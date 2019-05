SJEĆATE LI SE LIKA KOJI JE DOBIO SUDSKI SPOR ZBOG GLASNE ZVONJAVE CRKVE? Netko mu se zaletio autom u ogradu

Anti Šitumu netko se automobilom dvaput zaletio u ogradu kuće nakon što je u medijima objavljeno da je dobio sudski spor protiv lokalne župe.

Čovjeku koji je tužio župu svetog Antuna Padovanskog u Lasinji ima novi problem. Podsjetimo, nepravomoćnom presudom Općinski sud u Karlovcu je župi Sv. Antuna Padovanskog naložio da isključi zvučno označavanje vremena, odnosno otkucaje sata koji se nalazi na crkvi svake noći od 22 do 6 sati, jer svojom bukom narušava zdravlje mještana središta sela.

Župu je tužio Anto Šitum koji je u rodni kraj svoje supruge stigao iz Austrije te ondje kupio i obnovio imanje. Požalio se župniku još 2014. godine tražeći da smanji jačinu zvona, no župnik, političke vlasti i dobar dio mještana smatrali su da bi se on trebao prilagoditi običajima mjesta, a ne zvonjava njemu.

“Zvonik crkve, kao i satni mehanizam na njemu, dio su mjesne povijesti te predstavljaju povijesni, ali i kulturni identitet mjesta, a opće je mišljenje u mjestu da otkucaji sata sa zvonika predstavljaju nešto lijepo, autohtono i kulturološki prihvatljivo”, tim su riječima pokušali pravdati zvonjavu iz župe, ali on nije prošao ni kod Ante, a niti na Općinskom sudu u Karlovcu.

Osveta zbog crkve

Sada se Šitumu netko autom zabio u ogradu kuće, javlja Jutarnji. Šitum smatra da se radi o osveti zbog presude protiv crkve. Motiv će istražiti policija koja je u petak u prijepodne obavila očevid, no da je bila riječ o namjernom udaru, a ne o prometnoj nesreći, dalo bi se zaključiti po tragovima, piše Jutarnji list.

Dogodila su se, naime, dva udara, jedan okomito s lokalnog parkinga na betonski stup na koji su pričvršćena kovana vrata u dvorište, a drugi oko šest metara dalje u nosivi zid ograde pod oštrim kutem. U prvom naletu napukao je betonski stupić, a na drugom su nastale strugotine i sitnija oštećenja.

TUŽIO CRKVU ZBOG GLASNE ZVONJAVE PA DOBIO SPOR: Moraju isključiti zvono i još mu platiti 19.000 kn

Nije dobro prošao ni automobil koji je na oba mjesta ostavio krhotine stražnjih svjetala i komad odbojnika. Po tome bi se također dalo zaključiti da su oba udara izvedena vožnjom unatrag. Policiji bi u otkrivanju počinitelja mogle od pomoći biti snimke nadzornih kamera s kuće koje će im dostaviti Antin sin Mario. Antu je događaj prilično uznemirio, toliko da je bio uvjeren da je na njega pokušan atentat.

“Bio sam iza kuće kada sam začuo snažni udarac, a odmah potom i drugi. Došao sam pogledati, ali nisam ništa primijetio. Tek ujutro, kada sam išao po namirnice, vidim što se dogodilo. Očito se radilo o osveti, u Lasinji ne vole da im netko sa strane određuje kada će im zvoniti zvona na crkvi”, smatra Anto Šitum.

Već mu prijetili

Kaže da je zalet bio dobar, a udarac vrlo jak, čim je uspio potrgati armiranobetonski stup debljine 25 x 25 cm, a sve kako bi ga se zastrašilo. “To je jaka gradnja, pa nisu napravili veliku štetu prvi put. Vjerojatno su zato odlučili udariti i drugi put, pa su išli direktno okomito i s većim zaletom”, kaže Šitum.

Napominje da je i dosad imao prijetnji tako da su “kočili automobilima pred kućom, bacali boce u dvorište i prijeteći mahali rukama”. “Ja ne znam tko je to mogao biti. Lasinja je jedna zatvorena lopta, ali brzo će ona puknuti, pa će se i to doznati”, kaže on.

Otkako je u medijima komentirao sudski spor sa župom, sumještani su se distancirali, ušutjeli su i bježe od njega. “Susjeda kod koje kupujem jaja mi preko Facebooka poručuje neka odem u Bosnu, odakle sam porijeklom, ako mi se tu ne sviđa, a i ona je i iz Bosne. Mogu ja otići, a bio sam joj dobar dok mi je naplaćivala jaje po kunu i pol, a domaćima po kunu”, žali se Anto.

Čini se da je u ovoj priči netko uzeo pravdu u ruke prije odvjetnika Anđelka Jureška, koji je već ranije najavio kako će pripremiti žalbu višem sudu na odluku karlovačkog Općinskog suda.