SJEĆATE LI SE KOLIKO STE LITRU BENZINA PLAĆALI ’99.? Hrvatska naftna industrija nalazila se na rubu propasti

Mnogi su razlozi za poskupljenje, ali nekada smo se vozili i 60 posto jeftinije

Samo od polovice kolovoza cijene nafte skočile su 15-20%, ponajviše zbog najavljenih sankcija SAD-a na iranski naftni sektor koje bi trebale stupiti na snagu 4. studenoga. Zbog toga je prošlog tjedna na većini benzinskih postaja cijena dizela i benzina poskupjela za 20-ak lipa. Pri tome su benzini poskupjeli prosječno 12 lipa, a dizeli 27 lipa.

Kad se sve zbroji dizeli su u mjesec dana poskupjeli 39 lipa, a benzini 12 lipa. Litra eurosupera 100 se kreće od 11,03 do 11,48 kuna, litra eurosupera 95 kreće se od 10,52 do čak 10,87 kuna, a litra eurodizela od 10,27 do 10,64 kuna. Tako je dizel bio najskuplji u povijesti. No to ne znači da neće još rasti. Ako je vjerovati svjetskim analitičarima koji predviđaju rast cijene barela nafte na 100 dolara, cijena goriva u Hrvatskoj vjerojatno bi mogla ići i preko 12 kuna po litri.

CIJENE GORIVA RUŠE REKORDE, A RAST ĆE I DALJE: Tko je kriv i tko na tome zarađuje?

Kratak predah

Ipak, za sada je teško da će još više poskupljivati jer su na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale, prvi put nakon četiri tjedna rasta, prije svega zbog oštrog pada burzi dionica, jačanja ponude i strahovanja ulagača od usporavanja rasta globalnog gospodarstva.

Vlast nije dopuštala dizanje cijena

A prije niti 20 godina, cijene koje su nam danas astronomske, tada su bile nezamislive jer je gorivo bilo više nego upola jeftinije. Benzini su bili nešto skuplji od 4 kune, a dizel nešto ispod.

Tadašnje cijene su bile daleko ispod tržišne cijene, no politika nije dopuštala Ini dizanje cijena pa je gomilala gubitke i dovedena je na rub propasti, temeljni kapital se počeo rasprodavati, a morao se uključiti i strateški partner. “Te iste 1999. godine, kad su maloprodajne cijene osnovnih naftnih derivata kod nas iznosile za benzine nešto preko 4, a za dizelska goriva nešto manje od 4 kune po litri, cijene sirove nafte su se kretale oko 18 do 20 dolara po barelu ili približno oko jedne četvrtine sadašnjih cijena od oko 80-ak dolara po barelu” , rekao je za HRT profesor Igor Dekanić, s Rudarsko geološkog naftnog fakulteta u Zagrebu.

Za tri godine, cijene goriva narasle su za 25 posto.

I Vlada se odrekla dijela kolača

Cijene nastavljaju rasti, a u vrijeme Ive Sanadera, probile su cijenu od 8 kuna. Vlada je krivnju svalila na Inu jer je zaključila kako je “posljenje, neopravdano visoko poskupljenje goriva većim dijelom rezultat osjetnog povećanja ininih proizvođačkih cijena,a ne kao što se često ističe prevelikog poreznog opterećenja”. U Vladi su shvatili kako se i oni moraju odreći svojeg profita i kako postojeći sustav trošarina, odnosno državnih nameta na goriva, ne može opstati dok cijene sirove nafte skaču do neba. Tako su cijene goriva pale preko noći za pola kune.