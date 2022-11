POGLED U PROŠLOST / Jadranka Kosor objavila selfie i sve oduševila. A sjećate li se kako je izgledala kad je bila poznata po izjavi 'kud Ivo, tud i ja'?

Bivša HDZ-ovka Jadranka Kosor već je neko vrijeme u političkoj mirovini. Reklo bi se zasluženoj nakon što je bila istaknuta figura u doba vladavine Franje Tuđmana, a i kasnije pod Ivom Sanaderom, kojeg je 2009. naslijedila i preuzela predsjedničku palicu HDZ-a i Vlade. No, nije preživjela dolazak Tomislava Karamarka na čelo stranke te od tada više nije aktivna u politici, ali je aktivna kao politička analitičarka. Također, postala je prepoznatljiva i po svojim britkim komentarima na Twitteru, gdje ima vojsku pratitelja. A tijekom političke karijere Kosor je postala poznata po izjavi 'kud Ivo, tud i ja', koja joj se pripisuje, međutim ona je prije dvije godine u razgovoru za Jutarnji list zanijekala da je ikada to rekla. "Ja to nikada nisam rekla. Nakon izbora, nisam sigurna 2003. ili 2007. kao zamjenica predsjednika HDZ-a dala sam veliki intervju za jedne novine. Na kraju razgovora novinar me pitao kamo ću sada ići budući da će predsjednik stranke biti premijer. Ja sam na to odgovorila potpuno iskreno da o tome Sanader i ja još nismo ni razgovarali. Rekla sam da je logično da kao zamjenica predsjednika budem pozicionirana tamo gdje će biti predsjednik stranke, dakle u Vladi. Iz toga je izvučen naslov "Kud Ivo, tud i ja."