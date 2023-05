Princeza Anne, jedina kćerka kraljice Elizabete II. i princa Philipa stigla je u Hrvatsku 2009. godine i susrela se s tadašnjom potpredsjednicom Vlade Jadrankom Kosor. Kosor je za RTL-ov specijal o krunidbi kralja Charlesa podijelila anegdotu s tog susreta, javlja Danas.hr.

Kosor ima jednu anegdotu sa šeširom pa je otkrila o čemu je točno riječ. "Da, tada sam bila potpredsjednica Vlade i bilo je predviđeno da ja, budući da sam se bavila društvenim djelatnostima i ljudskim pravima, među ostalim budem na susretu s princezom koja je trebala obići jednu udrugu koja se bavi terapijskim jahanjem. Za tu priliku, naravno, jer je bilo hladno, kako ja zimi nosim vrlo rado šešire, a kako je dolazila princeza, dogovorila sam se sa gospođom Gobali da napravi jedan šešir koji bi bio u skladu s jednim mojim sivim kaputom. I to je stvarno jedan od najljepših šešira koje sam ikada vidjela. Imam ih ja dosta.

Tamo sam se ja pojavila, mi smo se pozdravile. I kada je izlazila iz auta ja sam primijetila kako je pogledala u šešir. Lijepo smo se pozdravili i onda je počeo taj program. I dok smo to gledali, diskretno mi je prišla jedna gospođa iz njene pratnje i rekla mi 'Imate prekrasan šešir. Poslala me je princeza da vas pitam gdje ste taj šešir nabavili'. Ja sam bila oduševljena. Rekla sam to je proizvod naših domaćih proizvođača. Rekla je 'Ne znam, vjerojatno nećemo imati vremena za kupovinu, ali princeza je oduševljena", rekla je.

Na pitanje zna li je li ikada došao do britanskog dvora, Kosor kaže da ne zna. "Poslije se nisam raspitivala zato što se radilo s poslovnom, eventualnom odnosu, ali svakako je to bio prekrasan kompliment", dodala je i zaključila sa željom kralju Charlesu da doživi dug život i mudro vlada kao njegova majka.