoju obranu.“, objasnio je gospodin Beaković za Net.hr.

DOJAVE I ŠPIJUNIRANJE GRADE NOVI HDZ: Nekad živahna oponentica postala je kulisa za Plenkovićevo jačanje. WhatsApp rat je krenuo

Na pitanje kako to da postupak još traje, izjavio je da on osobno ne zna detalje, ali da misli da je od gradskog HDZ-a zatražena još dodatna dopuna dokumentacije. No, uvjeren je da poslovnički rokovi neće biti prekršeni. Podsjetio je da je procedura isključenja članova iz stranke mnogo jednostavnija i brža ako se radi na vlastiti zahtjev, ali Ivona Milinović nije podnijela zahtjev za isključenjem, odnosno, smatra da nema razloga za njezinim isključenjem.

U slučaju da županijski odbor HDZ-a odluči da Ivona Milinović doista mora biti izbačena iz stranke „radi govora mržnje“, ona nije obavezna vratiti mandat gradske vijećnice.

Hoće li u Whatsapp aferi ići brže?

Slučaj Ivone Milinović, odnosno model provođenja procedure, posebno je zanimljiv u trenutku kada stranka najavljuje obračun s cijelim nizom članova HDZ-a za koje je utvrđeno da su u whatsapp grupama navodno koristili govor mržnje. Naime, objavljeno je da će upravo županijske stranačke razine „čistiti“ nepoćudne.

Ako će brzina utvrđivanja krivice i donošenja odluka o izbacivanju biti kao u slučaju Ivone Milinović, moglo bi se dogoditi da do konkretnih odluka o whatsapp izgrednicima prođu – mjeseci.

No, moguće je da će se u slučaju whatsapp sumnjivaca koristiti neke brže i jednostavnije metode. Slučaj Milinović ipak se dogodio iznenada, pod pritiskom medija i javnosti, a sumnjivci iz afere whatsapp će možda zaslužiti brzi postupak jer su upućeni u proceduru iz samog vrha stranke.